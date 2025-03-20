Assassin's Creed Shadows : Quelle difficulté choisir ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous partageons quelques informations et conseils qui pourraient vous aider.

Quelle difficulté choisir sur Assassin's Creed Shadows ?

Les modes de difficulté sur Assassin's Creed Shadows

Mode de difficulté « Histoire » : Description → « Les ennemis sont faciles à vaincre. Naoe est plus difficile à repérer, plus résistante aux dégâts et redoutable au combat. Yasuke est extrêmement puissant et n'a aucun mal à vaincre les escouades adverses. Les joueurs doivent maintenir leur équipement à un niveau adéquat, mais l'optimisation demeure facultative ».

: Mode de difficulté « Accessible » : Description → « Naoe peut aisément infiltrer des zones et éliminer les ennemis imprudents, mais aussi combattre des petits groupes. Quant à Yasuke, il peut démontrer toute sa puissance contre les hordes d'ennemis. Il est conseillé aux joueurs d'utiliser le meilleur arsenal disponible, et de régulièrement améliorer leur équipement et leurs compétences ».

: Mode de difficulté « Normal » : Description → « Naoe doit privilégier la discrétion en utilisant ses nombreuses compétences pour éliminer furtivement les ennemis. Yasuke peut affronter tous les ennemis, tant qu'ils ne dépassent pas son niveau actuel. Afin de garder l'avantage au combat, les joueurs ne doivent pas oublier d'investir dans de l'équipement et d'autres éléments de progression ».

: Mode de difficulté « Expert » : Description → « Les ennemis possédant un champ de vision plus large, Naoe doit faire attention en s'approchant d'eux. Les ennemis sont également plus puissants et redoutables face à Yasuke, et les joueurs doivent donc maîtriser le système de combat. Ils devront exploiter tout le potentiel de leur arsenal. L'équipement et les compétences sélectionnées influencent grandement la difficulté du jeu ».

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Quel mode de difficulté sélectionner sur Assassin's Creed Shadows ?









Pour leur aventure aux côtés de Naoe et Yasuke, sur, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs. Cette diversité permet, ainsi, à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas quelsélectionner, en débutant votre périple sur le titre d'Ubisoft. C'est pourquoi, nous vous apportons, ci-dessous,En lançant une nouvelle partie sur, vous devez impérativement opter pour l'un des modes de difficulté proposés. À ce sujet, remarquons quesont disponibles sur le jeu d'action-aventure d'Ubisoft. Contrairement à d'autres titres, tels que Dragon Age: The Veilguard,ne disposent pas de statistiques variables mais sont, bien évidemment, accompagnés d'une description :Si vous souhaitez profiter pleinement de l'histoire d', sans faire trop attention à votre équipement et sans rencontrer trop de problèmes, le mode de difficulté « Histoire » est tout indiqué. En optant pour la difficulté « Accessible », les joueurs et les joueuses devront un tantinet s'intéresser au système de progression et à leurs armes/armures.La difficulté « Normal » d'offre une expérience de jeu équilibrée, et est même jugée comme « optimale » par les développeurs. Celui-ci demande d'utiliser les protagonistes à bon escient : l'infiltration avec Naoe et le combat avec Yasuke. Finalement, le mode « Expert » s'adresse principalement à celles et ceux qui veulent un véritable challenge. Ces derniers devront grandement faire attention à leurs déplacements en infiltrant un lieu gardé et faire bon usage des capacités de combat des deux héros, tout en optant pour les meilleurs équipements dès que possible.Remarquons qu'au moment où vous devez choisir un, vous devrez également configurer les éléments suivants : Exploration guidée, Mode histoire imposée et mode immersif, en indiquant « Non » ou « Oui » pour les activer/désactiver.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.