Assassin's Creed Shadows : Les papillons en origami, où tous les trouver pour progresser dans la quête « La collectionneuse de papillons » ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2025 à 16h18
Nous vous indiquons l'emplacement de tous les papillons en origami, exigés pour avancer dans la quête « La collectionneuse de papillons », sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Les papillons en origami, où tous les trouver pour progresser dans la quête « La collectionneuse de papillons » ?
Tout au long de leur périple sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses doivent effectuer des quêtes principales mais aussi secondaires. Certaines d'entre elles sont, d'ailleurs, affiliées à des habitants présents dans les différentes régions du monde ouvert. L'une de ces quêtes est baptisée « La collectionneuse de papillons », et vous demande de récupérer plusieurs papillons en origami.

Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous partageons l'emplacement de tous les papillons en origami nécessaires pour progresser dans la quête « La collectionneuse de papillons » sur Assassin's Creed Shadows.

Où trouver tous les papillons en origami de la quête « La collectionneuse de papillons » sur Assassin's Creed Shadows ?

La quête « La collectionneuse de papillons » sur Assassin's Creed Shadows

Pour obtenir la quête « La collectionneuse de papillons » sur Assassin's Creed Shadows, vous devez vous rendre près du Château de Katano, dans la région d'Izumi Settsu. En vous rendant à l'emplacement indiqué ci-dessous, vous devriez apercevoir une jeune femme, qui vous indiquera qu'elle a dissimulé des papillons en papier à l'ouest d'Osaka. 
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Maintenant que vous avez la quête « La collectionneuse de papillons », vous pouvez prendre connaissance des récompenses prévues en vous rendant dans l'onglet « Objectifs », depuis le menu en jeu, et surtout vous mettre à la recherche des 10 papillons en origami.

Emplacement des papillons en origami sur Assassin's Creed Shadows

Dans ce qui suit, vous retrouverez l'emplacement des 10 papillons en origami, disponibles sur Assassin's Creed Shadows et devant être collectés pour progresser dans la quête « La collectionneuse de papillons ». Notons que chaque papillon en origami, positionné sur un arbre, est à retrouver dans Osaka, soit une zone de la région d'Izumi Settsu. 

Mais, sans plus attendre, voici où obtenir les papillons en origami sur Assassin's Creed Shadows
  • Papillon blanc 1 en origami/Lettre secrète :
    • Emplacement → Sur un arbre, au nord du quartier des pêcheurs
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  • Papillon rouge en origami :
    • Emplacement → Sur un arbre, placé au nord du temple d'Osaka.
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  • Papillon bleu en origami :
    • Emplacement → Sur un arbre, au sud-ouest du temple d'Osaka.
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  • Papillon rose en origami
    • Emplacement → Sur un arbre, au sud-ouest du quartier des pêcheurs.
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  • Papillon orange en origami :
    • Emplacement → Sur un arbre, au sud du temple d'Osaka et non loin d'un petit plan d'eau.
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  • Papillon blanc 2 en origami/Lettre secrète
    • Emplacement → Sur un arbre, à côté du pont, au nord du kakurega.
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  • Papillon vert en origami
    • Emplacement → Sur un arbre, à l'est du kakurega, non loin du temple d'Osaka.
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  • Papillon jaune en origami :
    • Emplacement → Sur un arbre, au nord du kakurega, non loin du temple d'Osaka.
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  • Papillon violet en origami :
    • Emplacement → Sur un arbre, au sud-ouest du jardin Nishinomaru.
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  • Papillon blanc 3 en origami/Lettre secrète
    • Emplacement → Sur un arbre, au sud du kakurega, non loin du temple d'Osaka.
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Si vous préférez une vue d'ensemble concernant l'emplacement des papillons en origami sur Assassin's Creed Shadows, voici une autre image qui pourrait tout autant vous aider dans vos recherches.

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Capture prise sur la carte interactive de Mapgenie.io

Une fois que vous avez rassemblé tous les papillons en origami sur Assassin's Creed Shadows, vous aurez accès à de nouveaux objectifs, répertoriés dans un tableau.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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