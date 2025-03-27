Assassin's Creed Shadows : Hokkyo, Junkei ou Ayako, qui faut-il accuser ?

Nous vous expliquons qui est le coupable entre Hokkyo, Junkei et Ayako sur Assassin's Creed Shadows et donc qui il faut accuser.
Au cours de la quête « À la tombée de la nuit » d'Assassin's Creed Shadows
, les joueurs et les joueuses sont présentés devant un nouveau choix : ces derniers doivent désigner un coupable parmi trois personnages, à savoir Tsutsui Junkei, Joken Hokkyo et Akiyama Ayako
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas lequel d'entre eux doit être accusé et que vous ayez peur de faire une erreur.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, qui est le coupable entre Hokkyo, Junkei et Ayako, lors de la quête « À la tombée de la nuit » d'Assassin's Creed Shadows
.
Junkei, Hokkyo ou Ayako, qui est le coupable et doit être accusé sur Assassin's Creed Shadows ?
Le coupable : qui est-il entre Junkei, Hokkyo et Ayako ?
Sur Assassin's Creed Shadows, Junkei, Hokkyo et Ayako
sont présentés aux joueurs et aux joueuses avant même la quête intitulée « À la tombée de la nuit »
, et ce, dans le cadre de l'assassinat d'un membre de l'Onryo/le Shinbakufu : le Sage.
Toutefois, ces trois personnages sont rassemblés au moment des négociations, qui apparaissent à la fin de la quête « À la tombée de la nuit »
et durant lesquelles nous devons accuser l'un d'entre eux.
Accuser Junkei
Si vous décidez d'accuser Tsutsui Junkei
, Kojiro, que vous avez précédemment rencontré et qui est des plus mystérieux, s'invitera et désignera la bonne cible à Yasuke.
Accuser Ayako
Si vous choisissez de désigner Ayako comme coupable
, Kojiro interviendra là encore pour vous dire que vous avez tort. Ce dernier vous pointera alors du doigt la personne à accuser (que vous aurez probablement devinée, à ce stade).
Accuser Hokkyo
Comme vous l'aurez probablement compris, Joken Hokkyo est la personne à accuser lors de la quête « À la tombée de la nuit » sur Assassin's Creed Shadows
. C'est bel et bien lui le Sage.
Junkei, Ayako et Hokkyo : quel est le bon choix ?
Sur Assassin's Creed Shadows, il faut donc accuser Joken Hokkyo durant la quête « À la tombée de la nuit »
. Si vous le désignez en tant que coupable, ce dernier révélera sa vraie identité : il est membre de l'Onryo/le Shinbakufu et est donc le Sage.
Cependant, sachez que se tromper lors de ce choix spécifique, proposé sur Assassin's Creed Shadows
, n'a pas d'incidences sur la suite des aventures. Si vous avez accusé Ayako ou bien Junkei, Kojiro vous aidera et vous désignera le véritable coupable : Hokkyo
.
Remarquons qu'après cette séquence, vous devrez éliminer les différents assaillants autour de vous, puis affronter Hokkyo, afin de terminer la série de quêtes en lien avec ce membre du Shinbakufu.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
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