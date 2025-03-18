Certaines personnes de la communauté se questionnent quant à la présence ou non d'Assassin's Creed Shadows dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Assassin's Creed Shadows est-il dans le Game Pass ?

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par Ubisoft,est un jeu d'action-aventure, qui met en scène deux protagonistes, Naoe et Yasuke, au Japon féodal. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui apprécient la franchise, ont prévu de se plonger dans ce nouvel opus Assassin's Creed. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, ainsi, savoir s'il est impératif de passer par la case achat ou si un abonnement au célèbre service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos deÀ l'heure où nous écrivons ces lignes,. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu d'Ubisoft dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.Néanmoins, il y a des chances qu'intègre, dans un futur plus ou moins proche, le. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Par ailleurs, plusieurs titres d'Ubisoft ont été ou sont encore dans le. Nous pensons notamment à Assassin's Creed Valhalla, pour ne citer qu'un seul exemple. De ce fait, il se peut qu'Ubisoft décide de faire de même avec. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour.En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous plonger dans, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien sur PC. Si vous souhaitez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :