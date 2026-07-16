Assassin's Creed: Black Flag Resynced va s'offrir une fonctionnalité très appréciée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2026 à 11h19
Ubisoft prépare l'arrivée d'une fonctionnalité généralement demandée et appréciée par la communauté pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced va s'offrir une fonctionnalité très appréciée

Depuis son lancement, Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne cesse de conquérir de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non du jeu original. Si Ubisoft améliore l'expérience pour ces derniers en déployant des mises à jour, les développeurs ont prévu d'ajouter une fonctionnalité bien spécifique à Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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Le New Game+ arrive sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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C'est au cours d'une récente interview avec JorRaptor que le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, s'est exprimé à ce sujet. Ainsi, Richard Knight a indiqué que l'équipe de développement travaille actuellement sur le New Game+ (Nouvelle Partie +) pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Eh bien, voici ce que je peux dire : oui, nous y travaillons en ce moment même. C'est certain. C'est l'une de nos priorités. Notamment parce que [Assassin's Creed] Shadows a déjà développé sa version, ce qui fait que cette fonctionnalité présente peu de risques pour nous.

Cette nouvelle devrait donc ravir toutes celles et ceux qui comptent effectuer un deuxième run sur le remake. Pour autant, il va peut-être falloir patienter un petit moment avant de pouvoir profiter de la fonctionnalité New Game+ sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Le travail a débuté, pas de date de sortie

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Comme précisé par Richard Knight, le développement du New Game+ pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced est en cours. D'ailleurs, le directeur du jeu n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet et n'a pas donné de date précise concernant son arrivée sur le remake : 

Nous y travaillons toujours, je ne peux donc pas vous donner de date précise, mais nous nous y attelons bel et bien. C'est tout simplement une évolution tout à fait naturelle.

Néanmoins, il convient de noter que Richard Knight a précisé que le New Game+ est « l'une des priorités » de l'équipe. Il se peut donc que cette fonctionnalité arrive dans les semaines à venir sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Affaire à suivre, sur ce point...

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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