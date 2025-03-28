Assassin's Creed Shadows explose de nouveaux records

Ubisoft a, récemment, partagé de plus amples informations concernant les ventes d'Assassin's Creed Shadows, qui est un vrai succès.
Depuis la sortie d'Assassin's Creed Shadows
, qui remonte au 20 mars 2025, Ubisoft a dévoilé quelques détails prouvant le succès de ce nouvel opus, mettant en scène Naoe et Yasuke. La firme a, récemment, révélé qu'Assassin's Creed Shadows a, encore une fois, atteint de nouveaux records
.
Le succès d'Assassin's Creed Shadows est indéniable
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a indiqué qu'Assassin's Creed Shadows a rassemblé plus de 3 millions de joueurs et de joueuses
. Un chiffre conséquent, qui a été atteint en seulement quelques jours. Mais, ce n'est pas tout.
D'après les informations dévoilées dans cette même publication sur Twitter/X, Assassin's Creed Shadows
est ainsi devenu le « deuxième plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de la licence Assassin's Creed pour un premier jour de vente
». Ce nouvel opus est également le « plus gros Day 1 jamais réalisé par Ubisoft sur le PlayStation Digital Store
». Ubisoft précise, par ailleurs, que plus de 40 millions d'heures ont été comptabilisées. Ces nouveaux records prouvent, une fois de plus, le succès retentissant d'Assassin's Creed Shadows
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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