Assassin's Creed Shadows bat à plate couture Elden Ring Nightreign et Mario Kart World

De récents chiffres prouvent, une nouvelle fois, le succès d'Assassin's Creed Shadows, qui est ainsi le jeu le plus vendu en Europe parmi les nouveaux titres sortis en 2025.
Sorti au début de cette année 2025, Assassin's Creed Shadows
a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et a conquis de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, le succès de ce nouvel opus Assassin's Creed se vérifie encore : Assassin's Creed Shadows est le titre le plus vendu en Europe cette année
.
Un nouvel exploit de taille pour Assassin's Creed Shadows
En effet, il y a très peu de temps, via un article et une récente publication sur son compte Twitter/X, le site The Game Business a partagé de nouveaux chiffres, fournis par l'institut Games Sales Data (GSD). Les statistiques indiquent ainsi qu'Assassin's Creed Shadows est le jeu le plus vendu en Europe, parmi tous les nouveaux titres sortis en cette année 2025
.
Cela signifie donc qu'Assassin's Creed Shadows
a surpassé Elden Ring Nightreign, qui était très attendu par les fans de FromSoftware et d'Elden Ring, mais aussi Mario Kart World ou encore Split Fiction. Un bel exploit pour Ubisoft, qui a donc su tirer son épingle du jeu, et ce, malgré les nombreuses controverses qui ont précédé la sortie du titre.
FC 25 est, toutefois, le jeu le plus vendu de 2025 (pour le moment)
Si Assassin's Creed Shadows
est le jeu le plus vendu parmi les nouvelles sorties de 2025, c'est un autre titre qui a réussi à se hisser à la toute première place d'un classement plus global. EA SPORTS FC 25, qui est arrivé en 2024, est, en effet, le jeu le plus vendu en Europe, à ce jour
. Le classement des ventes de jeux réalisés en Europe, en 2025, sur PC ainsi que sur consoles, partagé par GSD, est le suivant :
- EA SPORTS FC 25
- Assassin's Creed Shadows
- Grand Theft Auto 5
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Split Fiction
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart World
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Star Wars Battlefront 2
- Elden Ring: Nightreign
- It Takes Two
- Grand Theft Auto Online
- NBA 2K25
- F1 25
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Mario Kart 8: Deluxe
- Battlefield 1
Comme indiqué par The Game Business et GSD, les données numériques pour Mario Kart 8: Deluxe et Mario Kart World n'ont pas été prises en compte car celles-ci n'étaient pas disponibles. Remarquons également l'absence du RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, qui aurait très certainement sa place dans ce classement.
En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
, qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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