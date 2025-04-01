Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kuji-kiri et comment terminer cette activité annexe ?

Nous vous expliquons comment terminer les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous précisant leur emplacement.

Les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows

Comment terminer les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows ?

Emplacement de tous les kuji-kiri sur Assassin's Creed Shadows

Région d'Izumi Settsu : Un kuji-kiri est à l'ouest. Deux kuji-kiri sont au centre. Deux kuji-kiri sont à l'est.

Région de Yamashiro : Un kuji-kiri est au nord. Un kuji-kiri est au nord-est. Un kuji-kiri est au sud-ouest.

Région d'Omi : Un kuji-kiri est au nord. Un kuji-kiri est à l'ouest.

Région de Yamato : Un kuji-kiri est au sud-est. Un kuji-kiri est au nord-est.

Région d'Iga : Un kuji-kiri est au nord est. Un kuji-kuji est au sud-ouest.

Région de Wakasa : Un kuji-kiri est à l'est. Un kuji-kiri est au sud-est.

Région de Tamba : Un kuji-kiri est au nord-ouest. Un kuji-kiri est au sud-est.

Région d'Harima : Un kuji-kiri est au nord-est. Un kuji-kiri est au nord.

Région de Kii : Un kuji-kiri est sud-ouest. Un kuji-kiri est au sud-est.



Capture prise sur la carte interactive de Mapgenie.io

Diverses quêtes secondaires et activités annexes sont disponibles sur, notamment pour Naoe et Yasuke. À ce propos, et en ce qui concerne plus particulièrement la protagoniste, les joueurs et les joueuses peuvent accomplir l'activité annexe baptisée «», qui est présente à différents endroits dans le monde ouvert de. Dans ce qui suit, nous vous précisonsComme précisé ci-dessus, surest catégorisé comme une activité annexe optionnelle, dédiée à Naoe. Cependant, les joueurs et les joueuses doivent s'y intéresser étant donné que terminerpermet de récupérer un point de connaissance, qui est nécessaire pour augmenter le rang de connaissance des protagonistes et débloquer de nouvelles compétences. Par ailleurs, un trophée/succès, nommé « Maîtresse du zen », exige d'accomplirSurest une activité annexe relativement simple. Celle-ci propose d'appuyer sur diverses touches (4 différentes au total), au bon moment, soit lorsque le cercle blanc se referme sur le nom de la commande. Dans certains cas, plusieurs touches doivent être actionnées simultanément. De plus, après un petit temps, les commandes ne seront plus indiquées à l'écran et vous devrez donc faire marcher votre mémoire pour terminer l'activité. Surest donc un mini-jeu, mettant en exergue votre mémoire et vos réflexes, qui a son importance que ce soit pour progresser ou bien pour la quête du 100%/Platine.Suril y a plus depour Naoe qu'il y a de kata pour Yasuke, par exemple. Ainsi, au total,propose, qui sont répartis aux quatre coins de la carte (logo ci-contre), et plus précisément à ces endroits dans les différentes zones majeures qui constituent le monde ouvert de ce nouvel opus Assassin's Creed :Maintenant que vous avez toutes les informations concernant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux endroits précédemment indiqués pour terminer cette activité annexe en lien avec Naoe. Pour rappel, vous devrez effectuerpour empocher le 100%/Platine du titre d'Ubisoft.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.