Assassin's Creed Shadows mettra en scène « l'assassin le plus rapide » de toute la franchise

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Elle court très vite, elle a beaucoup de gadgets pour rester furtive et ne pas avoir à se battre souvent. Nous voulions satisfaire les joueurs qui viennent pour le jeu ninja-assassin.À ce propos, Jonathan Dumont a laissé entendre que, sur Assassin's Creed Shadows, Naoe est capable d'effectuer le « Naruto run », soit le fameux mouvement de course de Naruto, qui sprinte tout en étant penché en avant et avec les bras en arrière. Le directeur créatif a déclaré : « Nous avons une course au sommet des bâtiments qui a un petit côté clin d'œil ».
Dans tous les cas, le fait que Naoe soit très rapide, dans Assassin's Creed Shadows, est plutôt intéressant sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main. Rappelons, d'ailleurs, que la protagoniste possédera un arsenal d'armes assez varié et sera dotée de la célèbre lame secrète. Yasuke sera, quant à lui, équipé d'un arc, d'un kanabo, d'un naginata et d'un long katana, selon les dernières informations dévoilées par Ubisoft.
'Assassin's Creed Shadows' lead exclusively reveals new details to the backstory of Naoe, one of two chief protagonists of the game: 'Naoe is the fastest Assassin we ever made.' https://t.co/S7BjMSjMJ3— Entertainment Weekly (@EW) December 19, 2024
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