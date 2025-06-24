Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.0.6 du 25 juin 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.0.6, déployée le 26 juin 2025, sur Assassin's Creed Shadows.
Le mercredi 25 juin 2025, Assassin's Creed Shadows accueille une toute nouvelle mise à jour, soit la 1.0.6
. D'après les informations dévoilées par Ubisoft, ce patch pèse environ 6 Go sur PS5, contre 19 Go sur Xbox Series et 17 Go sur PC. Comme vous pourrez le constater, cette nouvelle mise à jour apporte quelques nouveautés, dont un nouveau pack d'histoire en lien avec Critical Role, et corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté
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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.6, déployée le 25 juin 2025, sur Assassin's Creed Shadows
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Patch notes de la mise à jour 1.0.6, du 25 juin 2025, d'Assassin's Creed Shadows
Collaborations spéciales
Critical Role
- Pour notre deuxième collaboration spéciale, nous nous sommes associés à Critical Role pour intégrer un nouveau contenu dans Assassin's Creed Shadows. Cette collaboration comprend une nouvelle quête gratuite intitulée « A Critical Encounter », un nouvel allié à recruter, ainsi qu'un nouveau trophée/succès à ajouter à votre collection.
Nouveau pack d'histoire gratuit : « A Critical Encounter »
- Rufino, un vieil ami de Tomiko et Heiji, fait appel à une dette de vie après avoir mis au jour une conspiration mortelle. Alors qu'il travaillait comme traducteur, il a découvert des preuves qu'une organisation secrète engage des assassins pour éliminer des roturiers influents. Il se tourne alors vers Naoe et Yasuke pour l'aider à arrêter ces tueurs.
- Conditions de déblocage : Terminez la quête « Way of the Blacksmith » et débloquez Yasuke en tant que personnage jouable. Cette série de quêtes commencera au Repaire.
- Récompenses : Un nouvel allié, basé sur Rufino, le personnage de la campagne one-shot Assassin's Creed Shadows x Critical Role, interprété par Robbie Daymond. Vous recevrez également une bannière à afficher dans le Repaire avec le logo de Critical Role.
- Nouveau trophée/succès : « A Critical Encounter », obtenu à l'issue de la série de quêtes.
- Dans le cadre de cette collaboration, un Critical Role Weapon Pack sera également disponible à l'achat dans la boutique en jeu. Inspiré de l'univers Critical Role, ce pack comprend 2 armes pour chaque personnage :
- Pour Naoe : Un Tanto et un Katana
- Pour Yasuke : Un Kanabo et un Teppo
Nouveau mode de difficulté : Cauchemar
- Un nouveau niveau de difficulté, intitulé Cauchemar, fait son entrée pour celles et ceux en quête d'un défi plus corsé. Ce mode intensifie à la fois les combats et l'infiltration, en exigeant une planification plus tactique et une attention accrue à l'environnement. Attendez-vous à des ennemis plus redoutables et à une expérience globale nettement plus intense.
- Voici un aperçu des principaux ajustements de ce mode :
- Les options défensives du joueur sont moins efficaces, tandis que les ennemis infligent davantage de dégâts, quel que soit leur niveau.
- Exemple : Les parades nécessitent un timing parfait pour dévier complètement un coup — une parade imparfaite ne bloque que partiellement les dégâts.
- L'IA ennemie est plus intelligente, plus rapide et plus agressive, notamment en ce qui concerne la détection.
- Exemple : Même en étant accroupie, Naoe génère désormais du bruit ! Et même dans l'ombre, elle peut être repérée si elle se déplace.
- Exemple : Les esquives et les parades ne rendent plus les ennemis vulnérables — seules les compétences peuvent les mettre dans cet état.
- Les ressources de combat (adrénaline, rations, objets shinobi…) sont plus rares, rendant leur gestion encore plus cruciale.
Affichage de la coiffe durant les cinématiques
- Très attendue par la communauté, cette fonctionnalité est désormais disponible : vous pouvez choisir d'afficher votre coiffe — capuche, casque, bandeau, etc. — pendant les scènes cinématiques. Votre style pourra ainsi s'exprimer même dans les dialogues importants !
- L'option est disponible dans les paramètres du jeu.
- À noter : les coiffes ne seront pas visibles dans les cinématiques pré-rendues, ni dans certaines scènes spécifiques (comme celles liées aux romances), où des règles prédéfinies peuvent remplacer ce paramètre.
Option de réglage des effets visuels (VFX)
- Les joueurs peuvent désormais activer ou désactiver certains effets visuels (VFX) pour personnaliser davantage leur expérience de jeu.
