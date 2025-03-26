Assassin's Creed Shadows : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Assassin's Creed Shadows, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le jeu d'action-aventure d'Ubisoft dans ce guide dédié.
Durant l'entièreté de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows
, développé ainsi qu'édité par Ubisoft, les joueurs et les joueuses gagneront des points d'expérience, faisant ainsi monter le niveau de Naoe mais aussi de Yasuke. À ce propos, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur Assassin's Creed Shadows
, afin de savoir quand la progression sera bloquée.
Quel est le niveau maximum (level cap) sur Assassin's Creed Shadows ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Le niveau maximum, aussi dit level cap, sur Assassin's Creed Shadows est 100
. Cela est moins que sur Assassin's Creed Odyssey, qui propose un level cap
à 99. Remarquons, d'ailleurs, que le level cap
a été augmenté à 80 lors de la sortie de la mise à jour 1.0.7, datant du 29 juillet 2025 et apportant le New Game+. Avec l'arrivée du DLC Traque sur Awaji, les développeurs ont décidé de monter le level cap
à 100. Dans tous les cas, atteindre le niveau maximum sur Assassin's Creed Shadows
demandera de nombreuses heures de jeu aux côtés de Naoe et Yasuke.
À ce sujet, remarquons que vous pouvez à tout moment prendre connaissance du niveau des deux protagonistes de l'opus Shadows
en ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans « Inventaire ». Le niveau actuel de Naoe ou bien de Yasuke est inscrit dans la partie haute de votre écran.
Comment monter de niveau sur Assassin's Creed Shadows ?
Comme dans la plupart des jeux du même genre, il existe plusieurs façons de gagner des points d'expérience, et ainsi monter de niveau, sur Assassin's Creed Shadows
. Voici quelques exemples
:
- Effectuer des quêtes principales et secondaires.
- S'intéresser aux activités annexes (kata, kuji-kuri, etc).
- Nettoyer les châteaux et autres lieux gardés.
- Terminer des contrats (des kakuregas).
Comme vous l'aurez compris, en jouant naturellement et à votre rythme sur Assassin's Creed Shadows
, vous monterez progressivement ainsi que régulièrement le niveau des deux personnages jouables, Naoe et Yasuke. N'hésitez pas à mettre à niveau vos équipements (armes et armures) grâce à la forge, qui peut être améliorée à plusieurs reprises pour atteindre le level cap
.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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