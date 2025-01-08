Assassin's Creed Shadows : Des détails sur le parkour dévoilés

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Tout jeu de shinobi digne de ce nom a besoin de son grappin. Nous avons travaillé dur pour nous assurer que la physique de notre grappin en fasse une extension naturelle du flux de parkour de Naoe, lui permettant de grimper et de se balancer avec grâce et facilité.Ubisoft indique, par ailleurs, qu'Assassin's Creed Shadows proposera des subtilités par rapport à ses mécaniques de parkour. Les deux protagonistes peuvent, ainsi, effectuer des esquives directionnelles, tout en étant en position accroupie. Naoe peut, en plus, faire ces mouvements en étant couchée et réaliser une éjection murale.
Pour finir, les développeurs précisent que Naoe et Yasuke ne peuvent pas grimper sur des « surfaces dépourvues de poignées physiques auxquelles s'accrocher », et ce, pour des raisons bien spécifiques :
Parkour!— Assassin's Creed (@assassinscreed) January 7, 2025
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C'est très important pour nous. Cela signifie que nous avons dû être plus réfléchis pour créer des routes de parkour intéressantes et nous a permis de mieux contrôler où Naoe peut aller et où Yasuke ne peut pas aller, ce qui rend nos deux styles de jeu encore plus contrastés.En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows arrive le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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