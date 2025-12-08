Assassin's Creed : Les prochains jeux pourraient avoir deux personnages jouables

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Les deux protagonistes peuvent diviser l'opinion de manière très étrange, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement une question de préférence pour la guerre, et donc préférence pour Yasuke. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas l'un des personnages et n'aiment pas passer du temps avec lui. C'était le cas avec Evie et Jacob dans Assassin's Creed Syndicate, mais avec Naoe et Yasuke, la division est plus marquée. Et nous le savions. Nous le savions dès le départ, mais je pense que cela peut aussi diviser un peu notre base de fans.
Je pense que la leçon à tirer est que, oui, nous pourrions créer davantage de jeux à deux protagonistes à l'avenir, si nous avons une bonne raison de le faire sur le plan narratif et scénaristique.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible que de futurs opus Assassin's Creed proposent encore deux personnages jouables, si Ubisoft trouve une bonne idée d'un point de vue narratif. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Backlash toward Yasuke and Naoe hasn't scared Ubisoft too much https://t.co/koWiZNMONs— GamesRadar+ (@GamesRadar) December 7, 2025
commentaire (0)