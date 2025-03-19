Assassin's Creed Shadows décliné en série télé façon Power Rangers

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 mars 2025 à 12h33
Sur le papier, les univers d'Assassin's Creed Shadows et des séries Power Rangers ne sont pas faits pour se rencontrer. Mais cette réalité existe bel et bien, et elle a été partagée par Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows décliné en série télé façon Power Rangers
Le lancement d'Assassin's Creed Shadows approche à grands pas, et les créateurs multiplient les hommages au nouveau titre d'Ubisoft. Certains réalisent des fan arts mettant en scène ses deux personnages principaux, tandis que d'autres partagent leur impatience ou leurs attentes sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, plusieurs chaînes et créateurs de contenus profitent également du phénomène pour créer des vidéos dédiées. 

Cependant, l'une de ces vidéos a capté l'attention du public pour son traitement inattendu. Celle-ci montre bien Yasuke et Naoe combattant diverses menaces, mais les deux personnages semblent être les héros d'un programme télé tout droit sorti des années 90. 

L'esprit des séries d'action japonaises combiné à l'histoire d'Assassin's Creed Shadows

Prenant des allures de générique, la vidéo en question reprend tous les codes des Super Sentai, ces séries live japonaises où des héros masqués et portant des costumes colorés protègent la Terre de redoutables ennemis. En France, l'exemple le plus connu est la saga Power Rangers et il faut admettre que cette vidéo rappelle ces séries décalées. Combats chorégraphiés dans des lieux abandonnés, grain rappelant la VHS, héros marchant vers la caméra avec des explosions dans le dos et séquence de transformation, tout y est ! 

Mais s'agit-il d'une parodie, d'un plagiat d'une série existante ou d'un projet de fan profitant de la sortie du jeu ? La réponse a pourtant de quoi faire hausser les sourcils : il s'agit en réalité d'une campagne promotionnelle officielle d'Ubisoft. La vidéo en question a été publiée sur le compte YouTube Ubisoft Brasil et est donc destinée à faire connaître le jeu au public sud-américain. 

Miniature vidéo

Pourtant, le buzz est tel autour de cette publicité qu'elle fait aujourd'hui parler d'elle à l'échelle internationale. Les amateurs du genre peuvent s'amuser à retrouver tous les plans et les détails utilisés dans les séries Super Sentai originelles. Néanmoins, il y a peu de chances de voir cette publicité se transformer en vraie série, même si nous serions curieux de voir un épisode ! En attendant, vous pouvez lire notre test complet du jeu et si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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