Assassin's Creed Shadows : Bols à thé, où les trouver pour valider la quête de Sen no Rikyu ?

Nous vous partageons l'emplacement de tous les bols à thé, demandés dans le cadre de la quête de Sen no Rikyu, sur Assassin's Creed Shadows.
Lors de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows
, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'effectuer de nombreuses quêtes secondaires. Certaines d'entre elles sont affiliées à des habitants de diverses régions. C'est le cas, par exemple, de la quête « Bols à thé pour Rikyu »
, qui exige de trouver plusieurs bols à thé
, disséminés aux quatre coins du Japon.
Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement de tous les bols à thé nécessaires pour accomplir la quête de Sen no Rikyu, sur Assassin's Creed Shadows
.
Où trouver tous les bols à thé de Sen no Rikyu sur Assassin's Creed Shadows ?
La quête des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows
Sur Assassin's Creed Shadows
, vous obtiendrez assez vite la quête « Bols à thé pour Rikyu »
, qui exige de récupérer 7 bols à thé
au total. En effet, c'est après avoir réalisé la cérémonie de thé et éliminé le Teppo Doré, qui est un membre de l'Onryo/Shinbakufu, que vous l'aurez.
Si tel est le cas, sachez que vous pouvez la consulter en ouvrant le menu en jeu, en vous rendant dans l'onglet « Objectifs » et en cherchant le tableau « Habitants de Yamashiro ». Là, vous pourrez voir la quête « Bols à thé pour Rikyu »
et surtout prendre connaissance de votre progression ainsi que les récompenses prévues.
Cette quête, qui permet notamment de débloquer le trophée/succès « Collection complète », vous prendra un certain temps et exige d'avoir bien avancé dans l'histoire principale. Dans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance de l'emplacement des bols à thé, sur Assassin's Creed Shadows
, dans ce qui suit.
Emplacement des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows
Ci-dessous, nous avons listé la localisation des 7 bols à thé
, disponibles sur Assassin's Creed Shadows
et devant être récupérés pour terminer la quête « Bols à thé pour Rikyu »
. À chaque fois, nous vous précisons dans quelle zone et dans quelle région vous pouvez les obtenir. Remarquons, qui plus est, que pour récupérer tous les bols à thé sur Assassin's Creed Shadows
, il vous faudra une certaine quantité de Mon (monnaie en jeu), et ce, à chaque fois quasiment.
- Bol à thé - 1
- Emplacement → Sakai (région : Izumi Settsu)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 2
- Emplacement → Kyoto (région : Yamashiro)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 3
- Emplacement → Sakamoto (région : Omi)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 4
- Emplacement → Azuchi (région : Omi)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 5
- Emplacement → Kameyama (région : Tamba)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 6
- Emplacement → Obama (région : Wakasa)
- Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)
- Bol à thé - 7
- Comment l'obtenir → Il faut éliminer le Sage, un des membres du Shinbakufu. Ce qui exige, comme vous vous en doutez, de suivre les quêtes liées à cet antagoniste, qui ne deviennent accessibles qu'après plusieurs heures de jeu.
Une fois que vous avez récupéré tous les bols à thé sur Assassin's Creed Shadows
, qui sont disséminés aux quatre coins du Japon, il ne vous reste plus qu'à retourner auprès de Sen no Rikyu (à Yamashiro) pour valider la quête et obtenir vos récompenses. À ce moment-là, vous débloquerez également le trophée/succès « Collection complète », qui est, évidemment, nécessaire pour empocher le 100%/ Platine de Shadows
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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