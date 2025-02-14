Assassin's Creed Shadows est en bonne voie pour faire aussi bien qu'Odyssey

Ubisoft a indiqué, il y a très peu de temps, que les précommandes d'Assassin's Creed Shadows sont solides, c'est-à-dire similaires à celles d'Odyssey.

De solides précommandes pour Assassin's Creed Shadows

Les premières previews ont été positives et ont fait l'éloge de la narration et de l'expérience immersive, les deux personnages jouant un rôle essentiel dans l'histoire du jeu, ainsi que de la qualité et de la complémentarité du gameplay offert par l'approche à double protagoniste.



Je tiens à saluer l'incroyable talent et le dévouement de toute l'équipe d'Assassin's Creed, qui travaille sans relâche pour faire en sorte que Shadows tienne les promesses de ce qui est le jeu le plus ambitieux de la franchise à ce jour.

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Devant débarquer à la fin du mois de mars 2025,est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, selon les informations partagées par Ubisoft,Récemment, Ubisoft a publié ses derniers résultats financiers, dans lesquelsest mentionné. Dans ledit document, la firme indique quecar elles « suivent un rythme soutenu, en ligne avec celles d'Assassin's Creed Odyssey, le deuxième opus le plus réussi de la franchise ».Une information qui laisse présager un bon lancement pour l'opus, qui met en scène Naoe et Yasuke en tant que protagonistes. C'est, d'ailleurs, tout ce qu'espère l'entreprise. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a prononcé quelques mots plutôt optimistes à ce sujet :Reste à savoir sisera bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs. Pour cela, il va falloir patienter jusqu'au 20 mars 2025, date à laquellese rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :