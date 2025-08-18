Assassin's Creed Shadows bat à plate couture Elden Ring Nightreign et Mario Kart World

De récents chiffres prouvent, une nouvelle fois, le succès d'Assassin's Creed Shadows, qui est ainsi le jeu le plus vendu en Europe parmi les nouveaux titres sortis en 2025.

Un nouvel exploit de taille pour Assassin's Creed Shadows

So far this year, video game sales are down 6% across Europe https://t.co/VQBxLnnVdy pic.twitter.com/P0vsQ9Qr3R — The Game Business (@thegamebusiness) August 18, 2025

FC 25 est, toutefois, le jeu le plus vendu de 2025 (pour le moment)

EA SPORTS FC 25

Assassin's Creed Shadows

Grand Theft Auto 5

Red Dead Redemption 2

Hogwarts Legacy

Split Fiction

Monster Hunter Wilds

Call of Duty: Black Ops 6

Mario Kart World

Kingdom Come: Deliverance 2

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Star Wars Battlefront 2

Elden Ring: Nightreign

It Takes Two

Grand Theft Auto Online

NBA 2K25

F1 25

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Mario Kart 8: Deluxe

Battlefield 1

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PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sorti au début de cette année 2025,a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et a conquis de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, le succès de ce nouvel opus Assassin's Creed se vérifie encore :En effet, il y a très peu de temps, via un article et une récente publication sur son compte Twitter/X, le site The Game Business a partagé de nouveaux chiffres, fournis par l'institut Games Sales Data (GSD). Les statistiques indiquent ainsi qu'Cela signifie donc qu'a surpassé Elden Ring Nightreign, qui était très attendu par les fans de FromSoftware et d'Elden Ring, mais aussi Mario Kart World ou encore Split Fiction. Un bel exploit pour Ubisoft, qui a donc su tirer son épingle du jeu, et ce, malgré les nombreuses controverses qui ont précédé la sortie du titre.Siest le jeu le plus vendu parmi les nouvelles sorties de 2025, c'est un autre titre qui a réussi à se hisser à la toute première place d'un classement plus global.. Le classement des ventes de jeux réalisés en Europe, en 2025, sur PC ainsi que sur consoles, partagé par GSD, est le suivant :Comme indiqué par The Game Business et GSD, les données numériques pour Mario Kart 8: Deluxe et Mario Kart World n'ont pas été prises en compte car celles-ci n'étaient pas disponibles. Remarquons également l'absence du RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, qui aurait très certainement sa place dans ce classement.En conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :