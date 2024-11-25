Assassin's Creed Shadows détaille son système d'infiltration

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Dans Shadows, le gameplay de la furtivité a été remanié de manière ambitieuse dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, le changement le plus évident pour les joueurs d'AC sera l'absence d'un aigle compagnon vous permettant de faire des repérages et de cartographier un lieu entier. Dans Shadows, les joueurs doivent se fier aux sens de leur personnage principal et affronter les ennemis d'une manière plus tactique, à chaque instant.Fort heureusement, Naoe et Yasuke seront dotés d'un « nouveau mécanisme d'observation, qui offre un moyen rapide et facile d'afficher des informations supplémentaires à l'écran ». Ubisoft précise que cette mécanique, qui est « au cœur de l'expérience Assassin's Creed Shadows », donnera notamment aux joueurs la possibilité de marquer des ennemis, mettre en évidence des cachettes de butin, identifier des cibles ou encore percevoir les objectifs de quête. D'ailleurs, Naoe, qui possède la fameuse Vision d'Aigle, pourra combiner les deux.
Naoe est un shinobi parfaitement capable en plein jour. Mais la couverture de l'obscurité lui donne un avantage remarquable sur ses ennemis - surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés.Il faudra, toutefois, faire attention au bruit des pas, qui pourrait alerter les ennemis dans les environs. L'accroupissement sera, alors, une solution. Sans oublier le fait que Naoe et Yasuke auront la faculté de se mettre à plat ventre. Afin d'éliminer les ennemis, nous pourrons compter sur une belle variété d'équipements, dont des kunais, shurikens et grenades fumigènes, mais aussi sur le double assassinat.
Les samouraïs sont des ennemis redoutables qu'il ne faut pas prendre à la légère. Une fois alertés, ils sont difficiles à tromper ou à attirer, car ils supposent que toutes les ruses que vous utilisez ne sont que cela : une ruse pour les attirer. Cela vous obligera à vous adapter et à réfléchir davantage à la manière de les surprendre.Remarquons qu'Ubisoft a prévu de dévoiler, prochainement, davantage d'informations à propos des aptitudes de combat de Yasuke. Mais, soulignons le fait que ce dernier sera doté d'un arc, lui permettant d'abattre ses ennemis à distance.
Pour rappel, Assassin's Creed Shadows sort le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
Ready to strike from the shadows?— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 21, 2024
Learn more about the stealth mechanics of Assassin's Creed Shadows in this new gameplay overview article, brought to you with commentaries from the Dev Team.https://t.co/n0ASWovHgI #AssassinsCreed pic.twitter.com/6CLE0pBNFs
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