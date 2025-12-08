Assassin's Creed : Les prochains jeux pourraient avoir deux personnages jouables

Ubisoft ne ferme pas la porte à de nouveaux jeux Assassin's Creed avec deux protagonistes, comme l'opus Shadows et Syndicate.

Ubisoft revient sur le débat autour des personnages d'Assassin's Creed Shadows

Les deux protagonistes peuvent diviser l'opinion de manière très étrange, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement une question de préférence pour la guerre, et donc préférence pour Yasuke. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas l'un des personnages et n'aiment pas passer du temps avec lui. C'était le cas avec Evie et Jacob dans Assassin's Creed Syndicate, mais avec Naoe et Yasuke, la division est plus marquée. Et nous le savions. Nous le savions dès le départ, mais je pense que cela peut aussi diviser un peu notre base de fans.

Ubisoft n'abandonne pas l'idée de jeux avec deux protagonistes, pour autant

Je pense que la leçon à tirer est que, oui, nous pourrions créer davantage de jeux à deux protagonistes à l'avenir, si nous avons une bonne raison de le faire sur le plan narratif et scénaristique.

Backlash toward Yasuke and Naoe hasn't scared Ubisoft too much https://t.co/koWiZNMONs — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 7, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,, qui met en scène Yasuke et Naoe, a malheureusement fait couler beaucoup d'encre, avant son lancement au mois de mars 2025. Toutefois, malgré tous les débats autour de ses protagonistes, notamment Yasuke,En effet, lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar,, les deux personnages jouables d'Assassin's Creed Shadows :Néanmoins, et malgré ce débat houleux,De ce fait, et comme vous l'aurez compris,, si Ubisoft trouve une bonne idée d'un point de vue narratif. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.