Assassin's Creed: Black Flag Resynced : MàJ 1.0.4 du 16 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.4, déployée le 16 juillet 2026, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En ce jeudi 16 juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui sera plus précisément disponible dans l'après-midi (aux alentours de 16h, selon les informations communiquées). Il s'agit du patch 1.0.4, qui n'apporte pas de grandes nouveautés sur le remake mais qui corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Remarquons que cette mise à jour pèse environ 3 Go sur PC (Steam), contre 16 Go sur Xbox Series et 2,44 Go sur PS5.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.4 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui a été déployée sur consoles et PC le 16 juillet 2026.