Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kata et comment terminer cette activité annexe ?

Nous vous expliquons comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows et nous vous indiquons leur emplacement.

Les Kata sur Assassin's Creed Shadows

Comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows ?







Emplacement de tous les kata sur Assassin's Creed Shadows

Région Izumi Settsu : Un kata est à l'ouest Un kata est au nord-est

Région de Yamashiro : Un kata est au nord-ouest Un kata est près du centre

Région d'Omi : Un kata est sur une petite île au nord Un kata est au nord-est

Région de Wakasa : Un kata est au nord-ouest Un kata est à l'est

Région de Tamba : Un kata est à l'ouest Un kata est au centre

Région d'Harima : Un kata est au nord-est Un kata est au sud-est

Région d'Iga : Un kata est à l'ouest Un kata est au centre

Région de Kii : Un kata est au nord Un kata est à l'ouest

Région de Yamata : Un kata est à l'ouest Un kata est au sud-ouest



Capture prise sur la carte interactive de Mapgenie.io

Diverses activités annexes sont proposées sur, que ce soit pour Naoe ou bien Yasuke. D'ailleurs, en ce qui concerne le protagoniste, les joueurs et les joueuses peuvent terminer l'activité annexe dite «», qui est présente à différents endroits dans le monde ouvert de. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme dit précédemment, sur, le kata est catégorisé comme une activité annexe optionnelle. Toutefois, les joueurs et les joueuses doivent s'y intéresser étant donné que terminerpermet d'obtenir un point de connaissance, qui est nécessaire pour augmenter le rang de connaissance des protagonistes et débloquer de nouvelles compétences.n'est pas une activité très difficile sur. En effet, il s'agit d'une séquence de QTE, découpée en plusieurs parties. La plupart du temps, les joueurs et les joueuses doivent donc appuyer sur la touche indiquée à l'écran, et ce, au bon moment. Notons qu'à certaines occasions, il convient de maintenir le bouton adéquat pendant quelques secondes plutôt que de l'actionner simplement. Il est, par ailleurs, tout à fait possible de recommencer l'un des groupes, en cas d'erreur dans une section de la séquence de. Ce qui rend cette activité annexe plus facile et pas du tout punitive.Surau total, qui sont répartis dans diverses régions du monde ouvert (logo ci-contre), et plus précisément à ces endroits :Maintenant que vous avez toutes les informations concernant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux endroits précédents indiqués pour terminer cette activité annexe en lien avec Yasuke.