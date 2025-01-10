Assassin's Creed Shadows : L'extension Claws of Awaji a fuité en avance

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Pré-achetez maintenant pour obtenir une mission bonus et la prochaine extension Claws of Awaji. Voyagez dans une nouvelle région, bénéficiez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire et débloquez un nouveau type d'arme, de nouvelles compétences, équipement et aptitudes.Ainsi, il semblerait qu'Ubisoft ait prévu d'étendre l'expérience Assassin's Creed Shadows avec l'extension « Claws of Awaji » qui devrait transporter les joueurs dans une nouvelle zone, et ce, pour une dizaine d'heures environ (si tout cela est vrai).
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Assassin's Creed Shadows First Expansion 'Claws of Awaji' Will Have 10+ Hours of New Content https://t.co/NC9drjPwIq— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) January 9, 2025
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