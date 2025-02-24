Assassin's Creed Shadows déjà victime de leaks, faites attention aux spoilers

Assassin's Creed Shadows est, malheureusement, victime de leaks sur la Toile, plusieurs semaines avant sa sortie.
Alors que la sortie du prochain opus Assassin's Creed est prévue dans encore quelques semaines, soit à la fin du mois de mars 2025, des leaks et spoilers concernant Assassin's Creed Shadows circulent actuellement sur la Toile
.
Des leaks au sujet d'Assassin's Creed Shadows, un mois avant sa sortie
En effet, comme reporté sur le subreddit GamingLeaksandRumours, des extraits de gameplay d'Assassin's Creed Shadows ont fuité, avant d'être supprimés
. De la même manière, certaines personnes ont streamé le jeu, il y a peu de temps. Toutefois, selon les journalistes de VGC, les comptes des streamers en question seraient en cours de suppression.
Assassin's Creed Shadows gameplay leak.
byu/KvasirTheOld inGamingLeaksAndRumours
Cette fuite massive d'Assassin's Creed Shadows serait due au fait que des copies physiques du titre seraient déjà commercialisées, et donc dans la nature
. Une nouvelle qui est bien triste pour Ubisoft et Assassin's Creed Shadows
, dont l'artbook et le DLC avaient leaké sur internet.
Si vous souhaitez garder la surprise entière jusqu'au lancement d'Assassin's Creed Shadows
, nous vous conseillons de muter/masquer certains mots sur les réseaux sociaux, notamment les suivants : « Assassin's Creed Shadows », « AC Shadows », « Shadows » ou encore « Naoe » et « Yasuke », pour ne citer que ces quelques exemples. Bien entendu, n'hésitez pas à étoffer cette liste, au besoin.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
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