Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de puissance des boulets explosifs ultime, où l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment trouver le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Pour améliorer complètement le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses doivent impérativement mettre la main sur différents plans. Cependant, il n'est pas forcément très aisé de les dénicher, tant le monde ouvert du titre est aussi vaste que riche.

Dès lors, afin de vous aider dans vos recherches, nous vous indiquons où et comment trouver le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où obtenir le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Afin d'obtenir le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il n'est, cette fois-ci, pas nécessaire d'explorer des épaves sous-marines, mais d'effectuer une petite chasse au trésor. De ce fait, il convient tout d'abord de récolter la carte au trésor à Ambergris Key (28,160), une petite grotte située dans la région de Chinchorro. Faites attention, plusieurs ennemis vous attendent à l'endroit où vous pourrez récupérer la carte (elle sera indiquée sur votre boussole).





Pour dénicher le trésor indiqué par cette carte, vous devez vous rendre à Misteriosa (271,178). Là-bas, et plus précisément au-dessus du temple (272,177), vous pourrez apercevoir la fontaine avec une bouche de serpent. Faites face à la fontaine et rejoignez l'endroit situé à gauche de celle-ci, près d'un arbre. Vous pourrez normalement creuser et déterrer un coffre. Vous avez, ainsi, réussi à récupérer le plan de puissance des boulets explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

La dernière amélioration des boulets explosifs sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Maintenant que vous êtes parvenu à mettre la main sur le plan de puissance des boulets explosifs ultime, vous pouvez débloquer la dernière amélioration pour les boulets explosifs du Jackdaw en vous rendant auprès d'un Capitaine de port (celui de votre choix - il y en a un au Repaire, à Great Inagua). Comme vous pourrez le constater, pour débloquer la dernière amélioration des boulets explosifs, vous devrez débourser 25 000 Reales.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.