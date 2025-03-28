Assassin's Creed Shadows explose de nouveaux records

Ubisoft a, récemment, partagé de plus amples informations concernant les ventes d'Assassin's Creed Shadows, qui est un vrai succès.

Le succès d'Assassin's Creed Shadows est indéniable

🔥 OVER 3 MILLION PLAYERS FOR AC SHADOWS! 🔥



✅2nd highest Day 1 sales revenue in Assassin's Creed franchise history

✅Biggest Ubisoft Day 1 ever on PlayStation Digital Store

✅Best community ever, with over 40 Million hours already played



Justice is forged in the Shadows. 🦅 pic.twitter.com/ua3xbBYah9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 27, 2025

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 21,99 € au lieu de 70 €, soit 69 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis la sortie d', qui remonte au 20 mars 2025, Ubisoft a dévoilé quelques détails prouvant le succès de ce nouvel opus, mettant en scène Naoe et Yasuke. La firme a, récemment, révélé qu'En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a indiqué qu'. Un chiffre conséquent, qui a été atteint en seulement quelques jours. Mais, ce n'est pas tout.D'après les informations dévoilées dans cette même publication sur Twitter/X,est ainsi devenu le « deuxième plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de la licence Assassin's Creed pour un premier jour de vente ». Ce nouvel opus est également le « plus gros Day 1 jamais réalisé par Ubisoft sur le PlayStation Digital Store ». Ubisoft précise, par ailleurs, que plus de 40 millions d'heures ont été comptabilisées.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :