Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.4 du 28 octobre 2025, patch notes et détails

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Patch notes de la mise à jour 1.1.4 d'Assassin's Creed Shadows
Nouveautés
Châteaux corrompus
- Les « Corrupted Castles » sont une nouvelle activité à thème Animus vous permettant de revisiter les châteaux d'une manière totalement inédite.
- Les châteaux que vous avez déjà complétés peuvent désormais devenir corrompus. Ils seront alors remplis d'anomalies Animus, comme des Samurai Daisho corrompus, qui patrouillent avec une agressivité accrue et des modèles de déplacement modifiés.
- Éliminez tous les ennemis pour débloquer le coffre dudit château, qui contient de l'équipement et de l'or, rendant chaque assaut utile et gratifiant.
- À partir du niveau 30, et après avoir complété au moins trois châteaux, jusqu'à cinq châteaux corrompus apparaîtront sur la carte à chaque saison, vous offrant de nombreuses occasions de les revisiter à des niveaux supérieurs pour des récompenses plus importantes.
Mise à jour du parkour
- Fonctionnalité « Advanced Parkour »
- Nous ajoutons une nouvelle option activable dans le menu de gameplay, appelée « Advanced Parkour », qui offre aux joueurs plus de liberté d'expression.
- Une fois activée, elle supprime toutes les barrières de parkour, vous permettant de réaliser des éjections latérales et arrière depuis n'importe quelle hauteur.
- Advanced Parkour : Side & Back Ejects
- L'option Advanced Parkour propose un contrôle affiné des éjections latérales et arrière.
- Appuyer sur Parkour Up en sautant sur le côté ou en arrière vous donnera toujours la hauteur nécessaire pour atteindre la plateforme ciblée — cela n'a pas changé depuis la mise à jour précédente.
- Nouveauté : si aucun point d'atterrissage adapté n'est détecté, vous serez désormais projeté aussi loin que possible sur le côté ou derrière vous, sans restriction de hauteur.
- Advanced Parkour : Side Eject Down
- Réaliser une éjection latérale avec Parkour Down vous propulsera vers le bas, selon un angle prononcé, plus proche de votre point de départ.
- Cette option introduit des variations subtiles dans les mouvements que les passionnés de parkour apprécieront.
- Améliorations générales du Parkour
- Ces améliorations sont actives quelle que soit l'activation ou non de l'option Advanced Parkour :
- Vertical Ledge Grab (objets non fixes)
- La capacité de saisie verticale de rebord est étendue aux objets non fixes, comme les poutres, lanternes, et autres.
- Saut manuel (objets non fixes)
- Depuis ces mêmes objets, vous pouvez maintenant réaliser un saut manuel
- Cela permet de créer des raccourcis plus créatifs, par exemple lors de déplacements sur des toits ou des poutres.
- Attention : ce n'est pas un saut manuel complet. Il fonctionne uniquement depuis des objets non fixes.
- Directional Catch Ledge
- Enfin, nous réintroduisons une fonctionnalité très demandée : « Directional Catch Ledge »
- Appuyez simplement dans la direction du rebord le plus proche et tapez sur Parkour Up pour vous y agripper et éviter une chute.
- Cela fonctionne depuis n'importe quelle hauteur, et c'est particulièrement utile avec l'option Advanced Parkour ou si vous surestimez vos sauts avec le grappin.
Armes dorées
- Bien que les Gold Katana et Long Katana, introduits dans la mise à jour 1.1.2, restent exclusifs au New Game +, nous avons ajouté de nouvelles armes dorées que vous pouvez obtenir en relevant les défis suivants :
- Tanto : Complétez tous les Sumi-e légendaires.
- Bow : Complétez tous les « Horse Archery ».
- Kusarigama : Complétez toutes les Méditations.
- Naginata : Complétez tous les Kata.
- Kanabo : Atteignez le niveau 100.
- Teppo : Atteignez le niveau 13 de Repaire.
Anomalies
- Depuis la dernière mise à jour de juillet, nous avons augmenté le nombre d'Anomalies hebdomadaires disponibles afin de permettre une progression plus rapide dans les Projets.
- Pour rééquilibrer ce changement, à partir du 28 octobre, nous allons réduire la quantité de Clés disponibles dans le palier « Infinite Reward » de 400 à 100 Clés.
- Nous vous encourageons vivement à activer un autre Projet une fois toutes les récompenses principales réclamées, car c'est un excellent moyen de débloquer du nouveau contenu et d'obtenir davantage de Keys.
- Dans le menu Projets, l'onglet Anomalies sera désormais accessible depuis la page des récompenses, et non plus depuis la page d'accueil du menu.
- Avec la sortie des Châteaux corrompus, une Anomalie associée sera incluse dans chaque rotation hebdomadaire, offrant des Fragments de data en récompense de cette nouvelle activité.
Corrections
Général
- La monture Sakura Fox n'est plus en pleine crise d'identité et n'utilise plus les effets sonores de cheval.
- Correction d'un problème où la navigation « Pathfinder » se terminait brusquement en New Game+ lorsqu'on se dirigeait vers le Mont Sen.
- Tomiko ne mentionne plus que Katsuhime a quitté le repaire alors qu'elle s'y trouvait encore.
- Correction d'un problème où « Olive Black Cat » était manquant pour les joueurs ne possédant pas le DLC Traque sur Awaji.
- Gain d'XP doublé (+100 %) pour les Anomalies d'Animus.
- La probabilité d'obtenir de l'or depuis une réserve avec un Écurie de niveau 4 est désormais de 30 %.
- Le coût d'achat de l'or auprès du vendeur itinérant a été réduit de 50 %.
Stabilité
- Le jeu ne plante plus lors du dialogue avec Hanzo pendant la quête « Snake in the Shrine ».
- Le jeu ne plante plus pendant la quête « The Final Assault » lors de la destruction de la barricade.
Gameplay
- Correction d'un problème où l'entrée de codex « Board Games » ne pouvait pas être débloquée.
- « Slash of Sprecher Naginata » peut désormais être améliorée correctement à la forge.
- Correction d'un problème où les clés collectées n'apparaissaient pas dans l'inventaire.
- Yagoro n'apparaît plus comme un ennemi après avoir été recruté comme allié.
- Correction d'un problème où les joueurs étaient forcés de lancer le combat contre Nagano Saemon après avoir parlé à Nobutsuna.
- La compétence « Heightened Reflexes » ne déclenche plus d'effets de burst Mon aléatoires.
- Correction d'un problème où une grosse caisse pouvait être déplacée hors de ses rails dans Shimosato Kofun.
- Le trophée « Master Samurai » se débloque désormais correctement lors de l'utilisation de l'estampage « Reflect Projectiles ».
- Correction d'un problème où les joueurs recevaient des objets légendaires en double dans le New Game+ après avoir terminé des quêtes ou ouvert des coffres légendaires.
- Les joueurs apparaissent désormais correctement à l'intérieur du Hongu Kakurega après un voyage rapide.
- Correction d'un problème où les bulles de dialogue des alliés PNJ disparaissaient à l'approche dans le repaire.
- Les contrats se rafraîchissent désormais correctement entre Awaji et le Japon selon la saison.
- Correction d'un problème où les opportunités déjà découvertes dans Awaji ne s'affichaient pas comme complétées.
- La démolition de bâtiments dans le repaire rembourse désormais le coût de tous les niveaux.
- Correction d'un problème où les bonus des bâtiments démolis dans le repaire restaient actifs.
- Correction d'un problème où le chien « The Stray Dog », issu de la quête « Thrown to the Dogs », n'était pas disponible dans le repaire.
