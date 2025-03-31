Assassin's Creed Shadows : Hattori Hanzo, faut-il le pardonner ou l'attaquer ?

Nous vous indiquons s'il faut choisir de pardonner ou bien d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, en vous révélant les conséquences de cette décision.

Tout au long de leur périple sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses doivent faire face à des choix plus ou moins importants. L'un d'entre eux, qui apparaît à la fin de la quête « La signification de la lame », met en scène le personnage nommé Hattori Hanzo. La communauté doit alors décider entre l'attaquer ou bien lui pardonner.



Dans ce qui suit, nous vous expliquons s'il faut choisir de pardonner ou bien d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, en vous pointant les différences entre ces deux options.

Pardonner ou attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows ?

Hattori Hanzo : Pardonner ou bien attaquer ?

Comme dit précédemment, c'est à la fin de la quête « La signification de la lame » d'Assassin's Creed Shadows que vous devrez choisir entre pardonner ou attaquer Hattori Hanzo, un personnage que vous avez déjà rencontré au cours de votre aventure.



Soulignons que cette quête spécifique n'est disponible qu'après avoir terminé celle intitulée « L'homme derrière le masque » et figure, par ailleurs, dans la série de missions baptisée « Histoire d'une shinobi ». Ainsi, comme vous l'aurez compris, vous n'y accéderez donc qu'après de nombreuses heures de jeu passées sur Assassin's Creed Shadows.





Pardonner Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows

Si vous décidez de pardonner Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, vous assisterez alors à une cinématique, durant laquelle Naoe décidera de s'allier à lui pour faire la lumière sur une affaire qui la touche particulièrement (nous ne vous en dirons pas plus pour ne pas vous spoiler).





Attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows

En revanche, si vous choisissez d'attaquer Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, vous devrez de nouveau confirmer votre décision car le jeu vous proposera, une nouvelle fois, de lui pardonner. Si vous confirmez, vous devrez alors faire face à Hattori Hanzo et le vaincre. Attention, le combat est plutôt difficile. À l'issue de l'affrontement, et une fois sortie vainqueur, Naoe décidera de pardonner Hattori Hanzo.





Hattori Hanzo sur Assassin's Creed Shadows, quel est le bon choix ?

Sur Assassin's Creed Shadows, choisir entre pardonner ou bien attaquer Hattori Hanzo a, en réalité, le même dénouement : dans les deux cas, Naoe fera preuve de clémence et pardonnera ledit personnage. Toutefois, si vous décidez de l'attaquer, il faudra que vous l'affrontiez d'abord, ce qui pourrait être un tantinet compliqué étant donné que le combat se veut assez difficile.





Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.