Assassin's Creed Shadows sera-t-il encore reporté ? Ubisoft prend la parole

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 octobre 2024 à 12h39
Suite au report surprise d'Assassin's Creed Shadows annoncé fin septembre 2024, les joueurs redoutent que la sortie du titre soit à nouveau décalée. Mais Ubisoft se veut rassurant.
Assassin's Creed Shadows sera-t-il encore reporté ? Ubisoft prend la parole
À l'origine, le lancement d'Assassin's Creed Shadows était prévu pour le 15 novembre 2024. Cependant, le 25 septembre dernier, Ubisoft a décalé la sortie du nouvel opus de la franchise à l'année prochaine. Ce choix est justifié par le fait de laisser plus de temps aux équipes de développement pour peaufiner les derniers détails. Face à ce report, les rumeurs d'un autre report du jeu persistent. Mais Ubisoft a pris la parole à ce sujet, affirmant qu'il était en bonne voie pour respecter les délais. 

La sortie d'Assassin's Creed Shadows toujours programmée pour février 2025

Lors d'un appel aux résultats du deuxième trimestre d'Ubisoft, le directeur financier Frédérick Duguet a déclaré que le jeu ne devrait pas être retardé une fois de plus. « Comme nous l'avons mentionné il y a un mois, Assassin's Creed Shadows était complet, et donc sur le point d'être lancé. Nous voulions nous assurer que l'expérience soit impeccable dès le premier jour, c'est pourquoi nous avons pris cette décision. Nous avons donc une bonne visibilité pour que le jeu soit livré avec une excellente expérience d'ici la mi-février, et avec une grande qualité ».

Cependant, ce décalage inattendu d'Assassin's Creed Shadows n'a pas été sans conséquence pour l'éditeur. En effet, Ubisoft a confirmé que ce temps de développement additionnel avait coûté 21,7 millions de dollars à l'entreprise. Néanmoins, il s'inscrit dans une volonté de proposer la meilleure expérience de jeu possible aux fans de la franchise et d'offrir une plongée captivante au cœur du Japon féodal. 

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows arrive le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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