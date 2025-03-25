Assassin's Creed Shadows : Épargner ou tuer Ukita Naoie, que faire ?

Il se peut que vous ne sachiez pas quoi choisir entre épargner ou tuer Ukita Naoie sur Assassin's Creed Shadows, nous vous donnons des explications pour faciliter votre décision.
Tout au long de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows
, les joueurs et les joueuses doivent faire des choix, ayant des conséquences plus ou moins importantes pour la suite. L'un d'entre eux, qui est présenté lors de la quête « Printemps et automne », implique Ukita Naoie
. Dans ce qui suit, nous vous expliquons quel est le bon choix entre épargner ou bien tuer Ukita Naoie sur Assassin's Creed Shadows
.
Épargner ou tuer Ukita Naoie sur Assassin's Creed Shadows ?
Ukita Naoie : le tuer ou bien l'épargner ?
Comme mentionné ci-dessus, à la fin de la quête « Printemps et automne » d'Assassin's Creed Shadows
, vous affrontez Ukita Naoie
, qui est membre de l'Onryo/Skinbakufu. À l'issue du combat, vous serez face à un choix en ce qui concerne ledit personnage : vous pourrez l'épargner ou bien le tuer
.
Tuer Ukita Naoie
Si vous décidez de tuer Ukita Naoie
, c'est Naoe qui se chargera de mettre fin à la vie de ce personnage. Yasuke n'interviendra pas, à ce moment-là. Vous pourrez ensuite progresser dans la quête pour la terminer et obtenir les récompenses liées.
Épargner Ukita Naoie
Si vous choisissez d'épargner Ukita Naoie
, vous aurez accès à un dialogue dans lequel ce dernier vous demande tout de même de l'exécuter afin d'assurer la sécurité de son fils. Ukita Naoie
récitera alors plusieurs phrases issues du poème écrit par son fils, si vous avez décidé de le laisser en lire quelques unes, avant le début de l'affrontement.
Épargner ou tuer Ukita Naoie sur Assassin's Creed Shadows : Quel est le bon choix ?
Que vous choisissiez de tuer ou d'épargner Ukita Naoie sur Assassin's Creed Shadows
, cela ne changera pas grand-chose au dénouement de la quête : dans les deux cas, Ukita Naoie
meurt. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous pouvez opter pour l'option de votre choix, sans que cela n'affecte la suite de votre aventure. Cela dépendra donc essentiellement de votre façon de jouer les deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows
.
Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
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