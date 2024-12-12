Assassin's Creed Shadows parle de sa durée de vie, qui sera longue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 décembre 2024 à 11h00
Lors d'une session questions-réponses organisée sur Reddit, les joueurs ont demandé aux développeurs la durée de jeu d'Assassin's Creed Shadows. Or, leur réponse a étonné la communauté.
Assassin's Creed Shadows parle de sa durée de vie, qui sera longue
Prévu pour le 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Assassin's Creed Shadows a connu de nombreux problèmes au cours de son développement. De plus, les informations liées à son contenu sont assez rares. Or, l'un des points qui intrigue et inquiète le plus les joueurs est la durée de vie de la quête principale. En effet, les habitués de la guilde des Assassins ont droit depuis plusieurs opus à des histoires allant de 30 à 40 heures, mais avoisinant davantage les 50 à 70 heures en effectuant également les objectifs secondaires. 

Pour en apprendre un peu plus sur ce point, la communauté a profité d'un petit événement organisé sur Reddit par plusieurs développeurs d'Assassin's Creed Shadows. En effet, ceux-ci ont proposé un « Ask me anything » ou « demandez-nous ce que vous voulez » en français. Un utilisateur a alors posé la question de la durée de vie du scénario principal. 

L'histoire d'Assassin's Creed Shadows aussi longue que celle des précédents opus

Mais à la surprise générale et malgré les nombreux soucis, les développeurs ont annoncé que l'histoire serait équivalente en termes de durée à celle d'Assassin's Creed Origins ou d'Assassin's Creed Odyssey. Jonathan Dumont, directeur créatif présent lors de cette session, a expliqué que « La durée du jeu est toujours difficile à évaluer dans un jeu à monde ouvert, car les joueurs auront des façons très différentes de consommer le contenu ». 

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Néanmoins, il précise ensuite que, d'après ses estimations, « l'aventure principale de Shadows est comparable à des opus Origins/Odyssey et Valhalla ». De fait, celle-ci pourrait durer entre 30 et 60 heures selon la vitesse à laquelle les joueurs progressent. Attention : il est important de préciser qu'il n'est ici question que de la campagne principale. Si vous souhaitez accomplir toutes les quêtes et objectifs secondaires pendant votre périple, l'expérience de jeu sera plus longue.

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Une durée minimale de 30 heures semble néanmoins ressortir de la majorité des informations partagées sur le sujet. En début d'année 2024, Thierry Dansereau (directeur artistique sur Assassin's Creed Shadows) avait annoncé que le titre serait « à peu près de la taille d'Origins » dans un entretien accordé à Play Magazine. Il faut encore patienter quelques semaines pour vérifier ce point et découvrir tous les éléments de la campagne principale de cette épopée japonaise.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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