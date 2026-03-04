Ubisoft officialise le remake d'Assassin's Creed Black Flag

Après des mois de fuites, pour ne pas dire des années, Ubisoft sort enfin du silence concernant le très attendu remake d'Assassin's Creed Black Flag. À travers un message énigmatique et une illustration inédite, l'éditeur français confirme le retour d'Edward Kenway dans une version modernisée.
Cela fait un long moment que les bruits de couloir annoncent un retour d'Assassin's Creed: Black Flag et de son protagoniste. La confirmation est enfin tombée. Le retour du célèbre pirate Edward Kenway n'est plus un simple fantasme de joueurs nostalgiques. Lors d'une récente mise au point sur l'avenir de sa franchise phare, Ubisoft a glissé un indice qui ne laisse plus aucune place au doute concernant le remake du quatrième opus, puisque nous avons également une image au passage.
Le secret le moins bien gardé d'Ubisoft
C'est par la voix de Jean Guesdon, fraîchement nommé responsable du contenu de la série, que l'éditeur a choisi de s'exprimer. Dans un long message
détaillant les projets à venir, une déclaration spécifique a immédiatement capté l'attention de la communauté.
Les spéculations autour d'Assassin's Creed ne sont pas nouvelles, mais il est bon de le rappeler : « Rien n'est vrai. Tout est permis. » Eh bien, sauf dans ce cas précis, où certains murmures ont un peu plus le vent en poupe. Gardez votre longue-vue braquée sur l'horizon.
Cette métaphore maritime s'accompagne d'une preuve visuelle irréfutable. Une illustration conceptuelle (voir ci-dessus) montrant le héros emblématique trône au-dessus d'un logo inédit portant la mention « Assassin's Creed Black Flag Resynced
». Ce titre avait d'ailleurs déjà fuité l'année dernière
via un organisme de classification. Depuis l'été 2023, les fuites se multipliaient, allant des indiscrétions d'un fabricant de figurines aux déclarations du doubleur original, en passant par des mises à jour suspectes sur la plateforme Steam.
Un développement semé d'embûches
Si l'officialisation a tant tardé, c'est en partie à cause des turbulences internes traversées par le studio
. Le projet a été pris dans la grande réorganisation de janvier dernier, une période difficile qui a vu de nombreux titres être retardés ou purement et simplement annulés. Fort heureusement, les aventures caribéennes ont survécu à cette vague d'annulations
, contrairement à d'autres projets historiques de l'entreprise.
Cependant, cette annonce plutôt timide suggère qu'il faudra s'armer de patience avant de découvrir les premières images concrètes d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
. Les équipes de développement prennent leur temps pour moderniser cette œuvre culte, et nous ne devrions pas la voir arriver avant l'année prochaine, à moins d'une excellente surprise.
L'avenir de la franchise se dessine
Au-delà de cette révélation maritime, l'éditeur a profité de l'occasion pour faire le point sur le reste de son catalogue. Nous avons par exemple eu la confirmation que Assassin's Creed Hexe adoptera un ton nettement plus sombre
que ses prédécesseurs. De son côté, Assassin's Creed Shadows
entre dans sa phase finale de production et promet quelques surprises inattendues. Enfin, les possesseurs de consoles de nouvelle génération pourront redécouvrir l'épisode Unity grâce à une mise à jour permettant une fluidité optimale
. L'agenda des assassins s'annonce donc particulièrement chargé et les nouvelles particulièrement bonnes.
commentaires (2)
J'espère qu'on aura très vite une bande annonce voir ce qu'ils ont fait
Eh beh il était temps. En espérant qu'ubisoft nous prépare quelque chose de bien.