Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kata et comment terminer cette activité annexe ?

Nous vous expliquons comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows et nous vous indiquons leur emplacement.
Diverses activités annexes sont proposées sur Assassin's Creed Shadows, que ce soit pour Naoe ou bien Yasuke. D'ailleurs, en ce qui concerne le protagoniste, les joueurs et les joueuses peuvent terminer l'activité annexe dite « kata », qui est présente à différents endroits dans le monde ouvert de Shadows. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment terminer les activités kata sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous précisant leur emplacement.
Les Kata sur Assassin's Creed Shadows
Comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows ?
Comme dit précédemment, sur Assassin's Creed Shadows, le kata est catégorisé comme une activité annexe optionnelle. Toutefois, les joueurs et les joueuses doivent s'y intéresser étant donné que terminer un kata permet d'obtenir un point de connaissance, qui est nécessaire pour augmenter le rang de connaissance des protagonistes et débloquer de nouvelles compétences.
Le kata n'est pas une activité très difficile sur Assassin's Creed Shadows. En effet, il s'agit d'une séquence de QTE, découpée en plusieurs parties. La plupart du temps, les joueurs et les joueuses doivent donc appuyer sur la touche indiquée à l'écran, et ce, au bon moment. Notons qu'à certaines occasions, il convient de maintenir le bouton adéquat pendant quelques secondes plutôt que de l'actionner simplement. Il est, par ailleurs, tout à fait possible de recommencer l'un des groupes, en cas d'erreur dans une section de la séquence de kata. Ce qui rend cette activité annexe plus facile et pas du tout punitive.
Emplacement de tous les kata sur Assassin's Creed Shadows
Sur Assassin's Creed Shadows, il y a 18 kata au total, qui sont répartis dans diverses régions du monde ouvert (logo ci-contre), et plus précisément à ces endroits :
Région Izumi Settsu :
Un kata est à l'ouest
Un kata est au nord-est
Région de Yamashiro :
Un kata est au nord-ouest
Un kata est près du centre
Région d'Omi :
Un kata est sur une petite île au nord
Un kata est au nord-est
Région de Wakasa :
Un kata est au nord-ouest
Un kata est à l'est
Région de Tamba :
Un kata est à l'ouest
Un kata est au centre
Région d'Harima :
Un kata est au nord-est
Un kata est au sud-est
Région d'Iga :
Un kata est à l'ouest
Un kata est au centre
Région de Kii :
Un kata est au nord
Un kata est à l'ouest
Région de Yamata :
Un kata est à l'ouest
Un kata est au sud-ouest
Maintenant que vous avez toutes les informations concernant le kata sur Assassin's Creed Shadows, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux endroits précédents indiqués pour terminer cette activité annexe en lien avec Yasuke.
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