Assassin's Creed Shadows : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Assassin's Creed Shadows, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le jeu d'action-aventure d'Ubisoft dans ce guide dédié.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Assassin's Creed Shadows ?





Comment monter de niveau sur Assassin's Creed Shadows ?

Effectuer des quêtes principales et secondaires.

S'intéresser aux activités annexes (kata, kuji-kuri, etc).

Nettoyer les châteaux et autres lieux gardés.

Terminer des contrats (des kakuregas).

Durant l'entièreté de leur aventure sur, développé ainsi qu'édité par Ubisoft, les joueurs et les joueuses gagneront des points d'expérience, faisant ainsi monter le niveau de Naoe mais aussi de Yasuke. À ce propos, certaines personnes au sein de la communauté se demandent, afin de savoir quand la progression sera bloquée.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps.. Cela est moins que sur Assassin's Creed Odyssey, qui propose unà 99. Remarquons, d'ailleurs, quea été augmenté à 80 lors de la sortie de la mise à jour 1.0.7, datant du 29 juillet 2025 et apportant le New Game+. Avec l'arrivée du DLC Traque sur Awaji, les développeurs ont décidé de monterà 100. Dans tous les cas, atteindredemandera de nombreuses heures de jeu aux côtés de Naoe et Yasuke.À ce sujet, remarquons que vous pouvez à tout moment prendre connaissance du niveau des deux protagonistes de l'opusen ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans « Inventaire ». Le niveau actuel de Naoe ou bien de Yasuke est inscrit dans la partie haute de votre écran.Comme dans la plupart des jeux du même genre, il existe plusieurs façons de gagner des points d'expérience, et ainsi monter de niveau, sur. Voici quelques exemplesComme vous l'aurez compris, en jouant naturellement et à votre rythme sur, vous monterez progressivement ainsi que régulièrement le niveau des deux personnages jouables, Naoe et Yasuke. N'hésitez pas à mettre à niveau vos équipements (armes et armures) grâce à la forge, qui peut être améliorée à plusieurs reprises pour atteindrePour rappel,est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.