Assassin's Creed Shadows : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour le lancement.

Heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows en France







Prétéléchargement d'Assassin's Creed Shadows en France

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



L'attente touche bientôt à sa fin :débarque à la fin du mois de mars 2025, et plus précisément le 20. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise, attendent avec impatience de découvrir les aventures de Naoe et Yasuke mais aussi d'arpenter le Japon féodal. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez lancer le titre dès que possible.Comme indiqué précédemment,débarque le 20 mars 2025. Il convient de noter que tous les joueurs et les joueuses ne seront pas logés à la même enseigne car les horaires, partagés via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, varient en fonction des plateformes.Ainsi,, tandis que. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux ayant prévu de jouer à Shadows sur PC via Ubisoft Connect pourront lancer le soft avec quelques heures d'avance.D'après les informations partagées par Ubisoft,. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion et qui souhaitent, tout de même, être au rendez-vous, le 20 mars 2025.Rendez-vous donc le 20 mars 2025 pour découvrir, dont l'histoire se déroule au Japon féodal et qui met en scène deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :