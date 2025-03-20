Assassin's Creed Shadows : Le point le plus haut de la carte, comment obtenir le trophée/succès « Pas trop le vertige » ?

Si vous êtes intéressés par le 100 % ou Platine d'Assassin's Creed Shadows, vous allez devoir débloquer le succès/trophée « Pas trop le vertige ? ». Nous vous indiquons comment faire.
L'un des trophées/succès du dernier opus de la franchise Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Shadows
, exige d'arpenter le monde ouvert afin de trouver le point le plus haut de la carte
. Celui-ci n'est pas forcément facile à trouver, étant donné que la map est plutôt grande et comporte plusieurs régions ainsi que sous-régions. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous indiquons où est le point le plus élevé sur Assassin's Creed Shadows, afin de décrocher le trophée/succès « Pas trop le vertige ? »
.
Comment débloquer le trophée/succès « Pas trop le vertige ? » sur Assassin's Creed Shadows ?
Le succès/trophée de bronze « Pas trop le vertige ? » d'Assassin's Creed Shadows
dispose de cette description : « Atteindre le point le plus élevé de la carte
». Évidemment, cet intitulé ne vous donne pas l'emplacement exact afin que vous cherchiez par vous-même.
Cependant, si vous n'avez pas le temps ou l'envie de trouver la solution de votre côté, sachez que le point le plus élevé de la carte, sur Assassin's Creed Shadows, se situe dans la région de Yamato
(en bas de la map'). Pour être plus précis, c'est à l'est de Yoshino que vous trouverez un point de vue/point de synchronisation (image ci-dessous), nommé « Mont Hakkyo », qui est considéré comme l'endroit le plus haut de toute la carte
. Il vous suffit dès lors de vous y rendre et d'activer ce point de vue pour décrocher le trophée/succès « Pas de vertige ? » d'Assassin's Creed Shadows
.
Remarquons, à ce sujet, que la région de Yamato exige, normalement, d'être au niveau 29 ou plus. Néanmoins, si vous n'êtes pas à ce niveau ou au-dessus, sachez qu'il est tout à fait possible de vous y rendre. Vous devrez, tout simplement, faire attention aux ennemis et continuer votre route, à dos de cheval, pour ne pas mourir. Près du point de synchronisation en question, vous trouverez également un petit coffre, renfermant du loot.
Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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