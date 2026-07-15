Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Tous les animaux amicaux, où les trouver pour obtenir le trophée/succès « L'ami des bêtes » ?

Nous vous indiquons comment obtenir le trophée/succès « L'ami des bêtes » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced en vous indiquant où trouver tous les animaux amicaux.

Au cours de leur périple aux Caraïbes, les joueurs et les joueuses de Assassin's Creed: Black Flag Resynced peuvent croiser différents animaux. Si certains d'entre eux peuvent devenir des familiers et ainsi accompagner Edward Kenway durant ces aventures, d'autres peuvent seulement être nourris ou caressés. Pour autant, il va falloir s'y intéresser pour décrocher le trophée/succès « L'ami des bêtes ».

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous précisons où trouver tous les animaux amicaux sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous puissiez empocher le trophée/succès « L'ami des bêtes » plus rapidement et facilement.

Où trouver tous les animaux amicaux sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Le trophée/succès « L'ami des bêtes » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced demande aux joueurs et aux joueuses d' « interagir avec les sept animaux amicaux » (en réalité, il faut interagir avec 8 animaux amicaux). Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où les trouver, étant donné que le monde ouvert est plutôt vaste.

Si tel est le cas, voici des indications concernant l'emplacement des animaux amicaux sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced (certains d'entre eux sont disponibles à plusieurs endroits, mais nous vous en donnons un à chaque fois, avec les coordonnées exactes) :

Singe → Obtenu via l'événement local « Monkey Business ». Il faut, ensuite, l'équiper et le caresser depuis le Manoir à Great Inagua ou depuis le Jackdaw.

→ Obtenu via l'événement local « Monkey Business ». Il faut, ensuite, l'équiper et le caresser depuis le Manoir à Great Inagua ou depuis le Jackdaw. Chat → Au marché de Kingston (616,167 - point de synchronisation), vous pourrez voir des chats errants. Caressez-en un.

→ Au marché de Kingston (616,167 - point de synchronisation), vous pourrez voir des chats errants. Caressez-en un. Chien → Au marché de Kingston (616,167) ou sur les quais de Kingston (là où vous amarrez le Jackdaw), vous pourrez apercevoir des chiens. Approchez-vous en pour en caresser un.

→ Au marché de Kingston (616,167) ou sur les quais de Kingston (là où vous amarrez le Jackdaw), vous pourrez apercevoir des chiens. Approchez-vous en pour en caresser un. Poule → Au marché de Kingston (616,157), vous pourrez trouver des poules et les nourrir. Vous pouvez également trouver des poules au marché de la Havane (211,585).

→ Au marché de Kingston (616,157), vous pourrez trouver des poules et les nourrir. Vous pouvez également trouver des poules au marché de la Havane (211,585). Cochon → Près du magasin général à l'est (622,156), vous pourrez voir un cochon dans un enclos en bois. Nourrissez-le.

→ Près du magasin général à l'est (622,156), vous pourrez voir un cochon dans un enclos en bois. Nourrissez-le. Vache → Il y a une petite ferme (627,162) à Kingston, où vous pourrez apercevoir des vaches. Il vous suffit de vous en approcher pour en caresser une. Il y en a aussi plusieurs dans le lieu Île à vache (809,109).

→ Il y a une petite ferme (627,162) à Kingston, où vous pourrez apercevoir des vaches. Il vous suffit de vous en approcher pour en caresser une. Il y en a aussi plusieurs dans le lieu Île à vache (809,109). Tortue → Sur Abaco Island (583,807), vous pourrez voir des tortues sur la plage. Vous pouvez les nourrir. À plusieurs occasions, notamment en explorant les îles, vous apercevrez des tortues.

→ Sur Abaco Island (583,807), vous pourrez voir des tortues sur la plage. Vous pouvez les nourrir. À plusieurs occasions, notamment en explorant les îles, vous apercevrez des tortues. Perroquet → Au marché de la Havane (211,585), il y a des perroquets en cage. Approchez-vous en pour les nourrir.







En vous rendant à ces différents emplacements, vous aurez rencontré tous les animaux amicaux d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Vous aurez, alors, normalement obtenu le trophée/succès « L'ami des bêtes ». En fonction de votre progression pour le 100 %, sachez que nous vous indiquons également comment débloquer le trophée/succès « Gueule de bois » de ce remake de Black Flag.

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides sur le titre.