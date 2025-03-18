Assassin's Creed Shadows : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour le lancement.
L'attente touche bientôt à sa fin : Assassin's Creed Shadows
débarque à la fin du mois de mars 2025, et plus précisément le 20. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise, attendent avec impatience de découvrir les aventures de Naoe et Yasuke mais aussi d'arpenter le Japon féodal. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows, en France, sur PC et sur consoles
, afin que vous puissiez lancer le titre dès que possible.
Heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows en France
Comme indiqué précédemment, Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025. Il convient de noter que tous les joueurs et les joueuses ne seront pas logés à la même enseigne car les horaires, partagés via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, varient en fonction des plateformes.
Ainsi, l'heure de sortie d'Assassin's Creed Shadows sur consoles (PS5 et Xbox Series) est fixée à 00h (heure de Paris), le 20 mars 2025
. L'horaire de lancement de Shadows sur Steam est programmé à 5h (heure de Paris), le 20 mars
, tandis que le titre se rendra disponible à 23h (heure de Paris), le 19 mars via Ubisoft Connect
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux ayant prévu de jouer à Shadows sur PC via Ubisoft Connect pourront lancer le soft avec quelques heures d'avance.
Prétéléchargement d'Assassin's Creed Shadows en France
D'après les informations partagées par Ubisoft, le prétéléchargement d'Assassin's Creed Shadows est disponible sur toutes les plateformes de jeu
. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion et qui souhaitent, tout de même, être au rendez-vous, le 20 mars 2025.
Rendez-vous donc le 20 mars 2025 pour découvrir Assassin's Creed Shadows
, dont l'histoire se déroule au Japon féodal et qui met en scène deux protagonistes, Naoe et Yasuke. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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