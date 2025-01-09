Assassin's Creed Shadows reporte, encore une fois, sa sortie, une nouvelle date communiquée

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
[...] Bien que nous ayons déjà accompli des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces commentaires et garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour.
En conséquence, la nouvelle date de sortie est le 20 mars 2025. Nous restons déterminés à offrir une expérience immersive de grande qualité, favorisée par un dialogue permanent entre nos joueurs et nos équipes de développement [...]
Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir poser les mains sur Assassin's Creed Shadows et, ainsi, découvrir les aventures de Naoe et Yasuke.
Assassin's Creed Shadows now releases March 20, 2025. pic.twitter.com/wTPzY0oiHy— Assassin's Creed (@assassinscreed) January 9, 2025
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