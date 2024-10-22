Assassin's Creed Shadows : Le contenu de l'édition collector modifié après son report

À la suite du report de la sortie du titre et aux modifications liées au contenu dématérialisé, Ubisoft a revu sa copie concernant l'édition collector d'Assassin's Creed Shadows.
Initialement prévue pour le 15 novembre 2024, la sortie d'Assassin's Creed Shadows
a été décalée par Ubisoft pour des raisons techniques, financières, mais aussi pour des changements de politiques. Avec les résultats décevants de Star Wars Outlaws, l'éditeur a décidé d'abandonner le Season Pass ainsi que l'accès anticipé au titre
. Cependant, ces éléments dématérialisés étaient offerts aux joueurs ayant fait une précommande ou l'achat de l'édition Collector. Ubisoft change donc le contenu de cette dernière,
en ajoutant de nouveaux bonus.
Une baisse de prix pour la Collector d'Assassin's Creed Shadows
Dans une foire aux questions sur le serveur Discord d'Ubisoft, des détails sur le contenu retravaillé de l'édition collector du titre ont été dévoilés. Le point le plus important concerne le prix de cette version avec goodies. Originellement proposée à 279,99 €, elle passe désormais à 239,99 € pour les versions consoles
et à 229,99 € pour la version PC.
En complément de cette baisse de prix, Ubisoft a précisé que la première extension serait offerte aux joueurs ayant précommandé l'édition Collector d'Assassin's Creed Shadows
. Un pack Ultimate incluant du contenu numérique est également ajouté. En revanche, l'artbook a droit à une petite modification, passant de 84 à 76 pages. Le contenu de l'édition Collector inclut donc désormais :
- Le jeu
- Une statue de Naoe et Yasuke mesurant environ 40 cm
- Un steelbook exclusif représentant les deux héros et leurs équipements de prédilection
- Un artbook
- Le tsuba du katana de Naoe à l'échelle 1
- Une carte du monde
- Un parchemin mural du Crédo mesurant 70 x 30 cm
- Deux lithographies de style Sumi-e mesurant 13,5 x 19 cm
- La première extension du jeu
- La quête inédite de précommande : Laissé pour compte
- Le pack Ultimate incluant de pack de personnage Sekiryu, le pack de repaire et 5 points de compétence
Si cette édition collector vous intéresse, il ne faut pas tarder à la précommander car elle est actuellement indisponible sur de nombreux sites.
Assassin's Creed Shadows sortira officiellement le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez en savoir plus sur les différentes éditions et précommande d'Assassin's Creed Shadows dans cet article
.
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