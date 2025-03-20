Nous vous indiquons comment réinitialiser (respec) les compétences de Naoe et Yasuke sur Assassin's Creed Shadows.

Comment réinitialiser (respec) les compétences de Naoe et Yasuke sur Assassin's Creed Shadows ?

Une fois en jeu, ouvre le menu-in game.

Rendez-vous dans l'onglet « Maîtrise ». Assurez-vous d'incarner le personnage qui vous intéresse, soit celui dont les compétences vont être réinitialisées.

Sélectionnez la voie de maîtrise/arbre de compétences de votre choix.

Appuyez ensuite sur la commande indiquée sur votre écran (en bas à gauche), qui est affiliée à l'action « réinitialiser maîtrises ». Touche Carré sur PS5.

Confirmez, finalement, la réinitialisation.

Si vous souhaitez faire de même pour un autre arbre de compétences, il vous suffit de cliquer sur celui désiré et répéter l'opération.





Étant donné qu'possède une certaine dimension RPG, les joueurs et les joueuses peuvent, tout au long de leur périple, débloquer de nouvelles compétences pour Naoe et Yasuke. Répertoriées dans divers arbres, et plus précisément voies de maîtrise, les compétences disponibles sursont variées. Fort heureusement, il est possible de les, en cas de besoin, notamment pour essayer de nouveaux builds.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons pas à pasAvant tout, et comme indiqué précédemment,propose plusieurs arbres de compétences/voies de maîtrise, liées à des armes ou styles, pour ses deux protagonistes. Par exemple, Naoe a un arbre de compétences en lien avec les outils (kunai, bombes fumigènes, etc.) alors que Yasuke en a un pour son teppo (arme à feu). Cette pluralité permet donc aux joueurs et aux joueuses de façonner les personnages à leur guise, c'est-à-dire en fonction de leur façon de jouer, en investissant des points de maîtrise dans les arbres choisis.Heureusement, Ubisoft a pensé à ajouter, qui offre la possibilité de. Ce qui est intéressant, notamment si vous vous rendez compte qu'une compétence ne vous convient pas ou bien si vous souhaitez essayer un nouveau build. D'ailleurs,est totalement gratuit, ce qui permet de modifier ses choix autant de fois que désiré, et ce, sans contrepartie.Ainsi, si vous souhaitez en profiter, voiciVous savez, à présent, comment. Étant donné que cette action est gratuite, n'hésitez pas à l'effectuer autant de fois que nécessaire, afin de trouver le build qui vous conviendra le plus.Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.