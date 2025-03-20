Assassin's Creed Shadows : Les armes et les armures, comment changer leur apparence ?

Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de vos armes et de vos armures, et donc profiter de la transmogrification/transmog, sur Assassin's Creed Shadows.
Comme c'est le cas dans un bon nombre de jeux, Assassin's Creed Shadows
propose lui aussi la fonctionnalité transmogrification, aussi dite « transmog », qui donne la possibilité de modifier l'apparence d'une arme ou bien d'une armure
tout en conservant ses caractéristiques. Il se peut, cependant, que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce nouvel opus Assassin's Creed.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment changer l'apparence des armes et des armures sur Assassin's Creed Shadows
.
Comment changer l'apparence des armes et armures sur Assassin's Creed Shadows ?
Le forgeron et la forge sont nécessaires
Avant tout, soulignons le fait que la fonctionnalité transmogrification n'est pas disponible au début de l'aventure sur Assassin's Creed Shadows
. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent en bénéficier pour modifier l'apparence de leur(s) armes et/ou armure(s)
doivent, au préalable, recruter un forgeron, puis débloquer la forge dans leur repaire.
Pour inviter un forgeron, soit Heiji, à rejoindre le repaire, il convient de terminer la quête « La Voie du forgeron », qui est donnée par Tomiko, dans les premières heures de jeu. Une fois que ce dernier a accepté votre requête, retournez au repaire pour construire la forge (coût : 40 récoltes, 30 bois et 10 minerais). Il ne vous reste plus qu'à aller lui parler pour débloquer la transmogrification, et donc la possibilité de modifier l'apparence des équipements de Naoe et Yasuke
.
Personnaliser les armes et les armures
Ensuite, ouvrez le menu en jeu et rendez-vous dans l'onglet « inventaire ». En parcourant les armes et armures des deux personnages, vous devriez voir la mention « Personnaliser » dans un encart. Cliquez sur le bouton affilié à cette action (Triangle sur PS5) pour commencer à changer l'apparence d'une arme ou d'une armure
.
En ce qui concerne les armes, vous avez la possibilité de modifier l'apparence
générale de l'item ou bien sélectionner un aspect pour chaque partie. Par exemple, pour un katana, vous pouvez choisir une apparence pour la lame, la poignée, la garde ou encore le fourreau, parmi les options proposées. Pour ce qui est des armures, le procédé est plus simple étant donné que vous pouvez changer l'aspect visuel
du couvre-chef et de l'armure.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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