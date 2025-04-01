Assassin's Creed Shadows : Le commandant Seiji, faut-il le tuer ou l'épargner ?

Nous vous expliquons s'il est préférable d'épargner ou bien de tuer le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous indiquant les conséquences de votre choix.

Tuer ou épargner le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows ?

Le commandant Seiji : Le tuer ou l'épargner ?

Tuer Seiji sur Assassin's Creed Shadows

Épargner Seiji sur Assassin's Creed Shadows

Le commandant Seiji sur Assassin's Creed Shadows, quel est le bon choix ?

Au cours de leur aventure aux côtés de Naoe et Yasuke sur, les joueurs et les joueuses font régulièrement face à des choix plus ou moins importants pour la suite. C'est par exemple le cas lors de la quête « Frères d'armes », mettant en scène le personnage Koshiro, durant laquelle vous devez décider de l'avenir duCi-dessous, nous vous expliquons, en vous indiquant les différences entre ces deux options.Comme dit précédemment, c'est au cours de la quête « Frères d'armes », sur, que vous serez présenté face à un nouveau choix concernant un personnage tiers, à savoirLors de cette mission, vous apprenez, d'ailleurs, queest un vieil ami de Koshiro. Ce dernier est, en outre, présent lors de l'affrontement, qui se termine sur la fameuse décision que vous devez prendre :Si vous décidez de, vous mettrez fin à la vie dudit personnage. Koshiro montrera alors sa déception face à votre choix et la quête se terminera.À l'inverse, si vous choisissez d', Koshiro vous remerciera et indique qu'il vous est redevable. De la même manière que pour l'autre option, après ce choix, la quête sera terminée.Comme pour de nombreux autres choix disponibles surn'a pas de réel impact sur la suite des événements. La seule différence tient dans le discours de Koshiro, qu'il prononce après votre décision. Comme vous l'aurez compris, vous êtes donc tout à fait libre d'opter pour l'option que vous souhaitez. De notre côté, nous avons préféréRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.