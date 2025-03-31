Assassin's Creed Shadows pourrait devenir plus difficile

Assassin's Creed Shadows pourrait, prochainement, accueillir de nouvelles options ou un nouveau mode proposant une difficulté plus élevée.
Disponible depuis la fin du mois de mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, Assassin's Creed Shadows
propose déjà quatre modes de difficulté distincts, à savoir Histoire, Accessible, Normal et Expert. Toutefois, certains joueurs et joueuses voudraient encore plus de challenge. Un souhait qui pourrait devenir réalité car les équipes en charge d'Assassin's Creed Shadows travaillent sur le fait de rendre l'aventure encore plus difficile
.
Un nouveau mode de difficulté en approche sur Assassin's Creed Shadows ?
Il y a très peu de temps, le directeur créatif du titre, Jonathon Dumont, s'est exprimé au micro de GamesRadar à propos d'Assassin's Creed Shadows
. Au cours de l'interview, la question de la difficulté sur Shadows a été évoquée
, car des joueurs et des joueuses aimeraient davantage de challenge. Jonathon Dumont a, alors, exprimé que l'équipe travaille là-dessus
: les développeurs « étudient activement
[la possibilité de] rendre la difficulté du jeu encore plus difficile pour certains de nos joueurs
». À ce propos, le directeur créatif d'Assassin's Creed Shadows
a même fait une blague en déclarant : « Jusqu'à quel point voulez-vous que le jeu soit difficile ?
». De ce fait, il y a de grandes chances qu'un mode de difficulté plus élevé, soit plus que celui dit Expert, arrive sur Assassin's Creed Shadows à l'avenir
. Cela pourrait également prendre la forme d'options à paramétrer ou à activer ; rien n'a été défini, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, Ubisoft travaille sur le sujet.
Ubisoft est à l'écoute des joueurs concernant Assassin's Creed Shadows
Lors de l'entretien avec GamesRadar, Jonathon Dumont a, par ailleurs, indiqué que l'équipe prend en compte les retours de la communauté pour améliorer l'expérience offerte sur Assassin's Creed Shadows
:
Il est évident que nous ne pouvons pas tout faire, mais il y a des choses sur lesquelles nous allons agir, et rien que pour les prochaines mises à jour, il y a pas mal de corrections de bugs et de petites améliorations de fonctionnalités qui arrivent. Je ne peux pas en faire une liste. Il y en a beaucoup. L'équipe travaille donc en permanence à l'amélioration du jeu, et j'espère que les joueurs pourront voir la différence lorsqu'ils joueront à Shadows dans les mois à venir.
Ainsi, Ubisoft a prévu un suivi conséquent pour Assassin's Creed Shadows
, qui devrait donc prochainement accueillir plusieurs mises à jour, apportant des corrections et des améliorations. Reste à connaître leur contenu et leur date de déploiement.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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