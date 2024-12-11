Assassin's Creed Shadows dévoile son système de combat

Ubisoft a, récemment, partagé de nombreuses informations concernant le système de combat disponible sur Assassin's Creed Shadows.

De nouveaux détails sur le système de combat d'Assassin's Creed Shadows

Les attaques légères peuvent être placées un peu plus rapidement que les attaques lourdes. Mais les attaques de posture lourdes sont très puissantes, si vous les placez au bon moment. Mais attention, les ennemis seront attentifs aux attaques de posture et tenteront de vous empêcher de les charger, alors gardez l'œil ouvert.







Par essence, les mécanismes de combat sont les mêmes pour Yasuke et Naoe, mais en tant que samouraï et shinobi, ils ont chacun leur propre type d'arme et leurs propres capacités, ce qui les rend très différents l'un de l'autre.

Face your enemies head on! ⚔



Dive deeper into the combat system of Assassin's Creed Shadows in this new gameplay overview, straight from the Dev Team.



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#AssassinsCreed pic.twitter.com/WKaD3Q0aDy — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 10, 2024

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Prévu pour le mois de février 2025,refait régulièrement parler de lui car Ubisoft révèle au compte-gouttes de nouvelles informations à propos de ce nouvel opus Assassin's Creed. Cette fois-ci,Effectivement, par le biais d'un nouvel article publié sur le site officiel d'Ubisoft, les développeurs du titre ont partagé. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront effectuerafin d'éliminer les ennemis de Naoe et Yasuke. Ces derniers auront également la possibilité de, qui peut se montrer dévastatrice si un adversaire est en état de vulnérabilité (après une esquive parfaite).D'ailleurs, sur. Le protagoniste masculin pourra, en outre, bloquer les attaques ennemies.Évidemment, tout au long de l'aventure, nous pourrons débloquer, grâce à des points de maîtrise obtenus après avoir gagné un niveau ou vaincu des adversaires spécifiques : « [...] Cette boucle de progression vous permettra de mettre vos compétences à l'épreuve en affrontant des adversaires puissants et d'apprendre de nouveaux mouvements [...] ».En ce qui concerne les armes, Ubisoft indique que. Des armes qui se montreront certainement très utiles face aux différents ennemis (ronins, samouraïs, hors-la-loi, etc.), possédant des techniques de combat spécifiques, qui se dresseront sur le chemin des deux personnages principaux d'Pour rappel,sort le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :