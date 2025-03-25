Assassin's Creed Shadows : Les animaux de compagnie, comment en débloquer et à quoi servent-ils ?

Nous vous indiquons comment obtenir des animaux de compagnie sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous précisant leur utilité.

Comment obtenir des animaux de compagnie sur Assassin's Creed Shadows ?

Débloquer des animaux de compagnie sur Assassin's Creed Shadows

Caresser, pour la première fois, un animal (comme des chiens et des chats). Ces animaux sont surtout présents dans les villes et villages. Une fois que vous en avez caressé un, celui-ci se débloquera automatiquement.

Réaliser les sumi-e, c'est-à-dire les activités de peinture, disséminées aux quatre coins de la carte. Dans certains cas, cela débloquera l'animal que vous venez de peindre.

Effectuer des quêtes secondaires spécifiques. Par exemple, la quête « Laissé pour compte » (bonus de précommande), vous permet de faire du chien Tsuki-maru votre animal de compagnie.

Acheter des animaux de compagnie auprès de vendeurs de cosmétiques. Comme vous vous en doutez, cela vous coûtera quelques Mon (monnaie en jeu).







L'utilité des animaux de compagnie sur Assassin's Creed Shadows

Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié

Allez dans votre repaire.

Ouvrez le menu « Améliorez votre repaire ».

Sélectionnez « Construire ». Touche Carré sur PS5, par exemple.

Rendez-vous dans le dernier onglet.

Choisissez l'un des animaux présents dans la liste.

Placez-le, pour finir, à l'emplacement de votre choix dans le repaire.







En parcourant le vaste monde ouvert d', les joueurs et les joueuses rencontreront de nombreux animaux, comme des chats, des chiens ou encore des macaques, pour ne citer que ces quelques exemples. Certains d'entre eux peuvent devenir. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsSur, certains animaux présents dans le monde ouvert peuvent devenir, qui feront à coup sûr sourire les joueurs et les joueuses. Cela n'est en réalité pas très compliqué. Pour autant, voici les différentes façons deMaintenant que vous savez comment, vous vous demandez peut-être à quoi ils servent.Sursont, en quelque sorte, des éléments cosmétiques et ne peuvent donc vous accompagner durant vos pérégrinations en tant que Naoe ou bien Yasuke.Pour être plus précis, surpeuvent être placés dans votre repaire et ainsi se balader librement. Pour cela, il vous suffit d'effectuer les étapes suivantes :Une fois que vous avez placé undans votre repaire, sur, vous pouvez lui rendre visite pour les caresser ou le voir se mouvoir dans l'espace.