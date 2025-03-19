Assassin's Creed Shadows décliné en série télé façon Power Rangers



le 19 mars 2025 à 12h33 Publié par Justine Manchuelle le 19 mars 2025 à 12h33

Sur le papier, les univers d'Assassin's Creed Shadows et des séries Power Rangers ne sont pas faits pour se rencontrer. Mais cette réalité existe bel et bien, et elle a été partagée par Ubisoft.