Assassin's Creed Shadows : Bols à thé, où les trouver pour valider la quête de Sen no Rikyu ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 02 avril 2025 à 12h18
Nous vous partageons l'emplacement de tous les bols à thé, demandés dans le cadre de la quête de Sen no Rikyu, sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Bols à thé, où les trouver pour valider la quête de Sen no Rikyu ?
Lors de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'effectuer de nombreuses quêtes secondaires. Certaines d'entre elles sont affiliées à des habitants de diverses régions. C'est le cas, par exemple, de la quête « Bols à thé pour Rikyu », qui exige de trouver plusieurs bols à thé, disséminés aux quatre coins du Japon.

Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement de tous les bols à thé nécessaires pour accomplir la quête de Sen no Rikyu, sur Assassin's Creed Shadows

Où trouver tous les bols à thé de Sen no Rikyu sur Assassin's Creed Shadows ?

La quête des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows

Sur Assassin's Creed Shadows, vous obtiendrez assez vite la quête « Bols à thé pour Rikyu », qui exige de récupérer 7 bols à thé au total. En effet, c'est après avoir réalisé la cérémonie de thé et éliminé le Teppo Doré, qui est un membre de l'Onryo/Shinbakufu, que vous l'aurez.

Si tel est le cas, sachez que vous pouvez la consulter en ouvrant le menu en jeu, en vous rendant dans l'onglet « Objectifs » et en cherchant le tableau « Habitants de Yamashiro ». Là, vous pourrez voir la quête « Bols à thé pour Rikyu » et surtout prendre connaissance de votre progression ainsi que les récompenses prévues. 
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Cette quête, qui permet notamment de débloquer le trophée/succès « Collection complète », vous prendra un certain temps et exige d'avoir bien avancé dans l'histoire principale. Dans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance de l'emplacement des bols à thé, sur Assassin's Creed Shadows, dans ce qui suit.

Emplacement des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows

Ci-dessous, nous avons listé la localisation des 7 bols à thé, disponibles sur Assassin's Creed Shadows et devant être récupérés pour terminer la quête « Bols à thé pour Rikyu ». À chaque fois, nous vous précisons dans quelle zone et dans quelle région vous pouvez les obtenir. Remarquons, qui plus est, que pour récupérer tous les bols à thé sur Assassin's Creed Shadows, il vous faudra une certaine quantité de Mon (monnaie en jeu), et ce, à chaque fois quasiment.
  • Bol à thé - 1 
    • Emplacement → Sakai (région : Izumi Settsu)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 2
    • Emplacement → Kyoto (région : Yamashiro)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 3
    • Emplacement → Sakamoto (région : Omi)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 4
    • Emplacement → Azuchi (région : Omi)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 5
    • Emplacement → Kameyama (région : Tamba)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 6
    • Emplacement → Obama (région : Wakasa)
    • Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
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  • Bol à thé - 7
    • Comment l'obtenir → Il faut éliminer le Sage, un des membres du Shinbakufu. Ce qui exige, comme vous vous en doutez, de suivre les quêtes liées à cet antagoniste, qui ne deviennent accessibles qu'après plusieurs heures de jeu.
assassins-creed-shadows-bol-the-7-le-sage
Une fois que vous avez récupéré tous les bols à thé sur Assassin's Creed Shadows, qui sont disséminés aux quatre coins du Japon, il ne vous reste plus qu'à retourner auprès de Sen no Rikyu (à Yamashiro) pour valider la quête et obtenir vos récompenses. À ce moment-là, vous débloquerez également le trophée/succès « Collection complète », qui est, évidemment, nécessaire pour empocher le 100%/ Platine de Shadows.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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