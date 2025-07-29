Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.0.7 du 29 juillet 2025, patch notes et détails

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Patch notes de la mise à jour 1.0.7 du 29 juillet 2025 d'Assassin's Creed Shadows
Nouveautés
New Game+
- Une fois l'histoire principale terminée, peu importe la difficulté, commencez une nouvelle partie en conservant toutes vos compétences, équipements, Alliés et progrès du repaire obtenus lors de votre premier parcours. Vous pouvez lancer une partie en New Game+ depuis le menu des souvenirs dans l'Animus, après avoir terminé les histoires de Naoe, Yasuke et Junjiro.
- En terminant une partie en New Game+, vous recevrez Whisper of Gold et Dragon's Gold : deux katanas légendaires plaqués or (Long Katana et Katana), chacun doté d'une gravure de bonus unique.
- Repartez à l'assaut du Japon féodal aussi souvent que vous le souhaitez… ou du moins jusqu'à 8 fois en New Game+ ! Chaque nouvelle tentative vous confrontera à des ennemis plus puissants, des défis plus exigeants, et mettra à l'épreuve vos talents de Shinobi et de Samouraï.
Rang de connaissance et augmentation du niveau maximum
- Le niveau maximum passe de 60 à 80, ce qui signifie des ennemis plus coriaces, dotés de meilleures tactiques et d'une vigilance accrue – nécessitant des réflexes plus aiguisés et des stratégies plus fines.
- Pour faire face à cette menace, nous avons également étendu le système de rang de Connaissance aux niveaux 9 et 10, permettant de débloquer et développer davantage de compétences, passifs et techniques de combat afin de devenir encore plus redoutable.
- Le New Game+ vous attend ! Mais avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, vous pouvez améliorer les passifs et compétences de Naoe et Yasuke ! Les joueurs gagneront 1 rang supplémentaire sur plusieurs nœuds de leur arbre de maîtrise, et 10 nouveaux rangs pour tous les passifs de Connaissance existants, les rendant encore plus puissants.
- Et qui dit montée en puissance, dit meilleur équipement ! La Forge peut désormais être améliorée au niveau 4, vous permettant de faire progresser armes et équipements jusqu'au niveau 80, pour garder l'avantage face aux nouvelles menaces.
- Avec ces nouveaux niveaux et rangs, trois nouveaux succès/trophées peuvent être déverrouillés :
- Enjoy the Ride : Atteignez le niveau 80
- Stars Unseen : Atteignez le rang de connaissance 10
- Worth its Wait : Obtenez les Gold Katana et Gold Long Katana (en complétant l'histoire en New Game+)
Autres éléments clés
- Le message d'alerte de performance sur MacBook Air avec puce M4 a été retiré suite à une meilleure prise en charge.
- Correction d'un problème en mode Photo où l'invite « Afficher l'interface » apparaissait en mode aperçu, perturbant les captures d'écran natives.
- Chaque objet dispose désormais de sa page dédiée dans la boutique.
- Katsuhime ne disparaît plus du repaire après le correctif 1.0.5 relatif au bug de séparation.
Ajustements
- Ajustement du nombre de Mon obtenus via les échanges. Acheter des objets coûte moins, tandis que la vente d'objets rapporte davantage.
- Augmentation du nombre de ressources obtenues lors du démantèlement d'objets.
- Légère augmentation de la quantité de matériaux d'artisanat nécessaire pour améliorer les objets.
- Rééquilibrage des récompenses des coffres de fin de saison avec une augmentation de la quantité de matériaux d'artisanat et de ressources de repaire octroyées.
- L'amélioration « Radial Effect » dans l'arbre du Teppo de Yasuke voit ses dégâts de base passer de 25 % à 50 %.
- Ses dégâts sont désormais également amplifiés par les autres améliorations Perce-Armure.
- Les Alliés gagnent désormais plus de vie et de dégâts à mesure que le joueur monte de niveau.
- Les ennemis Ronin disposent désormais de 4 segments de santé, contre 3 auparavant.
Corrections
Général
- Les découvertes culturelles près du château de Katano apparaissent désormais correctement dans le codex après observation.
- Correction du dialogue de kata de Naoe à Wakasa.
- Ajout d'une option « Marquer tout comme lu » dans le menu du Codex.
- Ajout d'un sélecteur de niveau pour le Chemin de la Connaissance.
- Correction d'un problème empêchant parfois le déverrouillage du trophée « Sans Limite » après avoir obtenu une pièce d'équipement légendaire de chaque type.
Gameplay
- Correction d'un bug où les joueurs pouvaient rester coincés à l'extérieur du mur de l'Animus durant la mission Vengeance au château de Tsuruga.
- Correction d'un bug où les joueurs pouvaient rester coincés dans une pièce du château de Saika.
- Correction d'un bug où les joueurs pouvaient rester coincés en sortant de l'entrepôt de Miyataki.
- Correction d'un bug où les joueurs pouvaient rester coincés dans des rochers dans la zone de la colline d'Obama.
- Correction d'un problème lié à la Tunique du courroux de Naoe.
- Le Maître Teppo de Genzaburo est de retour de sa pause déjeuner et est désormais présent au sanctuaire de Kaya.
- Correction d'une erreur liée à certains succès de progression croisée lorsqu'une partie était en partie jouée sur MacOS.
