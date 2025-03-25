Assassin's Creed Shadows : Bols à thé, où les trouver pour valider la quête de Sen no Rikyu ?

Nous vous partageons l'emplacement de tous les bols à thé, demandés dans le cadre de la quête de Sen no Rikyu, sur Assassin's Creed Shadows.

Où trouver tous les bols à thé de Sen no Rikyu sur Assassin's Creed Shadows ?

La quête des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows





Emplacement des bols à thé sur Assassin's Creed Shadows

Bol à thé - 1 Emplacement → Sakai (région : Izumi Settsu) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 2 Emplacement → Kyoto (région : Yamashiro) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 3 Emplacement → Sakamoto (région : Omi) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 4 Emplacement → Azuchi (région : Omi) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 5 Emplacement → Kameyama (région : Tamba) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 6 Emplacement → Obama (région : Wakasa) Comment l'obtenir → Il faut l'acheter au vendeur de cosmétiques (coût : 125 Mon)







Bol à thé - 7 Comment l'obtenir → Il faut éliminer le Sage, un des membres du Shinbakufu. Ce qui exige, comme vous vous en doutez, de suivre les quêtes liées à cet antagoniste, qui ne deviennent accessibles qu'après plusieurs heures de jeu.



Lors de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'effectuer de nombreuses quêtes secondaires. Certaines d'entre elles sont affiliées à des habitants de diverses régions. C'est le cas, par exemple, de, qui exige de trouver plusieurs, disséminés aux quatre coins du Japon.Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquonsSur, vous obtiendrez assez vite, qui exige deau total. En effet, c'est après avoir réalisé la cérémonie de thé et éliminé le Teppo Doré, qui est un membre de l'Onryo/Shinbakufu, que vous l'aurez.Si tel est le cas, sachez que vous pouvez la consulter en ouvrant le menu en jeu, en vous rendant dans l'onglet « Objectifs » et en cherchant le tableau « Habitants de Yamashiro ». Là, vous pourrez voiret surtout prendre connaissance de votre progression ainsi que les récompenses prévues.Cette quête, qui permet notamment de débloquer le trophée/succès « Collection complète », vous prendra un certain temps et exige d'avoir bien avancé dans l'histoire principale. Dans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance de, dans ce qui suit.Ci-dessous, nous avons listé, disponibles suret devant être récupérés pour terminer. À chaque fois, nous vous précisons dans quelle zone et dans quelle région vous pouvez les obtenir. Remarquons, qui plus est, que pour, il vous faudra une certaine quantité de Mon (monnaie en jeu), et ce, à chaque fois quasiment.Une fois que vous avez récupéré, qui sont disséminés aux quatre coins du Japon, il ne vous reste plus qu'à retourner auprès de Sen no Rikyu (à Yamashiro) pour valider la quête et obtenir vos récompenses. À ce moment-là, vous débloquerez également le trophée/succès « Collection complète », qui est, évidemment, nécessaire pour empocher le 100%/ Platine deRappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.