Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kuji-kiri et comment terminer cette activité annexe ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 avril 2025 à 16h58
Nous vous expliquons comment terminer les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous précisant leur emplacement.
Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kuji-kiri et comment terminer cette activité annexe ?
Diverses quêtes secondaires et activités annexes sont disponibles sur Assassin's Creed Shadows, notamment pour Naoe et Yasuke. À ce propos, et en ce qui concerne plus particulièrement la protagoniste, les joueurs et les joueuses peuvent accomplir l'activité annexe baptisée « kuji-kiri », qui est présente à différents endroits dans le monde ouvert de Shadows. Dans ce qui suit, nous vous précisons comment terminer les activités kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows et nous vous indiquons leur emplacement.

Les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows

Comment terminer les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows ?

Comme précisé ci-dessus, sur Assassin's Creed Shadows, le kuji-kiri est catégorisé comme une activité annexe optionnelle, dédiée à Naoe. Cependant, les joueurs et les joueuses doivent s'y intéresser étant donné que terminer un kuji-kiri permet de récupérer un point de connaissance, qui est nécessaire pour augmenter le rang de connaissance des protagonistes et débloquer de nouvelles compétences. Par ailleurs, un trophée/succès, nommé « Maîtresse du zen », exige d'accomplir tous les kuji-kiri d'Assassin's Creed Shadows.

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Sur Assassin's Creed Shadows, le kuji-kiri est une activité annexe relativement simple. Celle-ci propose d'appuyer sur diverses touches (4 différentes au total), au bon moment, soit lorsque le cercle blanc se referme sur le nom de la commande. Dans certains cas, plusieurs touches doivent être actionnées simultanément. De plus, après un petit temps, les commandes ne seront plus indiquées à l'écran et vous devrez donc faire marcher votre mémoire pour terminer l'activité. Sur Shadows, le kuji-kiri est donc un mini-jeu, mettant en exergue votre mémoire et vos réflexes, qui a son importance que ce soit pour progresser ou bien pour la quête du 100%/Platine. 

assassins-creed-shadows-kuji-kiri-naoe

Emplacement de tous les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows

assassins-creed-shadows-kuji-kiri-logoSur Assassin's Creed Shadows, il y a plus de kuji-kiri pour Naoe qu'il y a de kata pour Yasuke, par exemple. Ainsi, au total, Shadows propose 22 kuji-kiri, qui sont répartis aux quatre coins de la carte (logo ci-contre), et plus précisément à ces endroits dans les différentes zones majeures qui constituent le monde ouvert de ce nouvel opus Assassin's Creed : 
  • Région d'Izumi Settsu : 
    • Un kuji-kiri est à l'ouest.
    • Deux kuji-kiri sont au centre.
    • Deux kuji-kiri sont à l'est.
  • Région de Yamashiro : 
    • Un kuji-kiri est au nord.
    • Un kuji-kiri est au nord-est.
    • Un kuji-kiri est au sud-ouest.
  • Région d'Omi : 
    • Un kuji-kiri est au nord.
    • Un kuji-kiri est à l'ouest.
  • Région de Yamato : 
    • Un kuji-kiri est au sud-est.
    • Un kuji-kiri est au nord-est.
  • Région d'Iga : 
    • Un kuji-kiri est au nord est.
    • Un kuji-kuji est au sud-ouest.
  • Région de Wakasa :
    • Un kuji-kiri est à l'est.
    • Un kuji-kiri est au sud-est.
  • Région de Tamba :
    • Un kuji-kiri est au nord-ouest.
    • Un kuji-kiri est au sud-est.
  • Région d'Harima : 
    • Un kuji-kiri est au nord-est.
    • Un kuji-kiri est au nord.
  • Région de Kii :
    • Un kuji-kiri est sud-ouest.
    • Un kuji-kiri est au sud-est.
assassins-creed-shadows-kuji-kiri-emplacements
Capture prise sur la carte interactive de Mapgenie.io

Maintenant que vous avez toutes les informations concernant le kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux endroits précédemment indiqués pour terminer cette activité annexe en lien avec Naoe. Pour rappel, vous devrez effectuer tous les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows pour empocher le 100%/Platine du titre d'Ubisoft.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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