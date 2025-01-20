Assassin's Creed Shadows en dit plus sur son monde ouvert et l'exploration

Les développeurs d'Assassin's Creed Shadows ont dévoilé, il y a peu de temps, de nombreuses informations concernant le monde ouvert ainsi que l'exploration.

Des détails sur le monde ouvert et l'exploration sur Assassin's Creed Shadows

Plutôt que de dévoiler de grandes parties de la carte du monde avec toutes ses icônes d'opportunité, les points de vue révèlent maintenant les points d'intérêt à proximité lorsque vous observez votre environnement depuis le sommet du point élevé : quartiers de ville, temples, sanctuaires, châteaux - la plupart d'entre eux sont liés à des quêtes ou à des activités que vous voudrez entreprendre.







A new glimpse into our next Open World 👀



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Désormais attendu pour la fin du mois de mars 2025,profite d'une bonne communication de la part d'Ubisoft, qui n'hésite pas à partager des détails concernant ce nouvel opus. Ainsi, récemment,Par le biais d'un nouvel article sur le site officiel, qui a été relayé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,Comme de nombreux autres jeux,: « Chaque nouvelle région, sous-région et point de repère local que vous rencontrerez augmentera la clarté et la richesse de votre carte : en bref, plus vous explorerez, plus la carte vous fournira d'informations ». Ubisoft précise, à ce sujet, que les lieux encore non découverts seront indiqués par un « ? ».Une fois que les joueurs auront rejoint l'un de ces endroits, ces derniers devront faire preuve d'observation car aucun compagnon Aigle ne pourra les aider à analyser l'environnement.Fort heureusement,, pour réapprovisionner les outils et munitions ou encore accepter des contrats. Ces espaces spéciaux feront aussi office de points de voyage rapide. Se rendre à tel ou tel endroit sera également facilité par la fonctionnalité « Pathfinder », qui « dessine une ligne blanche directement sur le sol, indiquant le meilleure chemin à suivre pour atteindre l'objectif et/ou le marqueur ».En outre,, qui sont capables de « localiser les objectifs des quêtes, à rassembler des ressources pour améliorer votre cachette et même à couvrir vos traces en réinitialisant les alertes provinciales ». Ces derniers pourront être déployés, via la carte, à des endroits précis, afin de récolter des informations utiles, ou bien être envoyés pour récupérer des stocks de ressources auprès de clans riches.Rappelons, pour conclure, qu'débarque le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :