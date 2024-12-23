Assassin's Creed Shadows mettra en scène « l'assassin le plus rapide » de toute la franchise

L'un des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows est « l'assassin le plus rapide » de la licence, selon Ubisoft.

L'assassin le plus rapide de la licence d'Ubisoft est dans Assassin's Creed Shadows

Elle court très vite, elle a beaucoup de gadgets pour rester furtive et ne pas avoir à se battre souvent. Nous voulions satisfaire les joueurs qui viennent pour le jeu ninja-assassin.

'Assassin's Creed Shadows' lead exclusively reveals new details to the backstory of Naoe, one of two chief protagonists of the game: 'Naoe is the fastest Assassin we ever made.' https://t.co/S7BjMSjMJ3 — Entertainment Weekly (@EW) December 19, 2024

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Sur, qui doit sortir au début de l'année 2025, les joueurs et les joueuses pourront incarner deux personnages distincts : Naoe et Yasuke. L'un d'entre eux est considéré comme étant « l'assassin le plus rapide que nous ayons jamais créé », d'après Ubisoft.Il y a très peu de temps, les journalistes du site Entertainment Weekly ont interviewé le directeur créatif d', soit Jonathan Dumont. Au cours de l'entretien,. Le directeur créatif a ajouté, par la suite :À ce propos, Jonathan Dumont a laissé entendre que, sur, Naoe est capable d'effectuer le « Naruto run », soit le fameux mouvement de course de Naruto, qui sprinte tout en étant penché en avant et avec les bras en arrière. Le directeur créatif a déclaré : « Nous avons une course au sommet des bâtiments qui a un petit côté clin d'œil ».Dans tous les cas, le fait que Naoe soit très rapide, dans, est plutôt intéressant sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main. Rappelons, d'ailleurs, que la protagoniste possédera un arsenal d'armes assez varié et sera dotée de la célèbre lame secrète. Yasuke sera, quant à lui, équipé d'un arc, d'un kanabo, d'un naginata et d'un long katana, selon les dernières informations dévoilées par Ubisoft.Rappelons, pour conclure, qu'sera disponible dès le 14 février 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :