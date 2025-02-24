Assassin's Creed Shadows déjà victime de leaks, faites attention aux spoilers

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2025 à 15h11
Assassin's Creed Shadows est, malheureusement, victime de leaks sur la Toile, plusieurs semaines avant sa sortie.
Assassin's Creed Shadows déjà victime de leaks, faites attention aux spoilers
Alors que la sortie du prochain opus Assassin's Creed est prévue dans encore quelques semaines, soit à la fin du mois de mars 2025, des leaks et spoilers concernant Assassin's Creed Shadows circulent actuellement sur la Toile.

Des leaks au sujet d'Assassin's Creed Shadows, un mois avant sa sortie

En effet, comme reporté sur le subreddit GamingLeaksandRumours, des extraits de gameplay d'Assassin's Creed Shadows ont fuité, avant d'être supprimés. De la même manière, certaines personnes ont streamé le jeu, il y a peu de temps. Toutefois, selon les journalistes de VGC, les comptes des streamers en question seraient en cours de suppression.

Assassin's Creed Shadows gameplay leak.
byu/KvasirTheOld inGamingLeaksAndRumours


Cette fuite massive d'Assassin's Creed Shadows serait due au fait que des copies physiques du titre seraient déjà commercialisées, et donc dans la nature. Une nouvelle qui est bien triste pour Ubisoft et Assassin's Creed Shadows, dont l'artbook et le DLC avaient leaké sur internet.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si vous souhaitez garder la surprise entière jusqu'au lancement d'Assassin's Creed Shadows, nous vous conseillons de muter/masquer certains mots sur les réseaux sociaux, notamment les suivants : « Assassin's Creed Shadows », « AC Shadows », « Shadows » ou encore « Naoe » et « Yasuke », pour ne citer que ces quelques exemples. Bien entendu, n'hésitez pas à étoffer cette liste, au besoin.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
  • PC (Ubisoft Connect)
    • Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)