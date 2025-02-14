Assassin's Creed Shadows est en bonne voie pour faire aussi bien qu'Odyssey

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 février 2025 à 11h48
Ubisoft a indiqué, il y a très peu de temps, que les précommandes d'Assassin's Creed Shadows sont solides, c'est-à-dire similaires à celles d'Odyssey.
Assassin's Creed Shadows est en bonne voie pour faire aussi bien qu'Odyssey
Devant débarquer à la fin du mois de mars 2025, Assassin's Creed Shadows est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, selon les informations partagées par Ubisoft, les précommandes pour Assassin's Creed Shadows sont plutôt bonnes, et dans la lignée de celles d'Assassin's Creed Odyssey.

De solides précommandes pour Assassin's Creed Shadows

Récemment, Ubisoft a publié ses derniers résultats financiers, dans lesquels Assassin's Creed Shadows est mentionné. Dans ledit document, la firme indique que les précommandes d'Assassin's Creed Shadows sont vraiment bonnes car elles « suivent un rythme soutenu, en ligne avec celles d'Assassin's Creed Odyssey, le deuxième opus le plus réussi de la franchise ».

Une information qui laisse présager un bon lancement pour l'opus Shadows, qui met en scène Naoe et Yasuke en tant que protagonistes. C'est, d'ailleurs, tout ce qu'espère l'entreprise. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a prononcé quelques mots plutôt optimistes à ce sujet : 
Les premières previews ont été positives et ont fait l'éloge de la narration et de l'expérience immersive, les deux personnages jouant un rôle essentiel dans l'histoire du jeu, ainsi que de la qualité et de la complémentarité du gameplay offert par l'approche à double protagoniste.

Je tiens à saluer l'incroyable talent et le dévouement de toute l'équipe d'Assassin's Creed, qui travaille sans relâche pour faire en sorte que Shadows tienne les promesses de ce qui est le jeu le plus ambitieux de la franchise à ce jour.
Reste à savoir si Assassin's Creed Shadows sera bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs. Pour cela, il va falloir patienter jusqu'au 20 mars 2025, date à laquelle Assassin's Creed Shadows se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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