La suppression d'une fonctionnalité historique d'Assassin's Creed: Black Flag inquiète les puristes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mai 2026 à 11h51
Le remake d'Assassin's Creed: Black Flag promet une refonte totale, mais un choix d'Ubisoft divise déjà la communauté. La suppression prévue des phases de jeu dans le présent frustre les puristes qui espéraient plutôt une amélioration de ces séquences narratives emblématiques de la franchise.
La suppression d'une fonctionnalité historique d'Assassin's Creed: Black Flag inquiète les puristes

Depuis son annonce officielle à la fin du mois d'avril, Assassin's Creed: Black Flag Resynced suscite un engouement massif. Les joueurs du monde entier sont impatients de retrouver les eaux cristallines des Caraïbes et de revivre les aventures de pirates avec des graphismes dignes des consoles de nouvelle génération, en témoigne le million de wishlist, déjà. Cependant, si la refonte visuelle et les améliorations de gameplay annoncées par Ubisoft font l'unanimité, une modification majeure vient ternir le tableau pour une partie de la communauté.

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Une amputation narrative qui passe mal

Bien que les retours globaux soient très positifs, un élément fondamental de l'expérience originale ne bénéficiera pas du même traitement de faveur. En effet, les développeurs ont décidé de réduire drastiquement, voire de supprimer, les séquences se déroulant à l'époque moderne. Dans le jeu de base, ces phases nous plaçaient dans les bureaux d'Abstergo Entertainment.

 Sur les réseaux sociaux, des fans historiques expriment leur incompréhension. L'utilisateur Sirnoobwulfgr a notamment partagé sa frustration face à ce retrait. Historiquement, une grande partie des joueurs estimait que ces passages cassaient le rythme de l'aventure pirate.

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Malgré ce constat partagé par la majorité, les puristes rappellent que ces séquences possédaient un véritable intérêt scénaristique. Elles permettaient de lier les différents épisodes entre eux et offraient des enregistrements audio que beaucoup qualifient de lourds et riches en émotions. Même si ces scènes ont peu à peu disparu dans les derniers épisodes, ce qui ne chamboulera pas réellement les joueurs apparus en cours de route, qui n'en ont pas réellement profité.

Dans tous les cas, le rendez-vous est donné pour le 9 juillet pour découvrir Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sur PC, PS5 et Xbox Series. Des informations complémentaires devraient être communiquées par Ubisoft d'ici là. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

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Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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