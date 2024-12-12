Assassin's Creed Shadows proposera un mode qui choisira les bons dialogues à votre place

Si vous souhaitez profiter de l'histoire d'Assassin's Creed Shadows en évitant les mauvais choix de dialogue et les fins alternatives, un tout nouveau mode pourrait bien répondre à vos attentes.
Aujourd'hui, les dialogues avec choix multiples
sont de plus en plus répandus dans les jeux vidéo. Si des exemples comme Mass Effect ou Baldur's Gate 3
viennent immédiatement en tête, les titres les plus récents de la franchise Assassin's Creed ont également adopté cette mécanique. Ils laissent au joueur plus de liberté dans sa progression, mais peuvent également le conduire vers des fins différentes de celle considérée comme la « vraie » fin d'un titre.
Pourtant, cette fonctionnalité frustre certains joueurs. Sans guide détaillé précisant quelle phrase de dialogue choisir, ils ne parviennent pas à atteindre la bonne fin et ne profitent pas de ce que les développeurs ont initialement imaginé. Mais cela va changer au lancement d'Assassin's Creed Shadows
. L'opus se déroulant au Japon féodal proposera une fonctionnalité unique pour guider les assassins vers l'épilogue canon.
Laissez le Mode Canon d'Assassin's Creed Shadows vous mener vers la bonne fin
En effet, une option appelée « Mode Canon » pourra être activée en lançant Assassin's Creed Shadows. Pensée pour faciliter les choix du joueur et rendre sa progression plus fidèle à la trame originale, cette option choisira automatiquement la ligne de dialogue liée à l'histoire canonique lors de chaque interaction
. D'une certaine manière, elle est présentée comme une option d'accessibilité facultative. Les joueurs qui souhaitent faire leurs propres choix lors des dialogues pourront désactiver le Mode Canon
pour profiter d'une expérience de jeu plus instinctive et traditionnelle. Cependant, il faut garder à l'esprit que les choix faits pourront influencer le recrutement de compagnons ou les relations amoureuses dans la trame principale. Toutefois, les équipes de développement ont déclaré que les choix auraient moins d'importance dans la version Shadows que dans les précédents opus proposant ce système (à savoir Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla).
Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed Shadows sera disponible dès le 14 février 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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