- Parmi les options disponibles :
- Afficher ou masquer le butin sur les corps ennemis
- Afficher ou non la dernière position connue du joueur
- Masquer les indicateurs d'attaques spéciales des ennemis
- Et bien d'autres effets encore
- Tous ces réglages sont accessibles depuis le menu Interface dans les options du jeu.
Alarme du monde ouvert
- Le système d'alerte régional, auparavant limité aux Châteaux, s'étend désormais à toute la Province. En attaquant à répétition des civils ou des unités militaires en dehors des châteaux, vous pouvez désormais déclencher une alarme à l'échelle régionale. Une fois l'alerte active, un groupe de Gardiens se lancera à votre poursuite dans le monde ouvert. Préparez-vous à assumer les conséquences de vos actes.
Caméra liée à la monture
- Il est désormais possible de changer entre 3 préréglages de caméra différents lorsque vous êtes à cheval. Maintenez le bouton bas sur manette ou la touche « X » au clavier pendant que vous chevauchez pour passer d'une vue à l'autre. Ces options offrent une expérience plus cinématographique, idéale pour profiter pleinement de la beauté du Japon féodal.
Configurations PC
- Un nouveau niveau de qualité visuelle, Ultra Low, fait son apparition. Ce mode permettra aux joueurs PC disposant de configurations GPU modestes de profiter du jeu dans de meilleures conditions de fluidité, en sacrifiant certains effets visuels pour privilégier le framerate.
Corrections
Général
- Correction d'un problème où le masque Onryo restait visible malgré l'option sélectionnée pour masquer l'équipement.
- Correction d'un bug empêchant les joueurs de gagner des points de Maîtrise.
- Correction d'un bug où les points de Maîtrise n'étaient pas restitués après une réinitialisation de l'Arbre de Maîtrise.
- Correction d'un problème empêchant les joueurs de changer de personnage, même sans restriction liée au contexte de gameplay.
- Correction d'un bug où les alliés pouvaient être entraînés au rang vétéran sans que le dojo soit de niveau 3.
- Correction d'un bug où Gennojo n'apparaissait pas immédiatement au Repaire après son recrutement.
- Correction d'un problème où les joueurs restaient parfois bloqués dans une zone rouge (Red Zone) sans pouvoir se téléporter — il est désormais possible de se rendre au Repaire.
- Correction d'un bug où le dessin d'Oni restait affiché à l'écran après la quête « Vision of the Realms ».
- Correction de divers problèmes de localisation.
Quêtes
- Correction d'un bug empêchant la progression dans la quête « A Chance Encounter » lors du suivi de Fuyu
- Correction d'un problème où la quête ne se validait pas après avoir vaincu tous les Kabukimono.
- Correction d'un bug où la lettre de Lady Oichi devenait inaccessible après la cinématique de Fuji-maru.
- Correction d'un problème où il était impossible de parler à Katsuhime dans le champ, lorsqu'elle était assise au sol.
- Correction d'un bug où le suivi de la quête « Temple Stories » n'affichait qu'une barre de progression sans texte.
- Correction d'un problème où le Teppo Master de Genzaburo était absent du Kaya Shrine.
- Correction d'un bug où Yagyu Munetoshi révélait un élément d'intrigue trop tôt dans la quête « Nobutsuna's Students ».
- Correction d'un bug empêchant l'assassinat du Godai of Void, l'ennemi étant tout simplement... absent — il a pris son nom un peu trop au sérieux.
- Correction d'un bug dans « Diary of Lady Rokkaku » où il était impossible de terminer la quête après une roulade ayant fait tomber Katsuhime.
- Correction d'un autre bug dans la même quête, où l'on ne pouvait pas porter Katsuhime en raison de l'absence de l'option correspondante.
- Correction d'un bug dans la quête « Heads Will Roll » où les joueurs passaient à travers une anomalie, rendant les activités Animus inaccessibles.
- Correction d'un bug bloquant la progression dans la quête « Lost Honor », le jeu ne passant pas correctement à Naoe.
- Correction d'un problème empêchant la progression dans le Tournoi, après une mort du joueur.
Visuels et graphismes
- Correction de problèmes visuels mineurs.
- Correction de mauvais placements visuels sur la « Dark Woods Kusarigama ».
- Correction d'un bug où tous les chevaux PNJ apparaissaient identiques.
- Correction d'un souci de clipping avec la tenue Sekiryu de Naoe.
- Correction d'un bug où le Bloodshade Katana restait visible hors de son fourreau après transmog.
- Correction d'un problème de physique de mouvement avec l'armure de l'Oni de Dead by Daylight.
Audio
- Correction d'un bug où les bruits de pas cessaient parfois de se jouer en ouvrant la carte pendant un déplacement.
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