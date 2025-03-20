Assassin's Creed Shadows : Les armes et les armures, comment changer leur apparence ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2025 à 15h22
Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de vos armes et de vos armures, et donc profiter de la transmogrification/transmog, sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Les armes et les armures, comment changer leur apparence ?
Comme c'est le cas dans un bon nombre de jeux, Assassin's Creed Shadows propose lui aussi la fonctionnalité transmogrification, aussi dite « transmog », qui donne la possibilité de modifier l'apparence d'une arme ou bien d'une armure tout en conservant ses caractéristiques. Il se peut, cependant, que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce nouvel opus Assassin's Creed.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment changer l'apparence des armes et des armures sur Assassin's Creed Shadows.

Comment changer l'apparence des armes et armures sur Assassin's Creed Shadows ?

Le forgeron et la forge sont nécessaires

Avant tout, soulignons le fait que la fonctionnalité transmogrification n'est pas disponible au début de l'aventure sur Assassin's Creed Shadows. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent en bénéficier pour modifier l'apparence de leur(s) armes et/ou armure(s) doivent, au préalable, recruter un forgeron, puis débloquer la forge dans leur repaire. 

assassins-creed-shadows-repaire
Pour inviter un forgeron, soit Heiji, à rejoindre le repaire, il convient de terminer la quête « La Voie du forgeron », qui est donnée par Tomiko, dans les premières heures de jeu. Une fois que ce dernier a accepté votre requête, retournez au repaire pour construire la forge (coût : 40 récoltes, 30 bois et 10 minerais). Il ne vous reste plus qu'à aller lui parler pour débloquer la transmogrification, et donc la possibilité de modifier l'apparence des équipements de Naoe et Yasuke

 assassins-creed-shadows-logo_2 Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié

Personnaliser les armes et les armures

Ensuite, ouvrez le menu en jeu et rendez-vous dans l'onglet « inventaire ». En parcourant les armes et armures des deux personnages, vous devriez voir la mention « Personnaliser » dans un encart. Cliquez sur le bouton affilié à cette action (Triangle sur PS5) pour commencer à changer l'apparence d'une arme ou d'une armure.

assassins-creed-shadows-personnaliser-apparence-arme
En ce qui concerne les armes, vous avez la possibilité de modifier l'apparence générale de l'item ou bien sélectionner un aspect pour chaque partie. Par exemple, pour un katana, vous pouvez choisir une apparence pour la lame, la poignée, la garde ou encore le fourreau, parmi les options proposées. Pour ce qui est des armures, le procédé est plus simple étant donné que vous pouvez changer l'aspect visuel du couvre-chef et de l'armure. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.
Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux
AC Shadows 04 mai 2026

Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Le prochain jeu multijoueur Assassin's Creed, nom de code Invictus, traverserait une zone de turbulences. Selon de récentes fuites, les derniers tests internes auraient été catastrophiques. Face aux retours désastreux, Ubisoft pourrait repousser voire annuler ce projet atypique aux faux airs de Fall Guys.

commentaire (0)