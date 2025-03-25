Assassin's Creed Shadows : Donner ou garder le manifeste, que faire ?

Si vous ne savez pas quoi faire entre donner ou bien garder le manifeste, sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous précisons quel est le bon choix.

Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows ?

Le manifeste : le garder ou bien le donner ?

Donner le manifeste

Garder le manifeste

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Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows : Quel est le bon choix ?

À de multiples reprises, les joueurs et les joueuses étant sursont confrontés à des choix plus ou moins importants. L'un d'entre eux apparaît lors de la quête « L'ennemi de mon ennemi » et est centré surà un personnage. Nous vous précisonsComme dit précédemment,apparaît dans la quête « L'ennemi de mon ennemi », sur, et plus précisément à la fin de celle-ci, soit lorsque vous retournez parler à Hiromichi. À ce moment-là, vous avez normalement éliminé le lieutenant du Buffle, sur un navire, et vous avezdans votre inventaire.En discutant avec Hiromichi, vous devrez choisir entre luipour vous.Si vous décidez deà Hiromichi, sur, vous aurez accès à un court dialogue, durant lequel le personnage vous remerciera. Et vous récupérerez alors les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ».À l'inverse, si vous choisissez de, Hiromichi se montrera un peu moins sympathique à votre égard. Après votre discussion, vous obtiendrez tout de même les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ». Le manifeste sera toujours dans votre inventaire, mais ne vous sera plus d'aucune utilité.Ainsi, et comme vous l'aurez compris, que vous décidiez de, ce choix n'a pas de réelles conséquences sur la suite de l'aventure. En fonction, vous aurez simplement accès à deux dialogues différents. Vous êtes, donc, tout à fait libres de choisir entre, et ce, sans aucun risque.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.