Assassin's Creed Shadows : Le commandant Seiji, faut-il le tuer ou l'épargner ?

Nous vous expliquons s'il est préférable d'épargner ou bien de tuer le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous indiquant les conséquences de votre choix.
Au cours de leur aventure aux côtés de Naoe et Yasuke sur Assassin's Creed Shadows
, les joueurs et les joueuses font régulièrement face à des choix plus ou moins importants pour la suite. C'est par exemple le cas lors de la quête « Frères d'armes », mettant en scène le personnage Koshiro, durant laquelle vous devez décider de l'avenir du commandant Seiji
.
Ci-dessous, nous vous expliquons s'il faut tuer ou bien épargner le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows
, en vous indiquant les différences entre ces deux options.
Tuer ou épargner le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows ?
Le commandant Seiji : Le tuer ou l'épargner ?
Comme dit précédemment, c'est au cours de la quête « Frères d'armes », sur Assassin's Creed Shadows
, que vous serez présenté face à un nouveau choix concernant un personnage tiers, à savoir le commandant Seiji
.
Lors de cette mission, vous apprenez, d'ailleurs, que le commandant Seiji
est un vieil ami de Koshiro. Ce dernier est, en outre, présent lors de l'affrontement, qui se termine sur la fameuse décision que vous devez prendre : épargner Seiji ou le tuer
.
Tuer Seiji sur Assassin's Creed Shadows
Si vous décidez de tuer le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows
, vous mettrez fin à la vie dudit personnage. Koshiro montrera alors sa déception face à votre choix et la quête se terminera.
Épargner Seiji sur Assassin's Creed Shadows
À l'inverse, si vous choisissez d'épargner le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows
, Koshiro vous remerciera et indique qu'il vous est redevable. De la même manière que pour l'autre option, après ce choix, la quête sera terminée.
Le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows, quel est le bon choix ?
Comme pour de nombreux autres choix disponibles sur Assassin's Creed Shadows
, tuer ou bien épargner le commandant Seiji
n'a pas de réel impact sur la suite des événements. La seule différence tient dans le discours de Koshiro, qu'il prononce après votre décision. Comme vous l'aurez compris, vous êtes donc tout à fait libre d'opter pour l'option que vous souhaitez. De notre côté, nous avons préféré épargner le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
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