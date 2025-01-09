Assassin's Creed Shadows reporte, encore une fois, sa sortie, une nouvelle date communiquée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 janvier 2025 à 18h46
Ubisoft a, récemment, annoncé un nouveau report pour Assassin's Creed Shadows, qui arrivera donc avec quelques semaines de retard.
Assassin's Creed Shadows reporte, encore une fois, sa sortie, une nouvelle date communiquée
Au cours du mois de septembre 2024, Ubisoft avait annoncé un premier report pour Assassin's Creed Shadows, qui était initialement prévu pour le mois de novembre de la même année. Devant sortir en février 2025, Assassin's Creed Shadows repousse, malheureusement, encore sa sortie de plusieurs semaines.

Assassin's Creed Shadows reporte, encore, sa sortie

En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X Assassin's Creed, nous apprenons qu'Assassin's Creed Shadows n'arrivera finalement pas le 14 février 2025 mais le 20 mars. La raison ? Les développeurs ont besoin de « quelques semaines supplémentaires » afin de « garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour ».
[...] Bien que nous ayons déjà accompli des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces commentaires et garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour.

En conséquence, la nouvelle date de sortie est le 20 mars 2025. Nous restons déterminés à offrir une expérience immersive de grande qualité, favorisée par un dialogue permanent entre nos joueurs et nos équipes de développement [...]
Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir poser les mains sur Assassin's Creed Shadows et, ainsi, découvrir les aventures de Naoe et Yasuke.

Miniature vidéo

Pour rappel, Assassin's Creed Shadows se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, le 20 mars 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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