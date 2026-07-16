Assassin's Creed: Black Flag Resynced : MàJ 1.0.4 du 16 juillet 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2026 à 10h31
le 16 juillet 2026 à 10h31
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.4, déployée le 16 juillet 2026, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
En ce jeudi 16 juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui sera plus précisément disponible dans l'après-midi (aux alentours de 16h, selon les informations communiquées). Il s'agit du patch 1.0.4, qui n'apporte pas de grandes nouveautés sur le remake mais qui corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Remarquons que cette mise à jour pèse environ 3 Go sur PC (Steam), contre 16 Go sur Xbox Series et 2,44 Go sur PS5.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.4 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui a été déployée sur consoles et PC le 16 juillet 2026.
Patch notes de la mise à jour 1.0.4 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Corrections de bugs
Général
- Correction de plusieurs problèmes liés à la sauvegarde et au chargement des sauvegardes.
- Correction de divers problèmes de localisation pour le chinois simplifié, l'italien et l'arabe.
- Correction d'un problème de doublage qui affectait le lecteur des voix off et l'affichage des cinématiques dans les versions localisées.
- Amélioration des performances et de la stabilité.
- Correction d'un problème sur PC où les cinématiques étaient bloquées à 30 images par seconde lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur « Personnalisé ».
- Correction de plusieurs problèmes d'éclairage lorsque les joueurs se trouvent à l'intérieur ou dans des cavernes.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs d'effectuer un double saut lorsque l'option de parkour avancé est activée.
Gameplay
- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de passer à travers la coque du navire lorsqu'ils nageaient.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de se déplacer lorsqu'ils tentaient de le faire immédiatement après avoir quitté un mini-jeu.
- Correction d'un problème qui faisait que l'allié cessait de se déplacer si les joueurs assassinaient leur victime.
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer les joueurs lors de l'harponnage s'ils commençaient l'abordage immédiatement après avoir lancé l'harponnage.
- Correction d'un problème qui permettait aux civils d'entrer dans les zones de combat.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'esquiver le coup fatal de queue de la baleine à bosse pendant l'utilisation du harpon.
- Correction d'un problème empêchant les joueurs de revenir en mode visée s'ils étaient touchés par un ennemi alors qu'ils visaient avec la dague à corde ou la bombe fumigène.
- Correction d'un problème où l'amélioration du Jackdaw à quai pouvait entraîner sa disparition, laissant les joueurs sans navire.
- Correction d'un problème où les mains d'Edward restaient immobiles pendant le mini-jeu.
Monde
- Correction de divers problèmes liés aux murs de l'Animus.
- Correction de divers problèmes liés au déplacement rapide.
- Correction de divers problèmes permettant aux joueurs d'accéder à des endroits auxquels ils ne devraient pas pouvoir accéder.
- Correction du problème empêchant l'apparition du brouillard.
- Correction des buissons flottants en les ancrant au sol.
- Ajustement de l'équilibre du système météorologique afin d'augmenter la proportion de soleil et de ciel dégagé.
Interface/Menu
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer les joueurs sur l'écran de désynchronisation lorsqu'ils ouvraient et fermaient le menu à plusieurs reprises.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition des icônes d'activité de localisation sur la carte après le redémarrage du jeu.
Visuels et graphismes
- Correction de divers problèmes graphiques mineurs.
- Correction d'un problème visuel concernant certains modèles de navires du Repaire.
- Correction de divers problèmes de chevauchement des personnages.
- Correction de divers problèmes de chevauchement des vêtements.
- Correction de problèmes de texture sur certains personnages secondaires.
Audio
- Correction d'un problème qui faisait que, lorsqu'on tuait un ennemi, le bruit d'un seul corps tombant donnait l'impression que plusieurs corps tombaient.
Quêtes (spoilers)
- « Rift : Wayward Desires » : Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'atteindre la deuxième tyrolienne après être tombés de la première.
- Correction d'un problème qui empêchait de terminer simultanément les quêtes « Imagine my surprise » et « The Commander's Ruse ».
- « The Other Brother » : Correction d'un problème qui permettait d'assassiner Upton prématurément.
- « L'Observatoire » : Correction d'un problème qui empêchait vos alliés d'arriver en même temps que Roberts.
- « A governor no longer » : Correction d'un problème empêchant les joueurs de progresser car ils se retrouvaient bloqués contre le mur de l'Animus.
- Lors du combat contre El Tiburon, certains joueurs pouvaient avoir du mal à comprendre comment briser sa défense. Nous avons ajouté des indices pour aider les joueurs à y parvenir.
commentaire (0)