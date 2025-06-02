Assassin's Creed IV: Black Flag : Quelque chose semble se préparer, s'agit-il du remake tant attendu ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 juin 2025 à 17h09
La communauté demande depuis de nombreuses années un remake du très apprécié Assassin's Creed IV: Black Flag. Si rien n'est encore confirmé, une déclaration suggère que ce souhait pourrait devenir réalité.
Assassin's Creed IV: Black Flag : Quelque chose semble se préparer, s'agit-il du remake tant attendu ?
Sorti en 2013, Assassin's Creed IV: Black Flag reste encore aujourd'hui l'un des titres les plus appréciés de la franchise aux assassins. Le titre permet de suivre l'épopée d'Edward Kenway, capitaine corsaire voguant sur la mer des Caraïbes. Près de 12 ans après son lancement, la communauté réclame à Ubisoft un remake du jeu afin de profiter sur les consoles de dernière génération des batailles navales, des histoires de pirates et de l'atmosphère caribéenne. 

Un « indice » du retour d'Assassin's Creed IV: Black Flag dévoilé avant l'heure par un fabricant de figurines 

Pour l'instant, le souhait des joueurs n'a pas encore été exaucé. Mais il a été entendu par un fabricant de figurines. Récemment, les équipes de PureArts ont organisé un livestream pour présenter une nouvelle collection de produits dérivés dédiée à l'ensemble de la franchise Assassin's Creed. Cependant, une petite phrase a retenu l'attention de certains spectateurs. 

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Au cours de ce livestream, l'un des présentateurs a déclaré que « les fans devraient être au courant de ce qu'il se passe avec Edward Kenway ». Cependant, ce dernier n'a pas eu le temps de terminer sa phrase car il a été interrompu par sa co-présentatrice. Celle-ci lui a alors demandé si quelque chose avait été annoncé à ce sujet. Alors simple clin d'oeil pour titiller la communauté ou petite erreur divulguant avant l'heure le retour de l'assassin corsaire ?

Des déclarations qui se multiplient sur le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag  

Même si cette information sous-entend qu'un projet autour d'Assassin's Creed IV: Black Flag serait bien en développement, rien n'a encore été officialisé par Ubisoft. Il faut donc considérer cette révélation comme une rumeur jusqu'au partage d'un communiqué officiel. Néanmoins, d'autres rumeurs annonçant un projet de ce genre ont circulé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.

D'ailleurs, l'annonce officielle pourrait survenir lors de la cérémonie du Summer Game Fest, prévue le 6 juin prochain. Alors amis corsaires, restez à l'écoute car le capitaine Kenway pourrait bientôt reprendre la mer !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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