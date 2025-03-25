Assassin's Creed Shadows : Donner ou garder le manifeste, que faire ?

Si vous ne savez pas quoi faire entre donner ou bien garder le manifeste, sur Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous précisons quel est le bon choix.
À de multiples reprises, les joueurs et les joueuses étant sur Assassin's Creed Shadows
sont confrontés à des choix plus ou moins importants. L'un d'entre eux apparaît lors de la quête « L'ennemi de mon ennemi » et est centré sur un manifeste à transmettre ou non
à un personnage. Nous vous précisons quel est le bon choix entre donner ou bien garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows
.
Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows ?
Le manifeste : le garder ou bien le donner ?
Comme dit précédemment, le choix concernant le manifeste
apparaît dans la quête « L'ennemi de mon ennemi », sur Assassin's Creed Shadows
, et plus précisément à la fin de celle-ci, soit lorsque vous retournez parler à Hiromichi. À ce moment-là, vous avez normalement éliminé le lieutenant du Buffle, sur un navire, et vous avez le manifeste
dans votre inventaire.
En discutant avec Hiromichi, vous devrez choisir entre lui donner le manifeste ou bien le garder
pour vous.
Donner le manifeste
Si vous décidez de donner le manifeste
à Hiromichi, sur Assassin's Creed Shadows
, vous aurez accès à un court dialogue, durant lequel le personnage vous remerciera. Et vous récupérerez alors les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ».
Garder le manifeste
À l'inverse, si vous choisissez de garder le manifeste
, Hiromichi se montrera un peu moins sympathique à votre égard. Après votre discussion, vous obtiendrez tout de même les récompenses de la quête « L'ennemi de mon ennemi ». Le manifeste sera toujours dans votre inventaire, mais ne vous sera plus d'aucune utilité.
Donner ou garder le manifeste sur Assassin's Creed Shadows : Quel est le bon choix ?
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, que vous décidiez de donner ou bien de garder le manifeste
, ce choix n'a pas de réelles conséquences sur la suite de l'aventure. En fonction, vous aurez simplement accès à deux dialogues différents. Vous êtes, donc, tout à fait libres de choisir entre donner ou garder le manifeste, sur Assassin's Creed Shadows
, et ce, sans aucun risque.
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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