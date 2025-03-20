Assassin's Creed Shadows : Les armes et les armures, comment changer leur apparence ?

Nous vous expliquons comment modifier l'apparence de vos armes et de vos armures, et donc profiter de la transmogrification/transmog, sur Assassin's Creed Shadows.

Comment changer l'apparence des armes et armures sur Assassin's Creed Shadows ?

Le forgeron et la forge sont nécessaires

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Personnaliser les armes et les armures





Comme c'est le cas dans un bon nombre de jeux,propose lui aussi la fonctionnalité transmogrification, aussi dite « transmog », qui donne la possibilité de modifiertout en conservant ses caractéristiques. Il se peut, cependant, que vous ne sachiez pas comment en profiter sur ce nouvel opus Assassin's Creed.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Avant tout, soulignons le fait que la fonctionnalité transmogrification n'est pas disponible au début de l'aventure sur. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent en bénéficier pourdoivent, au préalable, recruter un forgeron, puis débloquer la forge dans leur repaire.Pour inviter un forgeron, soit Heiji, à rejoindre le repaire, il convient de terminer la quête « La Voie du forgeron », qui est donnée par Tomiko, dans les premières heures de jeu. Une fois que ce dernier a accepté votre requête, retournez au repaire pour construire la forge (coût : 40 récoltes, 30 bois et 10 minerais). Il ne vous reste plus qu'à aller lui parler pour débloquer la transmogrification, et donc la possibilité deEnsuite, ouvrez le menu en jeu et rendez-vous dans l'onglet « inventaire ». En parcourant les armes et armures des deux personnages, vous devriez voir la mention « Personnaliser » dans un encart. Cliquez sur le bouton affilié à cette action (Triangle sur PS5) pour commencer àEn ce qui concerne les armes, vous avez la possibilité degénérale de l'item ou bien sélectionner un aspect pour chaque partie. Par exemple, pour un katana, vous pouvez choisir une apparence pour la lame, la poignée, la garde ou encore le fourreau, parmi les options proposées. Pour ce qui est des armures, le procédé est plus simple étant donné que vous pouvezdu couvre-chef et de l'armure.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.