Assassin's Creed Shadows détaille son système d'infiltration

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2024 à 15h10
Ubisoft a, récemment, partagé de nombreuses informations au sujet de l'infiltration sur Assassin's Creed Shadows et son fonctionnement.
Assassin's Creed Shadows détaille son système d'infiltration
Désormais prévu pour le mois de février 2025, Assassin's Creed Shadows refait parler de lui ces derniers jours car les développeurs de ce nouvel opus ont dévoilé, il y a quelques jours, plusieurs détails concernant le système d'infiltration

Le système d'infiltration d'Assassin's Creed Shadows se dévoile

En effet, par le biais d'un article publié sur le site officiel, et relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en apprenons un peu plus au sujet de l'infiltration dans Assassin's Creed Shadows. Ainsi, Ubisoft indique que ce nouvel opus changera quelque peu les habitudes des joueurs : sur Shadows, nous ne serons pas accompagnés par un aigle, comme c'était le cas sur les précédents titres. À ce propos, Simon, qui occupe le poste de « Associate Game Director », a déclaré : 
Dans Shadows, le gameplay de la furtivité a été remanié de manière ambitieuse dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, le changement le plus évident pour les joueurs d'AC sera l'absence d'un aigle compagnon vous permettant de faire des repérages et de cartographier un lieu entier. Dans Shadows, les joueurs doivent se fier aux sens de leur personnage principal et affronter les ennemis d'une manière plus tactique, à chaque instant.
Fort heureusement, Naoe et Yasuke seront dotés d'un « nouveau mécanisme d'observation, qui offre un moyen rapide et facile d'afficher des informations supplémentaires à l'écran ». Ubisoft précise que cette mécanique, qui est « au cœur de l'expérience Assassin's Creed Shadows », donnera notamment aux joueurs la possibilité de marquer des ennemis, mettre en évidence des cachettes de butin, identifier des cibles ou encore percevoir les objectifs de quête. D'ailleurs, Naoe, qui possède la fameuse Vision d'Aigle, pourra combiner les deux.
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En ce qui concerne les mouvements et les déplacements, Ubisoft explique que les joueurs pourront se cacher dans l'ombre, et ainsi devenir invisibles. Nous aurons, d'ailleurs, la possibilité de créer ces zones d'ombre, notamment en « détruisant des lanternes à l'aide d'un shuriken » par exemple. 
Naoe est un shinobi parfaitement capable en plein jour. Mais la couverture de l'obscurité lui donne un avantage remarquable sur ses ennemis - surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés.
Il faudra, toutefois, faire attention au bruit des pas, qui pourrait alerter les ennemis dans les environs. L'accroupissement sera, alors, une solution. Sans oublier le fait que Naoe et Yasuke auront la faculté de se mettre à plat ventre. Afin d'éliminer les ennemis, nous pourrons compter sur une belle variété d'équipements, dont des kunais, shurikens et grenades fumigènes, mais aussi sur le double assassinat.
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Toutefois, infiltrer un lieu ne sera pas forcément facile. D'ailleurs, les serviteurs pourront alerter les gardes ou encore sonner l'alarme. Une fois repérés, les joueurs et les joueuses devront faire face à un groupe de deux adversaires, composé d'un observateur et d'un chercheur. De plus, tout au long de l'aventure, nous devrons faire attention aux différents types d'ennemis : 
Les samouraïs sont des ennemis redoutables qu'il ne faut pas prendre à la légère. Une fois alertés, ils sont difficiles à tromper ou à attirer, car ils supposent que toutes les ruses que vous utilisez ne sont que cela : une ruse pour les attirer. Cela vous obligera à vous adapter et à réfléchir davantage à la manière de les surprendre.
Remarquons qu'Ubisoft a prévu de dévoiler, prochainement, davantage d'informations à propos des aptitudes de combat de Yasuke. Mais, soulignons le fait que ce dernier sera doté d'un arc, lui permettant d'abattre ses ennemis à distance.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows sort le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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