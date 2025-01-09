Assassin's Creed Shadows reporte, encore une fois, sa sortie, une nouvelle date communiquée

Ubisoft a, récemment, annoncé un nouveau report pour Assassin's Creed Shadows, qui arrivera donc avec quelques semaines de retard.

Assassin's Creed Shadows reporte, encore, sa sortie

[...] Bien que nous ayons déjà accompli des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces commentaires et garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour.



En conséquence, la nouvelle date de sortie est le 20 mars 2025. Nous restons déterminés à offrir une expérience immersive de grande qualité, favorisée par un dialogue permanent entre nos joueurs et nos équipes de développement [...]

Assassin's Creed Shadows now releases March 20, 2025. pic.twitter.com/wTPzY0oiHy — Assassin's Creed (@assassinscreed) January 9, 2025

Au cours du mois de septembre 2024, Ubisoft avait annoncé un premier report pour, qui était initialement prévu pour le mois de novembre de la même année. Devant sortir en février 2025,En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X Assassin's Creed, nous apprenons qu'. La raison ? Les développeurs ont besoin de « quelques semaines supplémentaires » afin de « garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour ».Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience avant de pouvoir poser les mains suret, ainsi, découvrir les aventures de Naoe et Yasuke.Pour rappel,se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, le 20 mars 2025.