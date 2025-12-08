Assassin's Creed : Les prochains jeux pourraient avoir deux personnages jouables

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 décembre 2025 à 15h59
Ubisoft ne ferme pas la porte à de nouveaux jeux Assassin's Creed avec deux protagonistes, comme l'opus Shadows et Syndicate.
Assassin's Creed : Les prochains jeux pourraient avoir deux personnages jouables
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows, qui met en scène Yasuke et Naoe, a malheureusement fait couler beaucoup d'encre, avant son lancement au mois de mars 2025. Toutefois, malgré tous les débats autour de ses protagonistes, notamment Yasuke, Ubisoft ne compte pas abandonner l'idée de proposer des jeux Assassin's Creed avec deux héros.

Ubisoft revient sur le débat autour des personnages d'Assassin's Creed Shadows

assassins-creed-shadows-visuel-environnement
En effet, lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar, Simon Lemay-Comtois, qui occupe le poste d'« associate game director », a dit quelques mots concernant le débat antérieur au sujet de Naoe et Yasuke, les deux personnages jouables d'Assassin's Creed Shadows : 
Les deux protagonistes peuvent diviser l'opinion de manière très étrange, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement une question de préférence pour la guerre, et donc préférence pour Yasuke. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas l'un des personnages et n'aiment pas passer du temps avec lui. C'était le cas avec Evie et Jacob dans Assassin's Creed Syndicate, mais avec Naoe et Yasuke, la division est plus marquée. Et nous le savions. Nous le savions dès le départ, mais je pense que cela peut aussi diviser un peu notre base de fans.

Ubisoft n'abandonne pas l'idée de jeux avec deux protagonistes, pour autant

assassins-creed-shadows-yasuke-naoe
Néanmoins, et malgré ce débat houleux, Ubisoft n'est pas contre l'idée de proposer, à l'avenir, de nouveaux jeux Assassin's Creed avec deux protagonistes
Je pense que la leçon à tirer est que, oui, nous pourrions créer davantage de jeux à deux protagonistes à l'avenir, si nous avons une bonne raison de le faire sur le plan narratif et scénaristique.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible que de futurs opus Assassin's Creed proposent encore deux personnages jouables, si Ubisoft trouve une bonne idée d'un point de vue narratif. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)