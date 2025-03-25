Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kata et comment terminer cette activité annexe ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2025 à 17h18
Nous vous expliquons comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows et nous vous indiquons leur emplacement.
Assassin's Creed Shadows : Où trouver tous les kata et comment terminer cette activité annexe ?
Diverses activités annexes sont proposées sur Assassin's Creed Shadows, que ce soit pour Naoe ou bien Yasuke. D'ailleurs, en ce qui concerne le protagoniste, les joueurs et les joueuses peuvent terminer l'activité annexe dite « kata », qui est présente à différents endroits dans le monde ouvert de Shadows. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment terminer les activités kata sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous précisant leur emplacement.

Les Kata sur Assassin's Creed Shadows

Comment terminer les kata sur Assassin's Creed Shadows ?

Comme dit précédemment, sur Assassin's Creed Shadows, le kata est catégorisé comme une activité annexe optionnelle. Toutefois, les joueurs et les joueuses doivent s'y intéresser étant donné que terminer un kata permet d'obtenir un point de connaissance, qui est nécessaire pour augmenter le rang de connaissance des protagonistes et débloquer de nouvelles compétences. 

Le kata n'est pas une activité très difficile sur Assassin's Creed Shadows. En effet, il s'agit d'une séquence de QTE, découpée en plusieurs parties. La plupart du temps, les joueurs et les joueuses doivent donc appuyer sur la touche indiquée à l'écran, et ce, au bon moment. Notons qu'à certaines occasions, il convient de maintenir le bouton adéquat pendant quelques secondes plutôt que de l'actionner simplement. Il est, par ailleurs, tout à fait possible de recommencer l'un des groupes, en cas d'erreur dans une section de la séquence de kata. Ce qui rend cette activité annexe plus facile et pas du tout punitive.
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Emplacement de tous les kata sur Assassin's Creed Shadows

assassins-creed-shadows-logo-kataSur Assassin's Creed Shadows, il y a 18 kata au total, qui sont répartis dans diverses régions du monde ouvert (logo ci-contre), et plus précisément à ces endroits : 
  • Région Izumi Settsu :
    • Un kata est à l'ouest
    • Un kata est au nord-est
  • Région de Yamashiro :
    • Un kata est au nord-ouest
    • Un kata est près du centre
  • Région d'Omi :
    • Un kata est sur une petite île au nord
    • Un kata est au nord-est
  • Région de Wakasa :
    • Un kata est au nord-ouest
    • Un kata est à l'est
  • Région de Tamba :
    • Un kata est à l'ouest
    • Un kata est au centre
  • Région d'Harima : 
    • Un kata est au nord-est
    • Un kata est au sud-est
  • Région d'Iga : 
    • Un kata est à l'ouest
    • Un kata est au centre
  • Région de Kii :
    • Un kata est au nord
    • Un kata est à l'ouest
  • Région de Yamata : 
    • Un kata est à l'ouest
    • Un kata est au sud-ouest
assassins-creed-shadows-kata-emplacements
Capture prise sur la carte interactive de Mapgenie.io

Maintenant que vous avez toutes les informations concernant le kata sur Assassin's Creed Shadows, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux endroits précédents indiqués pour terminer cette activité annexe en lien avec Yasuke.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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