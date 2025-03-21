Assassin's Creed Shadows : Les armes et les armures, comment les améliorer ?

Nous vous expliquons comment améliorer les armes et les armures de Naoe ainsi que de Yasuke sur Assassin's Creed Shadows.

Comment améliorer les armes et les armures sur Assassin's Creed Shadows ?

Avoir le forgeron et la forge dans son repaire

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Améliorer les armes et les armures





Les améliorations de la forge pour monter davantage les armes et les armures de niveau

Forge (niveau 1) → Les armes et armures peuvent être améliorées au niveau 20 avant d'être démantelées.

Forge (niveau 2) → Vous pouvez améliorer les armes et armures jusqu'au niveau 40 et leur appliquer des gravures non légendaires.

Forge (niveau 3) → Vous pouvez améliorer les armes et armures jusqu'au niveau 60 et leur appliquer des gravures légendaires.

Durant leur aventure sur, les joueurs et les joueuses doivent constamment faire attention aux équipements de Naoe et de Yasuke afin de progresser convenablement. Fort heureusement, il est possible de les améliorer. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant de pouvoir, les joueurs et les joueuses doivent impérativement avoir effectué quelques actions au préalable. En effet, il est nécessaire d'avoir accès au repaire, mais aussi d'avoir invité le forgeron, Heiji, à vous rejoindre ainsi qu'avoir construit la forge (coût : 40 récoltes, 30 bois et 10 minéraux). Cela ne devrait, toutefois, pas vous prendre beaucoup de temps, rassurez-vous. À ce propos, remarquons que c'est Tomiko qui vous donne la quête « La voie du forgeron », qui vous demande de trouver Heiji.Si vous avez bel et bien le repaire, ainsi que ledit forgeron et la forge, vous pouvez, dès lors aller, parler à Heiji afin d'En interagissant avec Heiji, et en optant pour « Voir l'échoppe », vous pourrez, effectivement,. Il vous suffit, à ce moment là, de sélectionner l'équipement de votre choix et de choisir jusqu'à quel niveau vous souhaitez l'améliorer. Evidemment, cela vous coûtera des ressources ainsi que des Mon (monnaie du jeu).Comme vous vous en doutez,, vous verrez que leurs statistiques augmenteront, de façon plus ou moins significative. De ce fait, si vous avez trouvé un équipement qui vous plaît et qui correspond à votre façon de jouer, n'hésitez pas à l'améliorer autant de fois que possible.Il se peut qu'à un certain moment, vous constatiez que vous ne pouvez pas. Cela est tout à fait normal car vous devez, en outre, procéder à l'amélioration de la forge. Cette structure peut monter jusqu'au niveau 3, ce qui vous coûtera diverses ressources :Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.