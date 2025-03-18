Assassin's Creed Shadows est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2025 à 15h14
Certaines personnes de la communauté se questionnent quant à la présence ou non d'Assassin's Creed Shadows dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Assassin's Creed Shadows est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Ubisoft, Assassin's Creed Shadows est un jeu d'action-aventure, qui met en scène deux protagonistes, Naoe et Yasuke, au Japon féodal. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui apprécient la franchise, ont prévu de se plonger dans ce nouvel opus Assassin's Creed. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est impératif de passer par la case achat ou si un abonnement au célèbre service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée d'Assassin's Creed Shadows dans le Game Pass.

Assassin's Creed Shadows est-il dans le Game Pass ? 

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est malheureusement négative : Assassin's Creed Shadows ne figure pas dans le Game Pass. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu d'Ubisoft dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment. 

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Néanmoins, il y a des chances qu'Assassin's Creed Shadows intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. Par ailleurs, plusieurs titres d'Ubisoft ont été ou sont encore dans le Game Pass. Nous pensons notamment à Assassin's Creed Valhalla, pour ne citer qu'un seul exemple. De ce fait, il se peut qu'Ubisoft décide de faire de même avec Shadows. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour.

Miniature vidéo

En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous plonger dans Assassin's Creed Shadows, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien sur PC. Si vous souhaitez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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