Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.7 du 16 décembre 2025, patch notes et détails

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Patch notes de la mise à jour 1.1.7 d'Assassin's Creed Shadows
Nouvelles animations de finisher
- Nous avons entendu vos retours et ajoutons de nouveaux finishers au combat.
- Apportez encore plus de style à vos affrontements grâce à une nouvelle série d'animations de finisher. Naoe et Yasuke disposent désormais de davantage de façons de conclure les combats, avec une mise en scène plus cinématographique et plus brutale.
Animus Rift : Lost and Found
- Un nouveau Rift mystérieux est apparu au sein de l'Animus. Percez ses secrets, résolvez des puzzles, traversez les plaines numériques et aidez The Guide.
Nouveau projet de l'Animus HUB
- Un nouveau Projet, intitulé Defiance, est désormais disponible dans l'Animus HUB. Il permet de débloquer un nouveau Bo staff, un Trinket et bien plus encore. Activez ce nouveau Project, complétez des Anomalies et progressez à travers les récompenses, comme pour les Projets précédents.
Vault dans le menu de l'Animus
- Un accès rapide au Vault a été ajouté au menu Animus pendant le gameplay afin de faciliter l'utilisation de cette fonctionnalité.
Nouvelles ressources à l'échange
- L'or, les points de maîtrise et les points de connaissance sont désormais disponibles dans les offres quotidiennes et peuvent être achetés plusieurs fois à l'aide de Clés.
Corrections et améliorations
Nintendo Switch 2
- Amélioration de divers problèmes de FPS.
- Correction de crashs afin d'améliorer la stabilité.
- Correction de divers problèmes visuels.
- Amélioration de l'expérience tactile.
- Correction d'un problème où le jeu demandait de connecter une manette à chaque passage en mode docké ou portable, même lorsque des manettes étaient déjà connectées.
- Correction d'un problème entraînant un écran noir infini après la création d'un compte Ubisoft Connect ou la connexion à un compte existant lors de la sélection d'un pack audio au premier lancement.
Gameplay
- Suppression d'un exploit permettant d'appliquer une double gravure sur la Sword of Fathoms.
- Correction d'un problème empêchant la vente des Naginatas.
- Correction d'un problème où les perks vérifiant les points de maîtrise dépensés ne se mettaient pas à jour si ces points changeaient après l'équipement de l'objet.
- Correction d'un problème où l'amélioration de compétences au Rang 3 entraînait parfois la perte des bonus de dégâts du Rang 2.
- Le Bo Staff augmente désormais correctement sa statistique d'accumulation d'affliction lors de son amélioration en qualité Mythic et Artifact.
- Les perks avec des effets d'affliction disposent désormais d'un texte dynamique précisant l'affliction appliquée, en fonction de l'objet sur lequel ils sont gravés.
- Correction d'un problème où les Knowledge Scrolls disparaissaient de l'inventaire des joueurs.
- Les compétences partagées entre Naoe et Yasuke sont désormais correctement apprises par les deux personnages.
- Modification du texte du perk « Affliction After Deflect » afin de préciser qu'il applique 35 % d'accumulation, et non une affliction complète.
- Vérification que « Restore 6 % Health With Posture Attack » est bien présent pour toutes les gravures de Critical Damage et Health Gain sur toutes les armes lorsqu'ils sont équipés.
Claws of Awaji
- Correction d'un problème où les joueurs possédant deux copies du jeu, l'une avec l'extension Claws of Awaji et l'autre sans, perdaient définitivement la possibilité de voyager rapidement vers l'île d'Awaji en alternant entre les deux éditions.
Monde
- Les joueurs peuvent désormais siffler tout en utilisant la mécanique Suivre la route.
- Les Châteaux corrompus ne se réinitialisent plus lors du chargement d'une sauvegarde antérieure après un changement de saison.
- Correction d'un problème où ennemis et butin réapparaissaient lors du chargement d'une sauvegarde avant un changement de saison.
Visuels et Graphismes
- Ajustement de certaines animations faciales de Naoe et Yasuke qui paraissaient peu naturelles dans les cinématiques lorsque le capuchon était équipé.
UI
- Correction d'incohérences entre les récompenses de contrebande affichées dans l'UI en fin de saison et celles réellement obtenues.
- Correction d'incohérences de l'UI des récompenses de contrebande lorsque les Écuries sont améliorées.
- Correction du nom de localisation « Kawarajiri Lumber Camp » en japonais.
Boutique
- Correction d'un problème empêchant la réception des objets Store, Deluxe et Premium dans l'inventaire du joueur.
PC
- Correction de problèmes de saisie lors du remappage des commandes à la souris et au clavier.
- Amélioration de la stabilité des FPS sur PC.
Quêtes
- « Swords And Sake » : Correction d'un problème empêchant la complétion de la mission lorsque Gennojo mourait.
- « Eliminate Outlaws » : Correction de problèmes empêchant l'achèvement de la mission.
- « Temple Stories » : Joken Hokkyo ne disparaît plus, permettant de finaliser l'objectif de quête.
- « Dismantling One by One » : Les ennemis errants sont désormais indiqués par un marqueur.
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