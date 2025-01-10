Assassin's Creed Shadows : L'extension Claws of Awaji a fuité en avance

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 janvier 2025 à 15h40
Des informations concernant une extension pour Assassin's Creed Shadows, qui serait baptisée « Claws of Awaji », ont, récemment, été révélées.
Assassin's Creed Shadows : L'extension Claws of Awaji a fuité en avance
Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a décidé de repousser, pour la deuxième fois, le lancement d'Assassin's Creed Shadows, dont la sortie est désormais prévue pour la fin du mois de mars 2025. Très peu de temps après cette annonce, des détails concernant une extension d'Assassin's Creed Shadows ont été aperçus sur la Toile.

L'extension Claws of Awaji d'Assassin's Creed Shadows annoncée en avance

En effet, comme reporté notamment par Insider Gaming, la page Steam d'Assassin's Creed Shadows a été mise à jour, il y a peu de temps, et a laissé entrevoir, pendant un moment, des informations à propos d'une première extension, nommée « Claws of Awaji », pour ce nouvel opus Assassin's Creed (les détails ne sont plus disponibles, à l'heure où nous écrivons ces lignes). La description était la suivante : 
Pré-achetez maintenant pour obtenir une mission bonus et la prochaine extension Claws of Awaji. Voyagez dans une nouvelle région, bénéficiez de plus de 10 heures de contenu supplémentaire et débloquez un nouveau type d'arme, de nouvelles compétences, équipement et aptitudes.
Ainsi, il semblerait qu'Ubisoft ait prévu d'étendre l'expérience Assassin's Creed Shadows avec l'extension « Claws of Awaji » qui devrait transporter les joueurs dans une nouvelle zone, et ce, pour une dizaine d'heures environ (si tout cela est vrai).
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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