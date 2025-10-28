Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.4 du 28 octobre 2025, patch notes et détails



le 28 octobre 2025 à 10h24 Publié par Clémence Usseglio le 28 octobre 2025 à 10h24

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.1.4, déployée le 28 octobre 2025, sur Assassin's Creed Shadows.