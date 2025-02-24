Assassin's Creed Shadows déjà victime de leaks, faites attention aux spoilers

Assassin's Creed Shadows est, malheureusement, victime de leaks sur la Toile, plusieurs semaines avant sa sortie.

Des leaks au sujet d'Assassin's Creed Shadows, un mois avant sa sortie







PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Alors que la sortie du prochain opus Assassin's Creed est prévue dans encore quelques semaines, soit à la fin du mois de mars 2025,En effet, comme reporté sur le subreddit GamingLeaksandRumours,. De la même manière, certaines personnes ont streamé le jeu, il y a peu de temps. Toutefois, selon les journalistes de VGC, les comptes des streamers en question seraient en cours de suppression.. Une nouvelle qui est bien triste pour Ubisoft et, dont l'artbook et le DLC avaient leaké sur internet.Si vous souhaitez garder la surprise entière jusqu'au lancement d', nous vous conseillons de muter/masquer certains mots sur les réseaux sociaux, notamment les suivants : « Assassin's Creed Shadows », « AC Shadows », « Shadows » ou encore « Naoe » et « Yasuke », pour ne citer que ces quelques exemples. Bien entendu, n'hésitez pas à étoffer cette liste, au besoin.Rappelons, en guise de conclusion, qu'sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :