Assassin's Creed Shadows : Hokkyo, Junkei ou Ayako, qui faut-il accuser ?

Nous vous expliquons qui est le coupable entre Hokkyo, Junkei et Ayako sur Assassin's Creed Shadows et donc qui il faut accuser.

Junkei, Hokkyo ou Ayako, qui est le coupable et doit être accusé sur Assassin's Creed Shadows ?

Le coupable : qui est-il entre Junkei, Hokkyo et Ayako ?

Accuser Junkei

Accuser Ayako

Accuser Hokkyo

Junkei, Ayako et Hokkyo : quel est le bon choix ?

Au cours de, les joueurs et les joueuses sont présentés devant un nouveau choix : ces derniers doivent désigner un coupable parmi trois personnages, à savoir. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas lequel d'entre eux doit être accusé et que vous ayez peur de faire une erreur.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Sursont présentés aux joueurs et aux joueuses avant même, et ce, dans le cadre de l'assassinat d'un membre de l'Onryo/le Shinbakufu : le Sage.Toutefois, ces trois personnages sont rassemblés au moment des négociations, qui apparaissent à la fin deet durant lesquelles nous devons accuser l'un d'entre eux.Si vous décidez d', Kojiro, que vous avez précédemment rencontré et qui est des plus mystérieux, s'invitera et désignera la bonne cible à Yasuke.Si vous choisissez de, Kojiro interviendra là encore pour vous dire que vous avez tort. Ce dernier vous pointera alors du doigt la personne à accuser (que vous aurez probablement devinée, à ce stade).Comme vous l'aurez probablement compris,. C'est bel et bien lui le Sage.Sur. Si vous le désignez en tant que coupable, ce dernier révélera sa vraie identité : il est membre de l'Onryo/le Shinbakufu et est donc le Sage.Cependant, sachez que se tromper lors de ce choix spécifique, proposé sur, n'a pas d'incidences sur la suite des aventures. Si vous avez accusé Ayako ou bien Junkei, Kojiro vous aidera et vous désigneraRemarquons qu'après cette séquence, vous devrez éliminer les différents assaillants autour de vous, puis affronter Hokkyo, afin de terminer la série de quêtes en lien avec ce membre du Shinbakufu.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.