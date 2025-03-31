Assassin's Creed Shadows : Hattori Hanzo, faut-il le pardonner ou l'attaquer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 mars 2025 à 17h17
Nous vous indiquons s'il faut choisir de pardonner ou bien d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, en vous révélant les conséquences de cette décision.
Assassin's Creed Shadows : Hattori Hanzo, faut-il le pardonner ou l'attaquer ?

Tout au long de leur périple sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses doivent faire face à des choix plus ou moins importants. L'un d'entre eux, qui apparaît à la fin de la quête « La signification de la lame », met en scène le personnage nommé Hattori Hanzo. La communauté doit alors décider entre l'attaquer ou bien lui pardonner.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons s'il faut choisir de pardonner ou bien d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, en vous pointant les différences entre ces deux options.

Pardonner ou attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows ?

Hattori Hanzo : Pardonner ou bien attaquer ?

Comme dit précédemment, c'est à la fin de la quête « La signification de la lame » d'Assassin's Creed Shadows que vous devrez choisir entre pardonner ou attaquer Hattori Hanzo, un personnage que vous avez déjà rencontré au cours de votre aventure.

Soulignons que cette quête spécifique n'est disponible qu'après avoir terminé celle intitulée « L'homme derrière le masque » et figure, par ailleurs, dans la série de missions baptisée « Histoire d'une shinobi ». Ainsi, comme vous l'aurez compris, vous n'y accéderez donc qu'après de nombreuses heures de jeu passées sur Assassin's Creed Shadows

assassins-creed-shadows-pardonner-attaquer-hanzo

Pardonner Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows

Si vous décidez de pardonner Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, vous assisterez alors à une cinématique, durant laquelle Naoe décidera de s'allier à lui pour faire la lumière sur une affaire qui la touche particulièrement (nous ne vous en dirons pas plus pour ne pas vous spoiler). 

assassins-creed-shadows-pardonner-hattori-hanzo

Attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows

En revanche, si vous choisissez d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, vous devrez de nouveau confirmer votre décision car le jeu vous proposera, une nouvelle fois, de lui pardonner. Si vous confirmez, vous devrez alors faire face à Hattori Hanzo et le vaincre. Attention, le combat est plutôt difficile. À l'issue de l'affrontement, et une fois sortie vainqueur, Naoe décidera de pardonner Hattori Hanzo.

Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, quel est le bon choix ?

Sur Assassin's Creed Shadows, choisir entre pardonner ou bien attaquer Hattori Hanzo a, en réalité, le même dénouement : dans les deux cas, Naoe fera preuve de clémence et pardonnera ledit personnage. Toutefois, si vous décidez de l'attaquer, il faudra que vous l'affrontiez d'abord, ce qui pourrait être un tantinet compliqué étant donné que le combat se veut assez difficile.

assassins-creed-shadows-hattori-hanzo
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)