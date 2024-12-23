Assassin's Creed Shadows mettra en scène « l'assassin le plus rapide » de toute la franchise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 décembre 2024 à 11h50
L'un des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows est « l'assassin le plus rapide » de la licence, selon Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows mettra en scène « l'assassin le plus rapide » de toute la franchise
Sur Assassin's Creed Shadows, qui doit sortir au début de l'année 2025, les joueurs et les joueuses pourront incarner deux personnages distincts : Naoe et Yasuke. L'un d'entre eux est considéré comme étant « l'assassin le plus rapide que nous ayons jamais créé », d'après Ubisoft.

L'assassin le plus rapide de la licence d'Ubisoft est dans Assassin's Creed Shadows

Il y a très peu de temps, les journalistes du site Entertainment Weekly ont interviewé le directeur créatif d'Assassin's Creed Shadows, soit Jonathan Dumont. Au cours de l'entretien, Jonathan Dumont a expliqué que Naoe est « l'assassin le plus rapide que nous ayons jamais créé ». Le directeur créatif a ajouté, par la suite : 
Elle court très vite, elle a beaucoup de gadgets pour rester furtive et ne pas avoir à se battre souvent. Nous voulions satisfaire les joueurs qui viennent pour le jeu ninja-assassin.
À ce propos, Jonathan Dumont a laissé entendre que, sur Assassin's Creed Shadows, Naoe est capable d'effectuer le « Naruto run », soit le fameux mouvement de course de Naruto, qui sprinte tout en étant penché en avant et avec les bras en arrière. Le directeur créatif a déclaré : « Nous avons une course au sommet des bâtiments qui a un petit côté clin d'œil ».
Dans tous les cas, le fait que Naoe soit très rapide, dans Assassin's Creed Shadows, est plutôt intéressant sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main. Rappelons, d'ailleurs, que la protagoniste possédera un arsenal d'armes assez varié et sera dotée de la célèbre lame secrète. Yasuke sera, quant à lui, équipé d'un arc, d'un kanabo, d'un naginata et d'un long katana, selon les dernières informations dévoilées par Ubisoft.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed Shadows sera disponible dès le 14 février 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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