Assassin's Creed Shadows fera mieux que l'opus Valhalla sur un point précis

Ubisoft a, récemment, partagé des détails concernant Assassin's Creed Shadows, qui sera meilleur qu'Assassin's Creed Valhalla sur un élément spécifique.
Très attendu par les joueurs et les joueuses, Assassin's Creed Shadows
, qui doit débarquer en mars 2025, se dévoile au compte-gouttes, soit à mesure qu'Ubisoft révèle des informations à son sujet. Il y a peu de temps, les développeurs ont détaillé un élément bien précis d'Assassin's Creed Shadows, qui sera meilleur que sur l'opus Valhalla
.
Le système de base/repaire sera plus poussé sur Assassin's Creed Shadows
Au mois de décembre 2024, une session « Ask me Anything » concernant Assassin's Creed Shadows
a eu lieu sur Reddit. Récemment, les développeurs du jeu ont résumé les informations partagées lors de cet événement dans une série de publications sur le compte Twitter/X de la franchise. C'est ainsi que nous apprenons que le système de base/repaire sur Assassin's Creed Shadows sera plus important et étoffé que sur Assassin's Creed Valhalla
. Ubisoft écrit, à ce sujet :
Le repaire, votre base, comportera bien plus de customisation que dans AC Valhalla. Il sera possible de rajouter des décorations, des arbres, des animaux, des mares... Bien sûr il sera possible d'ajouter de nouvelles pièces, de les améliorer et de les connecter entre elles. Elles ont toutes un impact sur le gameplay : améliorer vos compétences et vos alliés, débloquer des récompenses etc.
De ce fait, sur Assassin's Creed Shadows
, les joueurs et les joueuses pourront aménager leur repaire et auront ainsi accès à divers éléments pour le décorer. Ce qui, comme vous l'aurez compris, était déjà le cas sur Assassin's Creed Valhalla, mais dans une moindre mesure du coup. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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