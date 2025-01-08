Assassin's Creed Shadows : Des détails sur le parkour dévoilés

Ubisoft a révélé de plus amples informations concernant le système de parkour d'Assassin's Creed Shadows.

Le parkour d'Assassin's Creed Shadows présenté







Tout jeu de shinobi digne de ce nom a besoin de son grappin. Nous avons travaillé dur pour nous assurer que la physique de notre grappin en fasse une extension naturelle du flux de parkour de Naoe, lui permettant de grimper et de se balancer avec grâce et facilité.

Parkour!



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C'est très important pour nous. Cela signifie que nous avons dû être plus réfléchis pour créer des routes de parkour intéressantes et nous a permis de mieux contrôler où Naoe peut aller et où Yasuke ne peut pas aller, ce qui rend nos deux styles de jeu encore plus contrastés.

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Alors que la sortie d'approche à grand pas, Ubisoft communique de plus en plus sur son nouvel opus Assassin's Creed, qui doit débarquer au début du mois de février 2025. Ainsi, il y a peu de temps,Ainsi, sur, les joueurs et les joueuses auront toujours la possibilité de grimper sur diverses surfaces afin d'en atteindre le sommet, courir le long d'un mur pour « attraper une poignée » ou bien sauter entre deux toits. Les développeurs précisent, toutefois, que. Cependant, Naoe sera capable d'effectuer une « roulade de récupération Igan » en cas de saut depuis une hauteur importante, afin d'amoindrir le bruit de sa chute et adoucir l'impact.En ce qui concerne la course, Ubisoft remarque que Naoe a la faculté de pouvoir faire une « esquive de sprint », lui permettant de franchir certains petits obstacles grâce à une « roulade en piqué prolongée », ou encore d'esquiver les projectiles des adversaires.. À contrario,Ubisoft indique, par ailleurs, qu'. Les deux protagonistes peuvent, ainsi, effectuer des esquives directionnelles, tout en étant en position accroupie. Naoe peut, en plus, faire ces mouvements en étant couchée et réaliser une éjection murale.Pour finir, les développeurs précisent que, et ce, pour des raisons bien spécifiques :En conclusion, rappelons qu'arrive le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :