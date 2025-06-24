Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.0.6 du 25 juin 2025, patch notes et détails



le 24 juin 2025 à 16h37 Publié par Clémence Usseglio le 24 juin 2025 à 16h37

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.0.6, déployée le 26 juin 2025, sur Assassin's Creed Shadows.