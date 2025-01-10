Assassin's Creed Shadows : L'extension Claws of Awaji a fuité en avance

Des informations concernant une extension pour Assassin's Creed Shadows, qui serait baptisée « Claws of Awaji », ont, récemment, été révélées.

L'extension Claws of Awaji d'Assassin's Creed Shadows annoncée en avance

Pré-achetez maintenant pour obtenir une mission bonus et la prochaine extension Claws of Awaji. Voyagez dans une nouvelle région, bénéficiez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire et débloquez un nouveau type d'arme, de nouvelles compétences, équipement et aptitudes.

Assassin's Creed Shadows First Expansion 'Claws of Awaji' Will Have 10+ Hours of New Content https://t.co/NC9drjPwIq — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) January 9, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a décidé de repousser, pour la deuxième fois, le lancement d', dont la sortie est désormais prévue pour la fin du mois de mars 2025. Très peu de temps après cette annonce,En effet, comme reporté notamment par Insider Gaming, la page Steam d'a été mise à jour, il y a peu de temps, et a laissé entrevoir, pendant un moment,, pour ce nouvel opus Assassin's Creed (les détails ne sont plus disponibles, à l'heure où nous écrivons ces lignes). La description était la suivante :Ainsi, il semblerait qu'Ubisoft ait prévu d'étendre l'expérienceavec l'extension « Claws of Awaji » qui devrait transporter les joueurs dans une nouvelle zone, et ce, pour une dizaine d'heures environ (si tout cela est vrai).En guise de conclusion, rappelons qu'sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.