Assassin's Creed Shadows : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 11 septembre 2025 à 14h33
Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Assassin's Creed Shadows, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le jeu d'action-aventure d'Ubisoft dans ce guide dédié.
Assassin's Creed Shadows : Quel est le niveau maximum (level cap) ?
Durant l'entièreté de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows, développé ainsi qu'édité par Ubisoft, les joueurs et les joueuses gagneront des points d'expérience, faisant ainsi monter le niveau de Naoe mais aussi de Yasuke. À ce propos, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le niveau maximum (level cap) sur Assassin's Creed Shadows, afin de savoir quand la progression sera bloquée.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Assassin's Creed Shadows ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Le niveau maximum, aussi dit level cap, sur Assassin's Creed Shadows est 100. Cela est moins que sur Assassin's Creed Odyssey, qui propose un level cap à 99. Remarquons, d'ailleurs, que le level cap a été augmenté à 80 lors de la sortie de la mise à jour 1.0.7, datant du 29 juillet 2025 et apportant le New Game+. Avec l'arrivée du DLC Traque sur Awaji, les développeurs ont décidé de monter le level cap à 100. Dans tous les cas, atteindre le niveau maximum sur Assassin's Creed Shadows demandera de nombreuses heures de jeu aux côtés de Naoe et Yasuke.

À ce sujet, remarquons que vous pouvez à tout moment prendre connaissance du niveau des deux protagonistes de l'opus Shadows en ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans « Inventaire ». Le niveau actuel de Naoe ou bien de Yasuke est inscrit dans la partie haute de votre écran. 

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Comment monter de niveau sur Assassin's Creed Shadows ?

Comme dans la plupart des jeux du même genre, il existe plusieurs façons de gagner des points d'expérience, et ainsi monter de niveau, sur Assassin's Creed Shadows. Voici quelques exemples :
  • Effectuer des quêtes principales et secondaires.
  • S'intéresser aux activités annexes (kata, kuji-kuri, etc).
  • Nettoyer les châteaux et autres lieux gardés.
  • Terminer des contrats (des kakuregas).
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Comme vous l'aurez compris, en jouant naturellement et à votre rythme sur Assassin's Creed Shadows, vous monterez progressivement ainsi que régulièrement le niveau des deux personnages jouables, Naoe et Yasuke. N'hésitez pas à mettre à niveau vos équipements (armes et armures) grâce à la forge, qui peut être améliorée à plusieurs reprises pour atteindre le level cap.

Pour rappel, Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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