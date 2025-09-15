Assassin's Creed Shadows : Heure de sortie du DLC Traque sur Awaji en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie du DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows en France

L'extension Traque sur Awaji sort dans moins d'une semaine ! 🎉



Retrouvez dans l'article ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur :

⌚ l'heure de sortie (14h à Paris)

✅ comment accéder à l'extension et les prérequis

Et bien + encore ! pic.twitter.com/6w7JWWXpmT — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 10, 2025

Quel est le prix du DLC Traque sur Awaji de Shadows ?

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Des détails sur le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows

Comme vous le savez probablement déjà,, le 16 septembre 2025. Ce nouveau contenu additionnel, qui proposera une dizaine d'heures de jeu supplémentaires, invitera les joueurs et les joueuses à explorer une toute nouvelle région et à réaliser de nouvelles quêtes. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de le découvrir.D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, que ce soit sur PC ou bien consoles.Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un article sur le site officiel, nous connaissons à présentAinsi,. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PC, PS5 et Xbox. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne.D'après les informations dévoilées par Ubisoft,sera vendu à 25 euros sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, etc.). Rappelons, à ce propos, que les joueurs et les joueuses qui ont précommandéobtiendront gratuitementComme dit précédemment,offre une dizaine d'heures de jeu supplémentaires, selon les détails partagés par les développeurs. Ce contenu additionnel nous invitera à nous rendre sur l'île d'Awaji, dans la baie d'Osaka. Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer de nouveaux ennemis, dont certains font partie d'une nouvelle faction, baptisée les Sanzoku Ippa. De nouvelles tenues, de nouveaux équipements et de nouvelles armes sont également au programme duRendez-vous donc le 16 septembre 2025 pour découvrir. Rappelons que le jeu est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.