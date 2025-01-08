Assassin's Creed Shadows : Des détails sur le parkour dévoilés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2025 à 14h47
Ubisoft a révélé de plus amples informations concernant le système de parkour d'Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Des détails sur le parkour dévoilés
Alors que la sortie d'Assassin's Creed Shadows approche à grand pas, Ubisoft communique de plus en plus sur son nouvel opus Assassin's Creed, qui doit débarquer au début du mois de février 2025. Ainsi, il y a peu de temps, les développeurs ont partagé des détails au sujet du parkour disponible sur Assassin's Creed Shadows.

Le parkour d'Assassin's Creed Shadows présenté

Ainsi, sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses auront toujours la possibilité de grimper sur diverses surfaces afin d'en atteindre le sommet, courir le long d'un mur pour « attraper une poignée » ou bien sauter entre deux toits. Les développeurs précisent, toutefois, que l'escalade, les sauts et les atterrissages causeront un certain bruit, pouvant alerter les ennemis dans des zones surveillées. Cependant, Naoe sera capable d'effectuer une « roulade de récupération Igan » en cas de saut depuis une hauteur importante, afin d'amoindrir le bruit de sa chute et adoucir l'impact.
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En ce qui concerne la course, Ubisoft remarque que Naoe a la faculté de pouvoir faire une « esquive de sprint », lui permettant de franchir certains petits obstacles grâce à une « roulade en piqué prolongée », ou encore d'esquiver les projectiles des adversaires. L'héroïne sera également capable de passer au-dessus d'éléments grâce aux passages automatisés ou encore faire usage de son grappin. À contrario, Yasuke peut donner un coup d'épaule tout en sprintant, pour passer à travers des objets destructibles.
Tout jeu de shinobi digne de ce nom a besoin de son grappin. Nous avons travaillé dur pour nous assurer que la physique de notre grappin en fasse une extension naturelle du flux de parkour de Naoe, lui permettant de grimper et de se balancer avec grâce et facilité.
Ubisoft indique, par ailleurs, qu'Assassin's Creed Shadows proposera des subtilités par rapport à ses mécaniques de parkour. Les deux protagonistes peuvent, ainsi, effectuer des esquives directionnelles, tout en étant en position accroupie. Naoe peut, en plus, faire ces mouvements en étant couchée et réaliser une éjection murale.
Pour finir, les développeurs précisent que Naoe et Yasuke ne peuvent pas grimper sur des « surfaces dépourvues de poignées physiques auxquelles s'accrocher », et ce, pour des raisons bien spécifiques : 
C'est très important pour nous. Cela signifie que nous avons dû être plus réfléchis pour créer des routes de parkour intéressantes et nous a permis de mieux contrôler où Naoe peut aller et où Yasuke ne peut pas aller, ce qui rend nos deux styles de jeu encore plus contrastés.
En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows arrive le 14 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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