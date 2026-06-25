Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Un pack additionnel fuite avant sa révélation

Un leaker a, récemment, dévoilé une image d'un potentiel pack de personnage additionnel pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Le lancement de Assassin's Creed: Black Flag Resynced est désormais très proche, étant donné que ce remake doit débarquer au début du mois de juillet 2026. Il y a peu de temps, un leaker a révélé une image qui correspondrait à un pack additionnel prévu pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Des packs additionnels pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

En effet, le compte Twitter/X Intercelluar, qui avait donné des informations finalement justes concernant Rayman Legends: Retold, a partagé une image d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il y a très peu de temps. Selon le leaker, ce visuel, qui montre un personnage revêtu d'un costume sombre et embrasé par endroits, serait lié à « l'un des DLC/packs de personnages dans Black Flag Resynced ».

This is one of the DLCs/Character Packs in Black Flag Resynced: pic.twitter.com/VkN1RB41rz — INTERCELLUAR (@intercelluar) June 23, 2026

Au moment où nous écrivons ces lignes, Ubisoft n'a pas réagi à cette fuite et n'a pas confirmé l'existence de tels packs additionnels pour son remake. D'ailleurs, par le passé, le studio a affirmé qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne proposera pas de DLC. Or, il se pourrait que ces propos ne fassent référence qu'à des contenus additionnels narratifs, et non à de potentiels packs de cosmétiques gratuits ou bien payants.

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Reste à savoir donc si Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera de tels DLC additionnels et tout à fait optionnels ou non. Pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre une communication officielle de la part d'Ubisoft et donc prendre ces informations avec des pincettes.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced doit sortir le 9 juillet 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose le titre sur PC, selon plusieurs éditions :