Compétences et améliorations
- Correction d'un bug où les améliorations de réduction de temps de recharge de la compétence « Hidden Hand » n'étaient pas appliquées.
- Correction d'un bug où l'amélioration Shinobi « Extended Perception » ne donnait pas les dégâts supplémentaires des outils.
- Correction d'un bug où le passif Assassin « Nightcrawler » ne donnait pas de bonus de dégâts la nuit.
- Correction d'un bug où l'amélioration de Tanto « Endless Barrage » appliquait à la place l'effet de l'amélioration « Contemplation » (et inversement).
- Correction d'un bug où l'amélioration de Tanto « Invigorating Kill » ne fonctionnait que sur la partie poignardée du coup et non sur le lancer.
- Correction d'un bug où l'amélioration de Teppo « Teppo's Might » ne fonctionnait qu'avec le tir automatique et pas avec le coup de mêlée.
- Correction d'un problème où les bonus d'adrénaline gagnée sur parade, contre ou esquive avaient peu ou pas d'effet.
- Correction d'un bug où les assassinats infligeant des dégâts donnaient moins d'adrénaline que les assassinats réussis.
- Correction d'un bug où « Ability damage » de l'arbre de connaissance n'avait aucun effet au-delà du 1er niveau.
- Correction d'un bug où « Posture damage » n'avait aucun effet au-delà du 1er niveau.
- Correction d'un bug où « Vulnerable damage » n'avait aucun effet au-delà du 1er niveau.
- Correction d'un bug où les afflictions duraient moins longtemps sur les civils que sur les ennemis.
- Correction d'un bug où les bonus de réduction des dégâts ne s'appliquaient pas contre certains projectiles ennemis.
- Correction d'un bug où le Teppo « Wave of Wasps » était attribué avec un bonus aléatoire au lieu de son bonus légendaire.
- Correction d'un bug où l'équipement de la Robe de l'Esprit (armure légère de Naoe) empêchait tous les outils d'appliquer une accumulation.
Visuels et graphismes
- Correction de plusieurs problèmes d'environnement, tels que des arbres ou rochers flottants.
- Correction d'un bug où les yeux lumineux du Kanabo du Démon de la montagne apparaissaient de façon incorrecte lorsque l'arme était rangée.
- Correction d'un bug où la bannière Ikko Ikki dans le repaire ne correspondait pas à son aperçu.
- Correction d'un crash du jeu lors de l'aperçu de stations de cosmétiques dans le repaire, si une peau de dragon était appliquée au bâtiment.
Interface
- L'entrée de la base de données pour Sen No Rikyu affiche désormais la bonne image.
- Correction d'un bug où passer la visibilité du HUD à « Désactivé », puis à « Activé » causait un dysfonctionnement de certains modules.
- Correction d'un problème de texte uniquement :
- L'amélioration de Long Katana « Armor Avoidancee » indiquait 100 % de perforation d'armure alors qu'elle donnait seulement 50 %.
- L'amélioration de Teppo « Markman's Touch » indiquait 100 % de perforation d'armure au lieu de 50 %.
- L'amélioration d'outils « Widespread » indiquait un rayon de 10 m pour la bombe fumigène, alors qu'il était de 5 m.
- L'amélioration de Kanabo « Absolute Shockwave » affichait 167 % au lieu de 67 %.
- Correction d'un bug où l'icône de l'amélioration « Improved Ground Assassinate » était plus grande que prévu.
- Réécriture de la description de l'amélioration Assassin « Improved Sense » pour indiquer la durée de l'effet persistant en secondes.
- Réécriture de la description de l'amélioration d'arc « Temporal Mastery » pour indiquer la durée de ralentissement en secondes.
Localisation
- Correction de la traduction allemande dans Sauver l'invité spécial.
- Correction d'un bug où des caractères inutiles apparaissaient dans la traduction allemande de l'inscription « +50 % de dégâts sur le prochain coup après un meurtre ».
- Correction d'une coquille dans l'entrée de codex « Kirishitan » concernant Cristão.
Quêtes (Spoilers)
- Fighting for the Cause : Correction d'un bug empêchant la mort de Kimura Kei à cause d'une séquence d'attaque bloquée.
- Butterfly Collector : Réajustement de la position du marchand de papier.
- Against the Koga-ryu : Correction d'un bug empêchant la complétion de la quête car Katsuhime était absente.
- A Promise : Correction d'un bug où le serviteur ne répondait pas à l'interaction. Quelle impolitesse.
- Temple Stories : Correction d'un bug empêchant l'interaction avec Joken Hokkyo.
- Correction d'un bug où tuer tous les soldats de Genzaburo avant de rencontrer Koshiro empêchait la progression de la quête.
- Lost Honor : Correction d'un bug empêchant la progression car Ise Sadatame restait bloqué sur place.
- Homecoming : Correction d'un bug empêchant la complétion de la quête après avoir tué la cible avec la version 1.0.6.
Corrections spécifiques à la plateforme
PC
- Le succès « Coup critique ! » se déverrouille désormais correctement.
- Correction de la mauvaise traduction du mot « manuel » dans les paramètres du HUD en chinois.
- Correction d'une faute de frappe dans le succès « Collectionneur » pour la traduction allemande sur Steam et Ubisoft Connect.
Mac OS
- Les gravures sont désormais correctement attribuées lors du pillage d'une arme légendaire.
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