Assassin's Creed Shadows : Donner ou garder le manifeste, que faire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2025 à 14h58
Si vous ne savez pas quoi faire entre donner ou bien garder le manifeste, sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous précisons quel est le bon choix.
Assassin's Creed Shadows : Donner ou garder le manifeste, que faire ?
À de multiples reprises, les joueurs et les joueuses étant sur Assassin's Creed Shadows sont confrontés à des choix plus ou moins importants. L'un d'entre eux apparaît lors de la quête « L'ennemi de mon ennemi » et est centré sur un manifeste à transmettre ou non à un personnage. Nous vous précisons quel est le bon choix entre donner ou bien garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows.

Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows ?

Le manifeste : le garder ou bien le donner ?

Comme dit précédemment, le choix concernant le manifeste apparaît dans la quête « L'ennemi de mon ennemi », sur Assassin's Creed Shadows, et plus précisément à la fin de celle-ci, soit lorsque vous retournez parler à Hiromichi. À ce moment-là, vous avez normalement éliminé le lieutenant du Buffle, sur un navire, et vous avez le manifeste dans votre inventaire.

En discutant avec Hiromichi, vous devrez choisir entre lui donner le manifeste ou bien le garder pour vous. 

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Donner le manifeste

Si vous décidez de donner le manifeste à Hiromichi, sur Assassin's Creed Shadows, vous aurez accès à un court dialogue, durant lequel le personnage vous remerciera. Et vous récupérerez alors les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ».

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Garder le manifeste

À l'inverse, si vous choisissez de garder le manifeste, Hiromichi se montrera un peu moins sympathique à votre égard. Après votre discussion, vous obtiendrez tout de même les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ». Le manifeste sera toujours dans votre inventaire, mais ne vous sera plus d'aucune utilité.

 assassins-creed-shadows-logo_2 Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié

Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows : Quel est le bon choix ? 

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, que vous décidiez de donner ou bien de garder le manifeste, ce choix n'a pas de réelles conséquences sur la suite de l'aventure. En fonction, vous aurez simplement accès à deux dialogues différents. Vous êtes, donc, tout à fait libres de choisir entre donner ou garder le manifeste, sur Assassin's Creed Shadows, et ce, sans aucun risque.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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