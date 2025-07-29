Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.0.7 du 29 juillet 2025, patch notes et détails



le 29 juillet 2025 à 12h21 Publié par Clémence Usseglio le 29 juillet 2025 à 12h21

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.0.7, déployée le 29 juillet 2025, sur Assassin's Creed Shadows.