- Ajout d'un contournement pour les joueurs ayant effectué Kata ou Kujikiri sans que cela apparaisse comme complété.
- Correction d'un problème où les bonus « Shuriken explode in a radius of 2 meters » et « Kunai explode in a radius of 2 meters » appliquaient un cumul d'affliction d'arme en plus de celui de l'outil.
- Correction d'un problème où le bonus « +15 % damage per non-Legendary Gear equipped » fonctionnait aussi avec des équipements de type Artifact.
- Correction d'un problème où la « Slash of Sprecher Naginata » et le « Crowd Pleaser » Kanabo ne pouvaient pas être améliorés au-delà du niveau 60.
- Correction d'un problème où le bonus « +6 % Affliction Buildup when hitting multiple enemies » n'était pas attribué après avoir tué Fujichika Nakayama.
Visuels et graphismes
- Correction d'un escalier qui flottait dans la baie de Miyazu.
- Correction d'une fissure mal placée dans la mare d'eau près du Yakami Watch Tower Viewpoint.
- Le Teppo n'apparaît plus sur le dos des personnages pendant les cinématiques.
- Correction d'un problème où les sauts périlleux de Naoe devenaient inversés en plein vol.
- Les ombres trop sombres n'apparaissent plus sur la porte de l'ancien de Gobo.
- Correction d'un arbre flottant près de la rivière au nord-ouest de Koriyama.
- Correction de textures de sol flottantes au nord du village de Kamaguchi.
- Les yeux de Naoe ne restent plus grand ouverts pendant les cinématiques.
- Correction de la poutre en bois couvrant une peinture dans le repaire lors de l'utilisation du Dragon Skin.
- Correction d'un problème où le fourreau du Katana « Flying Leaf » de Naoe restait bloqué sur le modèle du personnage en New Game+.
- Correction de bûches flottantes à Omizo après un voyage rapide vers Omiko Kakurega.
- La fonction « Enhance » de la forge affiche désormais correctement les améliorations de bonus aux niveaux 5 et 9.
- Correction des statistiques du « Head Piece of Ashes » et de l'« Dragon's Roar Light Armor » qui n'étaient pas augmentées correctement lors d'un passage à la forge.
- Correction de plusieurs bonus d'armure qui affichaient des valeurs incorrectes.
Localisation
- Correction de la traduction allemande de « Turning the Tables ».
- Ajout d'un mot manquant dans l'entrée de codex « Salt Production ».
- Correction de la localisation allemande de la quête de Naoe « Kii Assassin Outpost ».
Mode Photo
- Correction d'un problème où les vêtements continuaient de bouger en mode Photo.
- Correction du filtre « Ink », qui apparaissait distordu et n'affichait pas le sang en rouge.
Quêtes (spoilers)
- Correction d'un problème empêchant les quêtes « Takeshima Kata », « Osaka Kuji Kiri » et « Itto Ittosai I Kata » de se compléter.
- « Chained » : Les joueurs ne restent plus bloqués dans le Rift World après avoir terminé la faille.
- « Defend Local Pilgrims » : Correction d'un problème où le moine bouddhiste disparaissait pendant la quête dans Winter Raiders Hayate.
- « Out of the Shadows » : Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas sortir de la pièce après avoir parlé à Tomiko.
- « Tea Bowls For Rikyu » : Le jeu ne passe plus automatiquement à la fin de la quête « Pilgrimage » après sa complétion.
- « Topple The Traitor » : Correction d'un problème de désynchronisation pendant le combat.
- « The Wheel Unmasked » : Les joueurs peuvent désormais progresser à l'étape « Peeking Through the Door ».
- « Thrown to the Dogs » : Correction de problèmes de progression et/ou récompenses dans la quête.
- « Mayu's Offerings » : Correction d'un problème où la quête se validait automatiquement en New Game+.
- « Rolling Glen Kuji-Kiri » : La quête enregistre désormais correctement la complétion.
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